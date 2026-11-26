La eliminación de las PASO se convirtió en una de las principales apuestas electorales del gobierno de Javier Milei de cara a 2027. Sin embargo, la modificación del calendario electoral podría representar un riesgo para La Libertad Avanza: la estrategia de fragmentar a la oposición para intentar ganar en primera vuelta también podría favorecer una mayor concentración del voto opositor y terminar convirtiéndose en un Caballo de Troya para el oficialismo.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, analizó el escenario electoral que enfrenta el Gobierno, las dificultades para recuperar las expectativas económicas y los límites del rechazo al peronismo. Además, explicó por qué la experiencia de Mauricio Macri en 2019 ofrece una advertencia sobre los riesgos de subestimar el comportamiento del electorado.

Facundo Nejamkis es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires realizó estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Es el director de Opina Argentina, una de las consultoras de opinión pública más consultadas por medios y dirigentes, destacada por sus análisis electorales y de imagen de gobierno.

No sé si llegaste a escuchar algo de la conversación con el exviceministro de Economía de Massa, que fue muy interesante respecto de cómo podría ser eventualmente un escenario realmente muy interesante. Vos mencionaste en Opina Argentina que la fortaleza de Milei se sigue apoyando en la desaceleración inflacionaria y que su principal límite para el año próximo es, casualmente, su éxito o fracaso en esto. ¿Cómo percibís que va esa lucha del Presidente de cara a 2027?

A ver, yo lo que señalo es que el éxito hoy del Gobierno en relación con un sector de la sociedad tiene que ver con un programa de estabilización, pero a ese programa de estabilización le falta mucho para consolidarse. Además, hoy la principal demanda de la sociedad ya no pasa por la estabilización, sino por la reactivación de la economía y el empleo. Creo que el Gobierno tiene un escenario complicado el año que viene en términos electorales. El presidente Milei no es Alberto Fernández. Eso está claro, pero hoy tiene un ciclo de recorrido muy parecido al que tuvo Mauricio Macri entre 2018 y 2019. Es decir, una minoría intensa, fuertemente antiperonista, que lo acompaña y que tiene quizás recursos para sostener una supuesta transición entre un momento de la economía en recesión hasta que llegue, supuestamente, el crecimiento. Y otra parte de la sociedad que siente que el programa económico no le ha dado los frutos que esperaba. Mirá, yo quiero saber cómo lo podríamos sintetizar, Jorge. En este momento, el Gobierno está perdiendo la batalla por el futuro. ¿Qué quiere decir que está perdiendo la batalla por el futuro? Quiere decir que este es un Gobierno cuyo presente la sociedad nunca sintió que fuera venturoso, a diferencia de lo que puede haber sucedido con otros gobiernos, con otras experiencias que vos conocés muy bien. Por ejemplo, el menemismo, que tuvo sus años de fiesta, o el kirchnerismo, que tuvo sus años de fiesta. Cuando digo fiesta, me refiero al consumo acelerado, a la gente viajando, a la gente pudiendo reformar su casa, a cada uno en su metro cuadrado y de acuerdo con sus posibilidades económicas. Bueno, este Gobierno no tuvo nunca esa etapa. Lo que tuvo fueron muchos momentos en los que una parte de la sociedad tenía mucha expectativa de que, si cruzábamos una especie de Rubicón, íbamos a tener un futuro mejor. Eso ha desaparecido en las encuestas. Hoy, la parte de la sociedad que siente que el futuro va a ser mejor, que el sacrificio vale la pena, todo esto que se discutió durante todos estos años, es minoritaria. Lo que domina es más bien la frustración en términos de las expectativas en relación con el futuro. Entonces, por eso yo digo que el Gobierno hoy está perdiendo esa batalla. Hoy no logra recrear las expectativas respecto de que esto que estamos haciendo es un sacrificio que vale la pena.

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El Gobierno está en estos días librando su batalla, supuestamente la madre de todas las batallas, que es eliminar las PASO. En cuyo caso lograría correr el calendario electoral dos meses: en lugar de agosto, octubre, con todo lo que significa la preparación previa de junio o la preparación previa de agosto. Vos lo comparabas con el gobierno de Macri. Macri pierde las PASO, había PASO, y pierde la primera vuelta. Pero la primera vuelta funcionó casi como un balotaje porque se acercó al 41% y redujo bastante la diferencia. No hubo segunda vuelta. Hubo dos votaciones. Si no hubiera PASO y se trasladara a esas dos votaciones, nada más que en lugar de PASO y primera vuelta, como fue en el caso de Macri, primera vuelta y segunda, ¿le conviene electoralmente al Gobierno correr el calendario dos meses? ¿Le conviene que haya dos votaciones y no tres? Le da más posibilidades, como le decía Cristina Kirchner a Kicillof, de que si pierde en la primera pueda recuperarse en la segunda porque haya miedo a que triunfe definitivamente en la primera. ¿Cómo ves vos las ventajas y desventajas para el Gobierno y la oposición de la existencia o no de las PASO?

Mirá, yo no comparto la visión negativa que se instaló sobre la experiencia Macri en relación con el efecto que tuvieron las PASO en términos electorales. Para el Gobierno de Macri fueron muy beneficiosas las PASO.

Hubiera perdido en primera vuelta igual, sin segunda vuelta.

No, hubiera perdido por mucho más.

Exactamente. Igual o por mucho más.

