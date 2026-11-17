La Argentina enfrenta una paradoja económica: pese a alcanzar niveles récord de exportaciones y contar con un superávit comercial, la actividad permanece estancada y el país atraviesa un escenario recesivo. Para Miguel Ángel Pesce, expresidente del Banco Central, el problema está en la formación de activos externos: los dólares que ingresan por las exportaciones no se traducen en crecimiento porque una parte importante termina destinada al ahorro en moneda extranjera.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Pesce analizó las dificultades del Gobierno para garantizar los dólares necesarios para afrontar los compromisos externos, cuestionó la falta de incentivos para canalizar el ahorro hacia la inversión local y advirtió sobre las consecuencias de la fuga de capitales. Además, planteó que, con los actuales niveles de exportaciones, la economía argentina podría crecer entre un 5% y un 6% anual, en lugar de permanecer en recesión.

Miguel Ángel Pesce es un economista graduado por la Universidad de Buenos Aires. Fue el primer presidente del Banco Central de la República Argentina en completar un mandato presidencial de cuatro años desde la recuperación de la democracia. Previamente, se desempeñó como vicepresidente del organismo, entre 2004 y 2015. Además, ejerció como síndico general de la Nación y como secretario y ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires.

Miguel Ángel, un gusto hablar con vos nuevamente. Jorge Fontevecchia te saluda. Lo primero, lo más importante, es tratar de que nos ayudes a comprender cuánto riesgo hay realmente de que el año próximo la Argentina pueda contar con los dólares para cumplir los compromisos y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas que pueda generar el mercado interno. ¿Hasta qué punto esa, entre comillas, bazuca con la que amenaza Milei y las señales de tranquilidad que transmite Caputo, de que el año que viene va a ser más tranquilo que este, son expresiones de deseo por parte del Gobierno?

Buenos días, Jorge. Allí hay un punto clave: estamos teniendo un nivel muy alto de formación de activos externos, no de compra de dólares para dólar ahorro. Estamos en niveles récord, no del año pasado ni de este año. Si este fenómeno se sostiene y se profundiza, el Gobierno puede llegar a tener dificultades para conseguir los suficientes dólares como para atender las obligaciones externas. Si esto se moderara, podría cumplirlas. Hay que tener presente que estamos con récord de exportaciones y récord de superávit de balanza comercial. Y esto no se está reflejando en la actividad real. Cuando yo estaba en la gestión, en el año 2022, el producto creció 6 puntos y estábamos exportando 83.000 millones de dólares. Este año vamos a superar los 100.000 millones y está en duda que crezcamos. Entonces, estamos envueltos en una paradoja en la economía real que es muy difícil de resolver por parte del Gobierno. Con estos niveles de formación de activos externos, el Gobierno necesita un cuadro recesivo para poder juntar los suficientes dólares como para atender las obligaciones del año que viene.

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A ver si uno hace la cuenta tratando nuevamente de llevarlo al lenguaje de los legos. Hoy las exportaciones son 30% más: 20.000 millones, 25.000 millones de dólares más que en aquel momento. De 80.000 millones en aquel momento, hoy pasan los 100.000 millones.

Exacto.

Y si lo hacemos como porcentaje del producto bruto, ese tendría que ser el agregado del crecimiento del producto bruto. Es el planteo. Por lo tanto, si las exportaciones agregan 25.000 millones de dólares al producto bruto, quiere decir que el resto lo está perdiendo la actividad local.

No. La Argentina siempre ha tenido dos restricciones a su crecimiento: el sector energético y el sector externo. Por cada dólar que exporta, la Argentina puede generar mayor nivel de producto porque puede importar más. Esa es la cuenta. Entonces, superada la restricción energética gracias a Vaca Muerta y a la sobreinfraestructura que se hizo en el Gobierno anterior, y gracias a estos niveles que estamos teniendo de importaciones, el Gobierno podría estar creciendo, o la economía podría estar creciendo al 6% anual, al 5% anual, y estamos en un cuadro recesivo. Ahora, insisto, el problema lo está teniendo el Gobierno en sí. No están invirtiendo en el mercado de capitales local, en el mercado financiero local, sino que están comprando dólares, que es la tradición en nuestro mercado financiero. Pero no es que el crecimiento de las exportaciones hace ese aporte al crecimiento del producto, sino que el crecimiento de las exportaciones elimina la restricción que hemos tenido desde el año 2011 para crecer en la Argentina.

Muy bien, pero el planteo es así: esos 25.000 millones de dólares más no se utilizan para importaciones porque, finalmente, no son necesarias, porque no hay mercado, un mercado recesivo. Y lo que voy a decir es que la recesión es funcional al Gobierno para juntar los dólares suficientes para pagar, suficientes o insuficientes, para poder cumplir sus compromisos externos. Es decir, ¿una cosa está relacionada con la otra o lo estoy planteando mal?

