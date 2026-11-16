La transformación del sistema político mexicano y el ascenso de Morena como fuerza dominante tienen puntos de contacto con la historia del Partido Justicialista en la Argentina. Sin embargo, detrás de ese proceso también hubo una estrategia electoral, una construcción de poder territorial y una maquinaria de comunicación que permitió al movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador reemplazar al histórico PRI y consolidar su predominio político. ¿Qué hizo Morena para modernizar ese modelo y cuánto de esa experiencia podría trasladarse a la política argentina?

En una entrevista con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190) , la consultora y estratega política mexicana Gisela Rubach analizó las similitudes y diferencias entre ambos sistemas federales, el control institucional que alcanzó Morena y la transición de López Obrador a Claudia Sheinbaum. Además, presentó su libro Meta Estrategia Política , en el que advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial en las campañas electorales y los riesgos que su utilización sin límites puede representar para la democracia.

Gisela Rubach es una consultora y estratega política mexicana, pionera en el marketing político electoral en América Latina. Es directora general y fundadora de la firma Consultores y Marketing Político SC. Cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria. Ha participado en más de 400 campañas electorales en México y en diversos países de Centro y Sudamérica. Ha escrito y prologado diversas obras especializadas en marketing y estrategia electoral. Actualmente, está presentando su último libro, Meta Estrategia Política, que aborda una visión integral sobre la estrategia electoral y los desafíos actuales de la comunicación política.

Y aquí tenemos el libro de Gisela, que vino a presentar a la Argentina y tenemos la gran oportunidad de poder conversar con ella e intercambiar experiencias. México es el otro país que, junto con Brasil y Argentina, tiene un sistema federal. Todo el resto de Latinoamérica es unitario. Pero con México compartimos, además del sistema federal, el hecho de que México y el Distrito Federal concentran un enorme porcentaje de la población y de la producción política y económica del país. En la Argentina nos pasa lo mismo con Buenos Aires, mientras que Brasil tiene dividida en muchos otros lugares la importancia tanto poblacional como económica. En estos días que lleva en la Argentina, ¿qué puntos de similitud encontró entre nuestro sistema político y el de su país? ¿Y cuál es la diferencia?

Bueno, yo creo que la principal diferencia está en los liderazgos y en la forma de ejercer el poder, en cómo se hacen las cosas desde un centro que, para el caso de México, ha sido histórico desde el tiempo de los mexicas y con la llegada de los españoles, cuando la Ciudad de México se vuelve justamente ese centro de poder hacia todo el país. Creo que aquí en Argentina pasa lo mismo con la ciudad de Buenos Aires, la capital, y con la fuerza que tienen sus diferentes gobernadores. Lo mismo nos pasa en México con 32 estados, donde cada uno tiene un gobernador o gobernadora con una influencia y un peso muy importantes. Creo que eso también marca una pequeña diferencia con Argentina, por el poder que tienen allá. Nosotros decimos en México que los gobernadores y gobernadoras son prácticamente virreyes. Y, bueno, indiscutiblemente, también están las personalidades de quienes ejercen el poder en este momento. En México tenemos por primera vez una presidenta, que es Claudia Sheinbaum, y ustedes tienen aquí a Javier Milei, que también es todo un personaje.

Usted decía que los gobernadores funcionan como virreyes. ¿Esto es resultado de una autonomía económica? En la Argentina son menos virreyes. Le digo, desde ya tienen importancia, pero son más dependientes del Gobierno central. ¿Por qué allí pueden ser autónomos económicamente del Gobierno?

Yo no diría que son autónomos económicamente porque dependen muchísimo de las participaciones federales. En México tenemos un sistema en el que toda la captación tributaria que se lleva a cabo en los estados se concentra en...

Igual que aquí, aquí lo llamamos la Coparticipación Federal.

