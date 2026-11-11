Padre vicario de los Pobres de Córdoba: “Ya tenemos que prepararnos para hacer lo que dijo el Papa, no solo aplaudirlo”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el titular de la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba, el padre Melchor López, analizó el paso del papa León XIV por esa provincia y la audiencia privada que mantuvo con veinte referentes de sectores vulnerables y advirtió que tanto la comunidad eclesial como el empresariado y la sociedad deben pasar del aplauso a la acción concreta.

Melchor López es un sacerdote católico que se desempeña como titular de la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba. Es reconocido por su trabajo territorial en barrios populares y por ser una de las voces referentes de la Iglesia cordobesa en temáticas sociales. Recientemente ha cobrado relevancia pública debido a su rol clave en la organización de la visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba.

Padre Melchor López, Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto. Ayer, tras la misa multitudinaria allí en Córdoba, el papa León XIV mantuvo un encuentro íntimo en su sacristía personal con un grupo de diez mujeres y diez varones que abarcan desde trabajadoras de la economía popular, recuperados de adicciones, víctimas de trata y buscadores de memoria hasta maestros rurales, que fueron elegidos por la Vicaría de los Pobres. Me gustaría, dado que fue una audiencia privada a la que no tuvo acceso el público en general, que nos hiciera una síntesis de lo que sucedió allí.

Buenos días a toda la audiencia. Sí, fue un pequeño momento de estas veinte personas con el papa León XIV, finalizada la misa en FAdeA. El Papa dispone la posibilidad de encontrarse con veinte personas en Luján, en Buenos Aires y en Córdoba, buscando poder tener un encuentro más cara a cara, más personal, diríamos, porque todos los encuentros son multitudinarios. En cada caso, cada arzobispo decide quiénes son esas veinte personas. En nuestro caso, nuestro arzobispo Ángel Rossi decidió que esas veinte personas sean todas personas llamadas, diríamos, "descartadas": personas que han transitado en sus vidas sufrimientos muy, muy profundos; personas empobrecidas, personas que han hecho también de su situación de dolor y de empobrecimiento una lucha, una salida, y que todas ellas hoy se encuentran trabajando por otras personas que han atravesado la misma situación. Entonces hicimos más o menos un perfil de lo que hacemos habitualmente en la arquidiócesis en distintas instituciones y distintas pastorales nuestras vinculadas a la Vicaría de los Pobres, y por eso fueron elegidas estas personas. Las buscamos y estuvimos allí celebrando la misa multitudinaria ayer y, luego de la misa, tuvimos un pequeño encuentro con el papa León XIV, donde cada uno pudo contarle algo de su vida, pedirle una bendición, algunos pedirle un abrazo, contar algo de alguna de las luchas o de las situaciones en las que se encuentran viviendo más orgánica e institucionalmente, porque algunas participan de colectivos más significativos. Así que fue un momento muy intenso, muy significativo: diez mujeres y diez varones del campo y de la ciudad de la Arquidiócesis de Córdoba, de distintas edades también, para poder reflejar un poco ese mundo popular con el que tal vez el Papa no tiene la posibilidad de encontrarse con cada uno.

¿Cuánto hay de Francisco en esas elecciones, tanto de las personas, de lo que decidió el arzobispo de Córdoba, de usted mismo y de la propia actitud de León XIV?

