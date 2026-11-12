Miguel Ángel Toma: El alto riesgo a alguna forma de antentado de Irán

La reciente decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán de catalogar a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina como organizaciones terroristas —en respuesta a la medida adoptada por Buenos Aires contra la Guardia Revolucionaria Islámica— abrió un nuevo foco de tensión diplomática. En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el exministro del Interior y extitular de la Secretaría de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, analizó el trasfondo geopolítico de esta declaración, advirtió sobre la vulnerabilidad de los sistemas de prevención locales y alertó que las amenazas del régimen iraní no deben subestimarse como un gesto meramente declamativo.

Miguel Ángel Toma es filósofo, docente y dirigente político que cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública, especializado en áreas de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia del Estado. Fue electo diputado nacional por la Capital Federal durante tres mandatos consecutivos y presidió la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de la Nación durante 10 años. Fue secretario de Seguridad Interior entre 1998 y 1999. Ministro del Interior: en diciembre de 2001 ocupó el ministerio durante el breve interinato de Ramón Puerta. También fue secretario de Inteligencia de la Nación entre 2002 y 2003. Tras dejar la función pública en 2003, se volcó a la consultoría privada en temas de seguridad y estrategia.

Miguel Ángel, muchas gracias por estar acá. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció oficialmente que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina son organizaciones terroristas, evocando el principio de reciprocidad tras la decisión argentina de catalogar así a la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Tiene consecuencias esto? ¿Es declamativo o puede producir algo?

No, yo creo que son todas señales que hay que tener en cuenta, porque de hecho implican amenazas. Pensemos que este año no ya, pero el año que viene vamos a tener seguramente el juicio en ausencia a los responsables del atentado a la AMIA. Va a ser una oportunidad que no puede estar fuera del radar de las estructuras de inteligencia, en términos de que puede ser una instancia que Irán puede aprovechar y generar algún tipo de atentado. Yo esto lo vengo sosteniendo. Pensemos que no van a tener las características que tuvieron el atentado a la Embajada o a la AMIA en el caso de que se produzca, porque hoy Irán no tiene la estructura y la logística necesaria, ha perdido militarmente y está muy complicada económicamente. Por lo tanto, no descarto si hay algún tipo de amenaza sobre la cual hay que poner mucha atención, es el tipo de acciones que hacía el ISIS: robar un auto y pisar a 20 personas, lo cual ese tipo de accionar genera un efecto equivalente, es mucho más difícil de prever. Consecuentemente, hay que estar muy atentos y pienso que en ese sentido estamos teniendo un déficit en la Argentina. No me preocupa mucho.

Miguel Ángel, este anuncio se produce después de la derrota de Donald Trump en las elecciones... ¿Crees que esa derrota de Trump en las elecciones y la de Netanyahu en Israel, de alguna manera, más allá de la derrota moral, les da cierta victoria simbólica y empodera al régimen iraní?

A ver, Napoleón Bonaparte, un gran estratega militar y político, decía: "El momento de mayor riesgo es el momento de la victoria". Estados Unidos e Israel obtuvieron una victoria militar sin duda sobre Irán; han destruido gran parte de su capacidad militar y le han generado un cepo muy fuerte en la economía que los tiene realmente muy asfixiados. Pero ¿qué pasó? No pudieron convertir la victoria militar y la victoria económica en victoria política. El estrecho de Ormuz sigue cerrado, condicionado; Bab el-Mandeb, también, a través de la acción de los hutíes. Entonces, esto le está dando a Irán, pese a haber perdido, la posibilidad de tener una reacción frente a ese hecho. Pero cuidado, porque yo no descarto —y esto es conjetural y asumo el riesgo de lo que estoy diciendo— que Estados Unidos, y particularmente Donald Trump, antes de que se produzca el recambio parlamentario, haga una acción muy fuerte de naturaleza militar sobre Irán. El problema que ha marcado Trump permanentemente es el tema del desarrollo nuclear y la estructura de enriquecimiento de uranio, que es la clave para llegar a la construcción de la bomba. Irán la ha colocado debajo de una montaña, realmente inexpugnable desde el punto de vista del accionar de las armas convencionales, pero Estados Unidos tiene otras capacidades militares que podrían generar un efecto equivalente. Yo no lo descarto. De todos modos, Irán está aprovechando la coyuntura y está mandando mensajes. Jorge, piense que tuvieron que sacar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, de su lugar de trabajo para llevarlo a una base militar porque la CIA indicó que había una amenaza en estado muy avanzado sobre la persona de Bessent. Entonces, cuidado: si Estados Unidos toma ese tipo de medidas, preparémonos nosotros también.

Si no tuvieran capacidad para realizar atentados como los que realizaron en la década del 90, bueno, no podría tomar verosimilitud para la CIA que el secretario del Tesoro y su familia fueran trasladados a una base militar. O sea que existía la posibilidad o resultaba verosímil que existiera la posibilidad de que fuera fruto de un atentado, imaginemos una cosa así como en el caso de Bessent, porque todo este ahogo económico que está sufriendo Irán es producido por el secretario del Tesoro. Bueno, en el caso de la Argentina podría ser algo parecido: los jueces del tribunal en ausencia, por ejemplo.

