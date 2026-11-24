El padre Francisco “Paco” Olveira, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las contradicciones entre el proyecto político del Presidente y el mensaje que transmitió el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina. “Hay una contradicción entre estar de acuerdo con el Papa y votar a Milei”, sostuvo, al plantear las diferencias entre ambas miradas sobre la deuda social y el cuidado de los sectores más vulnerables.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Olveira también explicó por qué decidió sumarse a un pronunciamiento de sacerdotes españoles contra el avance de la derecha y la posibilidad de un regreso del fascismo en España. Además, anticipó que evalúa realizar un video para plantear el dilema entre el mensaje evangélico y las políticas del Gobierno: “No podemos servir a los dos señores”, resumió.

Francisco “Paco” Olveira es un sacerdote católico español-argentino y referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que ejerce su ministerio en la Diócesis de Merlo-Moreno. Desempeña su labor en la zona de Libertad, partido de Merlo, a cargo de espacios comunitarios y religiosos como la capilla Beato Enrique Angelelli y Mártires Compañeros, en el asentamiento Eva Perón.

Muy buenos días, Paco. Jorge Fontevecchia lo saluda. Me gustaría que compartiera con la audiencia el documento que usted firmó junto con muchos de sus colegas y el motivo que los impulsó a hacerlo ahora, después de la visita del Papa.

Bueno, es para las elecciones de España y son sacerdotes españoles. Hacía mucho tiempo que no votaba en las elecciones españolas por distintos motivos. Me había quedado sin el pasaporte español y no me había hecho tiempo para hacerlo. Como soy argentino nacionalizado, me puedo mover con el pasaporte argentino. Si alguna vez salgo, voy a ir, pero me parece que esta vez es una votación muy crucial. Puede que vuelva de vuelta el fascismo a España. Tuvimos una dictadura muy sangrienta, la dictadura de Franco, en un país donde no se hizo memoria, donde no se buscó la verdad ni la justicia. Este grupo de sacerdotes, al que simplemente me sumé cuando me enteré, hizo un comunicado. De hecho, vengo de dejar mi sobre en el Correo Argentino. Este grupo de curas hizo un comunicado que dice: “No podemos callar lo que nos dice el Evangelio”. En definitiva, habla de la misma experiencia que estamos teniendo nosotros acá cuando se votan opciones realmente fascistas. Lo que puede pasar en España es que la primera fuerza sea el PP, que es de derecha, pero que para formar gobierno tenga que hacerlo con Vox, que es Abascal, la versión española de Milei. De hecho, son muy amiguitos y se abrazan continuamente. Entonces, no puedo esperar nada bueno para España y por eso me sumé a este pedido de conciencia para los votantes españoles.

Cuando la realidad no encaja

Ahora, mi analogía respecto de la visita del Papa aquí en la Argentina con el caso de España: en la Argentina se vota el año próximo. Tuvimos recientemente la visita del Papa León aquí. ¿Usted cree que aquello de “no podemos callar”, de los curas españoles, debería ser replicado aquí en la Argentina?

Sí, mire, yo en estos días voy pensando que la gente cada vez lee menos. Estoy pensando en hacer un videíto en el que diga algo así: “No podemos servir a dos señores”, que es una frase de Jesús en el Evangelio. Ahí, en concreto, habla de que se puede servir a Dios y al dinero. Pero, en definitiva, este proyecto es el que habla de la inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto cristiano dice que hay una deuda social, no es un absoluto. Quiero hacer un video en el que diga: “No podemos servir a los dos señores”. Hemos escuchado el mensaje del Papa y, por otro lado, está el mensaje de Milei. En algún momento uno tiene que decidir de qué lado quiere estar. Esto lo pensé sobre todo porque escuché una entrevista que le hacían a un chico que estaba en una de las misas. Creo que era la misa del Monumento de los Españoles o el encuentro de la juventud en el Monumento de los Españoles. Él no veía contradicción entre votar a Milei, digamos, el proyecto de Milei, y lo que hablaba el Papa León XIV. A mí realmente me parece que están en las antípodas y podemos poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, las personas con discapacidad. No puede ser que, después de tres años y por un montón de luchas, y vamos a ver si realmente se reglamenta y se ponen los fondos, las personas con discapacidad hayan sido una carga para nuestro país. León XIV decía que las personas con discapacidad no son una carga, sino que forman parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, y hay que cuidarlas. Bueno, nada. No sé si me voy por las ramas, pero por ahí ando pensando.

Bueno, queríamos darle visibilidad a Paco. Así que le mandamos un abrazo y seguiremos en contacto, como siempre.

Muchísimas gracias.



LMM