No, no lo estás planteando mal. El punto es que el Gobierno, gracias a Vaca Muerta y a las exportaciones de energía, se ha liberado de la restricción externa para crecer. El problema que está teniendo es que el otro punto muy difícil de resolver en la economía argentina es que quienes tienen capacidad de ahorro inviertan en nuestro país y no compren dólares. El Gobierno no lo ha resuelto y tampoco le está prestando atención a ese punto. Hubiera sido muy importante que una de las condiciones del RIGI hubiera sido que parte del financiamiento de los proyectos de inversión que se hicieran a través del RIGI tuvieran un aporte del mercado de capitales local. Ahora, esa exigencia no está dentro del esquema del RIGI y entonces estamos teniendo compras de dólares por 32.000 millones de dólares netos el año pasado y este año vamos a superar esa cifra, lo que dificulta el manejo de la balanza cambiaria. Si el Gobierno no logra resolver este problema, puede tener un superávit comercial de 5.000 millones de dólares, que es lo que estamos esperando, pero en lo que se va a transformar es en fuga de capitales. Y ahí yo creo que hay un punto que el Gobierno no ha logrado resolver. No es la generación de confianza para los inversores externos, es la generación de confianza para los argentinos que tienen capacidad de ahorro y que siguen ahorrando en dólares, y le están consumiendo todo el resultado de la balanza comercial. Entonces, ¿qué es lo que le queda al Gobierno? ¿Con qué está equilibrando esto? Bueno, lo equilibra con el financiamiento de los organismos multilaterales el anteaño pasado, con el financiamiento del Fondo Monetario el año pasado y también con el ingreso de capital por las colocaciones que hacen de obligaciones negociables las empresas privadas argentinas. Ahora, este no es un esquema sostenible en el tiempo. No es que tenemos que generar confianza para que vengan capitales. Es que tenemos que generar confianza para que no se vayan los capitales. Pensá que estamos hablando de una cifra que representa 5 puntos del producto. Y esto tiene un impacto también sobre el crecimiento porque es producto en dólares. Eso significa que ese 5% no va al consumo. Ese 5% va a la inversión. El proceso recesivo está restringiendo el consumo interno por la caída del ingreso disponible, por el aumento de las tarifas, por el congelamiento del subsidio a los jubilados, por el estancamiento del crédito externo y también porque hay 5 puntos del producto que se están yendo en formación de activos externos. Entonces, ahí yo creo que el Gobierno tiene una debilidad que no ha podido resolver.

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Ahora, Miguel, ¿cómo podés explicar para legos que se compran entre 25.000 y 30.000 millones de dólares para ahorros y que los argentinos compran esa cantidad de dólares, 5% del producto bruto, cuando el circulante, por lo menos el M1, es otros dos? En algún momento se acaban los pesos para comprar los dólares, porque si todos los pesos se convierten a dólares, llega un momento en el que pareciera que hay más formación de activos externos en los últimos tres años que el total, ya no el M1, el M1, el M2, el M3 y el M4. El Gobierno está emitiendo, por lo tanto.

Sí, pero lo hemos hablado contigo: no hay que mirar el M1. Lo que hay que mirar también son los depósitos que hay en el sistema financiero en pesos, y esa es una masa mucho más grande que el circulante. Entonces, no es que la economía, especialmente ahora con los pagos digitales y demás, funciona a través del circulante. La economía también funciona a través de los depósitos que hay en los bancos. Que son los que hicieron imposible la idea de dolarización a principios del Gobierno, porque de ninguna manera se podían dolarizar los depósitos en los bancos y todos los activos en pesos que había en la economía argentina.

Y también pueden aumentar los depósitos en dólares. Evidentemente, pero hay un punto a partir del cual...

No, esa es una cuestión virtuosa.

Perfecto.

Y eso cuenta. Hay 15.000 millones en las reservas brutas de nuestra economía que, en realidad, son depósitos de la gente en los bancos.

Exacto.

Entonces, por un lado, el Gobierno pierde en el mercado cambiario 32.000 millones de dólares, pero, por otro lado, se ganan depósitos en dólares en el sistema financiero y una proporción de esos depósitos en dólares vuelven a formar reservas, ¿no?

¿Cuál es tu pronóstico, por tu experiencia, de esa formación de activos externos, o sea, del ahorro de los argentinos en dólares para el año próximo, teniendo en cuenta que ya cada año crece respecto al anterior a cantidades equivalentes al 5% del producto bruto? Sería lógico suponer que, como en todas las elecciones ha sucedido, hay una tendencia a aumentar.

Mirá, en el año electoral la demanda de dólares aumenta, sea cual fuere el año en el que nos encontremos, así que no sería extraño que el año que viene alcancemos un nuevo récord de demanda de dólares por parte de las personas para ahorro. Y esa es una dificultad que el Gobierno va a tener que afrontar.

Miguel Ángel, estamos con problemas de comunicación. A veces se te corta. Te propongo lo siguiente, porque además se nos está acabando el programa. Me gustaría repetir esta conversación de aquí a un par de semanas y poder hacerla más profundamente y más temprano, para que podamos tener más tiempo para conversarlo. Acá me dice la producción que reclama que vengas al estudio para que reconozcas el nuevo estudio. ¿Podemos lograr eso?

Bueno, sí, sí, intentamos. Lo coordino con la producción.

Ahí está. Muchísimas gracias, Miguel. Te mando un abrazo fraterno, con mi cariño, como siempre.



LMM