Exactamente, exactamente igual. Pero desde el punto de vista político tienen mucha capacidad de decidir muchas cuestiones, sobre todo en lo local y en los estados. Estamos viendo también desde hace ocho años, yo diría desde la llegada de López Obrador en 2018, un cambio para ir acotando y controlando ese poder a través, justamente, de cerrar la llave o de abrirla si se portan bien o se portan mal esos gobernadores, en el sentido de que lleguen los recursos. Igual que aquí.





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¿Cómo es la relación con el Poder Legislativo? En el caso de Brasil, a diferencia de Argentina, ningún partido político tiene mayoría en las cámaras. En la Argentina, en general, ahora no porque tenemos un presidente con un partido nuevo, pero, en líneas generales, el peronismo cuando gobernaba tenía mayoría en las cámaras. En Brasil, Lula, con tres reelecciones, tampoco tenía mayoría en la Cámara. ¿Cómo es en el caso de México?

En el caso de México, en este momento hay un control total y absoluto de la mayoría de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados por parte de Morena. Hicieron una reforma judicial y eso los llevó también a prácticamente apoderarse del Poder Judicial del país. Es algo que prácticamente no veíamos en México desde hacía 50 o 60 años. El poder que tiene ahora el Ejecutivo sobre los otros dos poderes es total y absoluto. El año que entra tendremos elecciones para renovar la Cámara de Diputados, que en México elegimos cada tres años. La Cámara está integrada por 500 diputados: 300 se eligen por voto directo y 200 por representación proporcional, dependiendo de cuántos votos obtenga cada partido. Esa Cámara se renueva el año que entra, no así la Cámara de Senadores, donde Morena tiene la mayoría, aunque no la mayoría calificada. Esto les ha permitido prácticamente quitar todo lo que les estorba. Todas las instituciones y los organismos autónomos los han cambiado. Ahora hay una crisis en el órgano electoral, que se supone que es autónomo. Es el Instituto Nacional Electoral, un organismo que costó mucho tiempo construir y cuya credibilidad llevó años consolidar. Ahora está atravesando una crisis tremenda porque la presidenta del órgano electoral fue descubierta con una serie de actos de corrupción que beneficiaban a un amigo personal muy cercano a ella, que tenía todos los contratos. Eso está llevando a que lo único que le falta a Morena sea justamente tener el control de este órgano electoral. Prácticamente, los tres consejeros también son afines a Morena. Tenemos un partido tan poderoso que no lo teníamos en México desde hace muchos años.

Ese control, ese poder era el que tenía el PRI en los años 50.

Exactamente. Nada más que yo diría que este es el PRI mejorado.

Desde el punto de vista de la eficacia del control, dice usted. Usted obviamente sabe que se comparaba siempre al PRI con el peronismo en la Argentina, ¿no?

Y con el Partido Colorado en Paraguay.

¿Cómo logró Morena reconvertir al PRI, podríamos decir, en una organización todavía mejorada? ¿Y cuánto cree usted que eso podría ser trasladable a la Argentina?

A ver, Morena surge como partido en 2015, como una escisión del PRD. López Obrador forma Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, en 2015 y, en 2018, gana la presidencia de la República. Es decir, en tres años de surgir como partido político gana la presidencia. Vuelve a ganar la presidencia de la República como continuidad de López Obrador en 2024, con este tema de la transformación y el segundo piso, este famoso segundo piso que ofrece Claudia Sheinbaum, con mejoras y cambios sobre las cosas que había logrado López Obrador. Hay un elemento muy interesante: todo se construye a partir de la polarización. Desaparecer prácticamente a la oposición. Yo creo que en México Morena todavía va a ser el partido en el poder por lo menos 12 años más, por lo menos dos elecciones más, porque no se ve quién pueda encabezar ni cómo pueda organizarse la oposición. Ese va a ser el reto de la elección del Congreso del año que entra. Yo diría que habrá batallas y luchas locales, distrito por distrito, para que la poca oposición que queda pueda dar la batalla y evitar que Morena tenga la mayoría absoluta en el período 2027-2030.