Los jueces del tribunal en ausencia o los miembros de la Cámara de Casación que determinaron en su momento que Irán era un Estado terrorista, me refiero a Mahíques, Barroetaveña. Es decir, son eventuales blancos sobre los cuales habría que hacer toda una acción de protección y de prevención. Bueno, digamos, son muchas las posibilidades y las opciones, pero me parece que no tenemos que descartar el riesgo de una acción de esta naturaleza.

Trato de imaginar: si el deseo es producir castigo, dado que va a haber elecciones el año próximo, ¿cómo podría repercutir algo así en el gobierno de Javier Milei? O sea que sería otro elemento, otra contingencia a sumar: el fuerte alineamiento de Milei tanto con Trump como con Netanyahu, y el efecto que podría tener sobre su capacidad de ser reelecto el año próximo.

Sí, evidentemente una acción, una acción terrorista de la naturaleza que fuere, va a tener implicancias políticas ineludiblemente y fundamentalmente va a impactar a quien gobierna.

Ahí la pregunta es si negativa o positivamente, que pueda producir un efecto de cohesión, puede producir un efecto de rechazo de que, salvando cualquier análisis de que había generado las condiciones de posibilidad. ¿Vos crees que producirá un efecto negativo para el gobierno?

Sí, a ver, porque rápidamente —acá entran a jugar una serie de factores, ¿no?—, yo recuerdo que cuando se produce el atentado a la embajada y después el atentado a la AMIA, esto impactó negativamente en su momento en el gobierno de la época, en el gobierno de Carlos Menem, y hubo una exigencia muy fuerte —que lamentablemente tardó mucho en generarse— de encontrar los responsables y de establecer efectivamente quiénes habían tenido la responsabilidad del atentado. ¿Por qué implicó esto un dato negativo? Y por la misma razón lo sostengo: es porque existe una exigencia permanente de la sociedad, que es la seguridad. Y la seguridad no solamente tiene que ver con la seguridad ciudadana, el día a día, etcétera, sino también con acciones que pueden implicar un impacto social de una magnitud muy grande.

Miguel Ángel, tenemos otro elemento aquí que atraviesa paradójicamente... El gobierno de Cristina Kirchner firmó un acuerdo con el gobierno de Irán y casualmente hay consecuencias judiciales de eso. Entonces, en un sentido aquí pareciera afectar al gobierno y a la oposición en proporciones similares.

Sí, a ver, la oposición expresada hoy en el kirchnerismo va a tener que dar muchas explicaciones, muchas, muchas: no solo el memorándum con Irán, sino la muerte de Alberto Nisman. Hay causas abiertas y se está investigando. Y van a tener que explicar también las responsabilidades que tuvieron en el desmontaje de la estructura de inteligencia que apoyaba a Alberto Nisman y que dejó a la Argentina en un estado de inermidad. Recordemos un dato que no es menor —y voy a poner un ejemplo que es dramático—: cuando Cristina Caamaño, que era la interventora de la AFI, frente a un pedido del juez electoral de la provincia de Buenos Aires que estaba investigando una causa también de espionaje en la época de Macri —creo que era el ARA San Juan—, le pide a la AFI en aquel momento —la actual SIDE— que le envíe determinados datos, la Secretaría de Inteligencia tiene la obligación ante la justicia de dar, pero solamente el período que pide el juez y lo vinculado estrictamente a la causa que se investiga. ¿Qué hizo Cristina Caamaño? Le envió el libro de movimientos de la AFI de todo el período de Mauricio Macri sin testados y sin ningún tipo de prevención de protocolos de preservación del secreto, con lo cual puso en superficie la totalidad de los nombres reales y supuestos de los agentes, metodologías, fuentes, destinos, al punto tal que, por ejemplo, el agente que teníamos en el Líbano operando sobre Hezbollah tuvo que salir volando literalmente, porque si no lo mataban. ¿Por qué? Porque su nombre fue puesto en superficie, porque al no testar ni tomar las vinculaciones necesarias del protocolo puso en evidencia todo esto. Destruyó la estructura de inteligencia, pero no solo la destruyó porque la neutralizó, sino porque la imagen que se manda hacia afuera implica que los servicios colaterales dejan de funcionar o dejan de cooperar. Y cuidado, Jorge, porque esto es fundamental: la amenaza terrorista no surge internamente, surge de afuera y se expresa internamente. Entonces, la cooperación y el intercambio entre las agencias pasa a ser un dato fundamental. Bueno, esto es lo que está faltando y lo que hay que reconstruir en la Argentina.

Miguel Ángel Toma, muchas gracias. Nos hacés tomar conciencia de la gravedad de lo que parece una declaración meramente declamativa y lo que puede tener como consecuencias en seguridad y probablemente también en consecuencias políticas.

Muchas gracias.

MEG