Diríamos que todo hay de Francisco: tanto en el Papa, por supuesto, como en nuestro arzobispo Rossi, como en el espíritu de la Vicaría de los Pobres, ¿no? Toda la visita del Papa está basada sobre el número 16 de la carta encíclica Magnifica Humanitas, en donde se habla de "piedras desechadas que se vuelven piedras angulares": piedras fundamentales, piedras que no pueden faltar en la construcción de una sociedad y de una Iglesia como corresponde. Por lo tanto, lo que buscamos es visibilizar en este pequeño gesto y en la pequeña experiencia de diecinueve, que finalmente pudieron encontrarse en un cara a cara con el sucesor de Pedro porque son piedras que no pueden faltar y que en general estamos acostumbrados a que se descarten. De hecho, lo compartíamos en un encuentro previo con ellos y a posteriori del encuentro con el Papa también: en ellos hay miles y millones de personas representadas. Personas que no salen habitualmente en las cámaras, a las que no se les da el micrófono, que no tienen una visibilidad en los medios, pero que son fundamentales en la construcción de la sociedad. Entre ellos, madres de comedores barriales totalmente desconocidos y anónimos; jóvenes que están en barrios populares nuestros sin contacto con la droga, con mucha lucha, con mucha pertenencia a una comunidad que los defiende, que los cuida y que promueve el estudio secundario y universitario; como así también otros hermanos que han sufrido el flagelo del consumo problemático y han salido, y hoy están acompañando a otros que están atravesando esa situación. Son millones de estas historias que, como bien lo decís, siguiendo al papa Francisco, queremos ponerlas en el centro, sacándolas de las periferias y de los anonimatos.

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Padre, le voy a hacer una pregunta y espero que no resulte incómoda. ¿Cuánto hay de toda esta gente que, frente a estas situaciones que usted muestra —lo vimos, por ejemplo, en el discurso del Papa al mundo del trabajo en la Universidad Católica, donde también había recuperadores de residuos, una madre soltera de cuatro hijos que se ganaba la vida para alimentar a sus hijos cartoneando—, son aplaudidos, pero al día siguiente olvidados y cada uno sigue en su mundo cotidiano, ¿no? ¿Cuánto hay de —no sé si llamarlo hipocresía— desapego de que se aplaude en esos momentos, se siente que se cumplió, pero después la vida normal continúa como si nada hubiese pasado? ¿Cuánto temor tiene usted a que todo esto finalmente haya sido un momento, pero que no deje pregnancia? Hay mucha gente que aplaude con la misma fuerza que aplaudió al papa León XIV a Javier Milei.

Totalmente, no incomoda para nada. Al contrario, se lo podría decir yo mismo a lo que usted está planteando o preguntando. Nuestro arzobispo hace aproximadamente ya veinte días viene hablando del "pos-León", del después del paso de León por Córdoba y por la Argentina, en relación a decir: "Ya tenemos que ir preparándonos para la implementación de lo que dice el Papa, porque si no, no tiene sentido la visita". Si decimos que el Papa, en el sentido de un líder mundial, viene para decir una palabra significativa, o en el sentido de un líder de fe —como lo es para nosotros, el centro de la comunión universal como fe católica—, y lo queremos escuchar para después no vivir lo que dice, no tendría ningún sentido y estaríamos desautorizando la misma afirmación de fe que decimos tener de querer escucharlo y de pedirle que nos confirme en la fe. Por eso, en este sentido, es fundamental que no aplaudamos tanto —lo digo de una forma muy amplia: no solo en la sociedad civil, sino fundamentalmente en la comunidad eclesial— y hagamos opciones concretas, decisiones firmes, nos la juguemos. El Papa ha dicho cosas muy fuertes como para que solo las aplaudamos, diríamos, ¿no? Ahora va a haber que constatarlas con las opciones concretas. Ha hablado, en el caso nuestro de la vida consagrada y de los sacerdotes en el día de ayer en Córdoba, de gastar toda la vida, de entregar todo —decimos en criollo: de "poner toda la carne en el asador"—. Pero también en Buenos Aires ha dicho, siguiendo algunos testimonios concretos, que el empresario también está llamado hasta a arriesgar su capital en orden a poder garantizar trabajo. No son afirmaciones para aplaudir; son afirmaciones para temblar y tomar decisiones.

O sea, sería: "Dejen de aplaudir y hagan".

Podríamos decirlo así juntos; sí, podríamos decirlo así juntos.

Padre Melchor López, muchas gracias. Felicitaciones por lo que usted hace y gracias por su testimonio también.

Gracias a ustedes por esta comunicación. Muchísimas gracias.

LP