Gisela, normalmente voy a Max Weber y los liderazgos carismáticos. El de AMLO es un liderazgo hiper carismático y normalmente en los liderazgos carismáticos hay serios problemas para poder hacer un traspaso generacional. Hay problemas porque, a lo mejor, el sucesor no logra retener los votos que se le conceden y luego aparecen peleas entre el concedente y el concesionario, porque el sucesor trata de independizarse. ¿Cómo funcionó esta relación entre AMLO y Claudia Sheinbaum?

Creo que es un caso muy interesante para estudiar porque, desde un principio, López Obrador tenía muy claro que él tenía que empujar. Él ya había escrito la historia en el 18 y tenía que escribir la historia del 24, dejando a una mujer por primera vez, una mujer en un siglo, en este siglo XXI, que es el siglo de la mujer y el siglo de la feminización de la política. Y encontró a alguien muy afín que, desde un inicio de sus luchas y demás, estaba muy identificada con él y con su movimiento. Esa persona era Claudia Sheinbaum, que fue subsecretaria de Medio Ambiente cuando él fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Después fue delegada, ahora se conoce como alcaldesa de la delegación Tlalpan. La Ciudad de México está dividida en 16 municipios. De ahí él la impulsa para que sea candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que es el equivalente a un gobernador, y luego decide que ella sea la candidata a la presidencia. El caso es interesante porque ella logra una votación mayor que la que había logrado López Obrador en 2018. Gana prácticamente con el 60%, casi el 63% de la votación, junto con sus aliados, el PT y el Partido Verde. Obviamente, eso le da un impulso muy interesante. Además, yo diría que está esta segunda parte: cómo ella puede enfrentar, y está enfrentando, a Trump, que prácticamente todos los días nos trae como trapeadores en México. Ella hereda esa maquinaria de comunicación que instituye López Obrador desde que fue jefe de Gobierno. Eran estas conferencias todas las mañanas, a las siete de la mañana, la famosa mañanera, donde prácticamente él pone la agenda de comunicación, la agenda de todo. Los medios la siguen y tienen un aparato muy grande de difusión en redes sociales. Ella sigue el esquema porque es un esquema muy exitoso. Es una comunicación directa donde no permiten que los medios de comunicación opinen otra cosa o digan algo diferente de lo que ellos dicen. En esa comunicación de todas las mañanas tienen periodistas, youtubers e influencers afines, que son quienes tienen el derecho de hacer las preguntas. Entonces, es un sistema muy interesante que tiene un impacto. Nosotros tenemos en este momento a Claudia Sheinbaum con niveles de aprobación superiores a los que tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador.

¿Y no tiene celos? ¿No quiere aparecer? ¿No se siente desplazado?

No. De repente sale cuando ve cosas complicadas, sobre todo ahora que Estados Unidos quiere ir detrás de uno de sus hijos por malos negocios y cosas por el estilo. Quiere salir con un libro que acaba de escribir, otro libro, y quiere hacer un recorrido a nivel nacional, pero obviamente lo paran porque, en el momento en que López Obrador sale, le quita el foco a la presidenta. Y eso, de una u otra manera, a quien gobierna no le gusta, por una cuestión de egos: que te quiten el foco. Entonces, se pone interesante.

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Yo la escuchaba y digo que es muy parecido a lo que hizo Lula con Rousseff. Supongo que también con Dilma. Supongo que para un hombre debe ser más fácil ceder el falo del poder, en sentido simbólico, a una mujer que a otro hombre. Ahora, por alguna causa, en Brasil no funcionó y en México funcionó. Probablemente también tiene que ver con estos aspectos culturales intrínsecos, de largo plazo, de cómo se ejercita el poder en México, de manera centralizada.

Pero yo creo que aquí hay que entender también cómo funciona, porque al final del día es una especie de franquicia en cada estado. Y yo creo que el cambio y la crisis van a venir desde adentro. Esos liderazgos, ahora lo vemos, por ejemplo, con las elecciones del año que entra. Tenemos una de las elecciones más grandes: se eligen 17 gubernaturas, los 500 diputados, y en 30 estados se eligen alcaldes, diputados locales, síndicos, regidores, todo. La forma y el método que Morena decidió para definir, por ejemplo, sus 17 candidatos a las gubernaturas fue a través de encuestas. Pero estamos viendo problemas en varios estados donde no están de acuerdo con el resultado de esas encuestas. Hay candidatos que perdieron y eso está empezando a generar confrontaciones locales y desgaste, justamente porque no es una estructura nacional, sino que son poderes locales.

¿Cuánto de esto se explica acá en Meta Estrategia Política?

Mucho, porque eso es lo que viene ahora, con todo el uso y, yo diría, abuso de la inteligencia artificial. Ya es impensable una campaña política o un ejercicio de gobierno sin el uso de la inteligencia artificial. Y este concepto de la Meta Estrategia Política es un concepto que integra ya todo esto que está implicando el uso de esta herramienta, del big data, del machine learning y de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga un celular es ya un estratega político. Usando ChatGPT, Claude o Grok, lo que tú quieras, ya te volvés un estratega. Ya te volvés candidato. Ya escribís tus discursos, ya hacés tu plan de campaña, sabés qué decirles a las personas. Es todo un tema. Y la idea de la Meta Estrategia es justamente cómo englobás toda esta parte de las estrategias, pero desde un punto de vista holístico. Hay algo en lo que mi idea es prender el foco: no perder el tema de la ética y los valores. ¿Por qué? Por qué es tan poderosa la inteligencia artificial que nos va a arrasar? ¿Va a arrasar con la democracia si no ponemos límites.

Y última pregunta, tan cerquita de Estados Unidos: ¿qué análisis hace de las elecciones recientes, en las que Trump tuvo una derrota tan marcada, y qué pronóstico se puede inferir hacia el futuro?

Pues es interesante lo que pasó porque los demócratas regresaron a lo que era su base, que eran las campañas de tierra : tocar puertas, tener contacto directo con la gente y, sobre todo, hablarles de los temas que les preocupan, más allá del uso de las redes sociales o de la inteligencia artificial. A mí me llama mucho la atención lo que tanto se presumió que pasó ahora en Brasil, en la segunda vuelta, con el famoso diputado y los diez millones en WhatsApp y demás. Perdón, pero no es nada nuevo. Eso lo creó Trump en su campaña de 2020 . A las seis de la mañana, cada una de las personas que estaba involucrada en su campaña tenía instrucciones específicas de qué hacer día a día. Pero, además, recordamos que Trump es casino, gamer, sabe de juego y demás. Hizo que cada actividad tuviera puntos. Entonces, vos te ganabas puntos haciendo cosas en la campaña y, si juntabas 100.000 puntos , tu premio era una reunión cara a cara con el propio Trump. Y eso se volvió una locura. Esto es algo que ya se copió en todos lados, lo mismo que se copió en Brasil y que, bueno, ya vino aquí a ponerse a sus órdenes y generó un movimiento. Ya lo contrató Pedro Sánchez también, ahora en España, para la elección del 29 de noviembre y para hacer este ejército en WhatsApp. Insisto, no es nada nuevo . Y justamente lo que yo planteo con el libro es: ojo, cuidado, hay que poner un alto porque esto va a llegar a un túnel donde no haya un camino hacia atrás. Hay que pensar cómo nos puede arrastrar esto y, sobre todo, cómo puede afectar los procesos democráticos y llevarnos prácticamente a una democracia digital, donde el ser más poderoso va a ser el metaestratega .

Por eso hay que leer Meta Estrategia Política . Muchas gracias, Gisela Rubach, por estar aquí.

Un gusto

Un gusto muy grande para nosotros también.

Muchísimas gracias

LMM