El resultado hubiera sido 50-33, una paliza inesperada que, además, hubiera establecido una distribución de diputados mucho más beneficiosa para el peronismo de lo que finalmente fue con el resultado 48-41. Entonces, si lo pensás desde ese punto de vista, independientemente de que se te puedan desestabilizar algunas variables económicas en términos políticos electorales, que es supuestamente el argumento del Gobierno para modificar la ley de las PASO, es medio inexplicable. Yo creo que el argumento del Gobierno es mucho más racional. Es el siguiente: nosotros tenemos una tasa de rechazo en la sociedad hoy de arriba del 55%. Por lo tanto, las chances que tenemos de ganar un balotaje son muy difíciles, porque es difícil que la sociedad rechace más al que se fue hace cuatro años que al que está hoy. Si las cosas no están bien, ¿por qué va a rechazar más al peronismo, que es una experiencia más lejana, que al que está gobernando hoy? Supongamos que la tasa de rechazo sea similar, ¿no? Supongamos que sea parecida, que sea del 55%. La gente rechaza al peronismo, el 55% rechaza a Milei, pero el peronismo se fue hace cuatro años y Milei está hoy. Por lo tanto, es más activa tu tasa de rechazo al presente que a algo que pasó en el pasado, que está más lejano en el tiempo. Entonces, el análisis del Gobierno es: con esa tasa de rechazo, nosotros tenemos que tratar de apostar todo a ganar en primera vuelta. ¿Cómo podemos ganar en primera vuelta? Bueno, podemos ganar en primera vuelta haciendo un esfuerzo enorme, superando los 40 puntos y apostando a que la eliminación de las PASO fragmente y divida a la oposición. Es tan simple como eso, porque ustedes, Jorge, son periodistas y hablan con gente de Gobierno, y uno, que es encuestador y analiza la política, también lo hace. Y este es el argumento descarnado: hay que tratar de ganar en primera vuelta. Yo lo que creo que el Gobierno no evalúa es lo que puede terminar sucediendo, que es un fenómeno a la brasileña. ¿Cuál es el fenómeno a la brasileña? Que las dos principales fuerzas concentren la mayor cantidad de votos posibles, al estilo de 2019. Pero, como en Argentina ganás con arriba del 45%, no arriba del 50%, se termine dando un resultado de triunfo en primera vuelta, pero a la inversa. Porque lo que uno ve es que las tasas de apoyo al Gobierno rondan en torno al 35% o 40%. Por lo tanto, es muy difícil que el Gobierno pueda superar una elección con el 45%. ¿En qué condiciones el Gobierno podría superar el 45% en una elección? Bueno, si las condiciones económicas se modificasen. Entonces, si uno dice: bueno, el Gobierno busca esos dos meses porque tiene un cálculo hecho respecto de que el programa económico va a empezar a dar resultados, no sé, en julio del año que viene, bueno, ahí lo entiendo. Yo siempre te digo esto: yo sobreactúo mi estupidez y mi ignorancia en términos económicos. Creo que alguna vez lo he hablado con vos. Si el Gobierno dice que vamos a tener los 18 meses más dulces, entonces yo te digo: bueno, si van a tener los 18 meses más dulces, seguramente van a ganar las elecciones. La pregunta es: ¿van a tener los 18 meses más dulces o esta recreación de expectativas se va agotando, cual mago que va tratando, viste, mete en la galera y se le van acabando los trucos? Esta es la pregunta que yo me hago, porque el Gobierno todo el tiempo recurre a un intento de recreación de expectativas positivas que cada vez se va debilitando más en términos del efecto que tiene en la sociedad.

O sea, uno podría planteárselo de esta manera, a ver si compartís: por querer apostar todo a ganar en primera vuelta sin PASO, el Gobierno pone en riesgo perder en primera vuelta sin PASO. Y el riesgo que implica ser derrotado en primera vuelta en las PASO tiene un efecto secundario positivo, que es que puede hacer, como ha sucedido en el caso de Macri y como ha sucedido en el caso de Lula, inclusive de manera exitosa, que el miedo al peronismo, como fue en octubre del año pasado respecto de septiembre, le permita perder por menos al Gobierno y perder por tener mejores cantidades de representantes en el Congreso. Probablemente, para una persona como Milei, que La Libertad Avanza quede mejor posicionada en una derrota no es un valor, porque para él se acaba todo desde su perspectiva y su psicología.

Claro. La apuesta es a todo o nada. Bueno, está bien. A veces los líderes se forjan así, se hacen así. Son líderes que apuestan a todo o nada. Yo, a ver, ¿qué veo? ¿Cuál es la debilidad del argumento que veo? Yo veo que, si nosotros cerramos los ojos y nos trasladamos a 2018 y 2019, con la causa Cuadernos en ese momento, es decir, el rechazo al peronismo, era muy parecido a lo que hoy vemos respecto del peronismo. Es un rechazo que existe en una parte de la sociedad argentina, probablemente en los sectores de la sociedad argentina que tienen mayor influencia en términos de clases medias profesionales, medios de comunicación y demás. Pero hay toda otra parte de la sociedad que no siente ese rechazo por el peronismo. Yo me acuerdo de que los argumentos de los estrategas de Mauricio Macri eran que, independientemente de la situación económica, la gente le iba a decir que no al pasado. Iba a decirle que no a Cristina Kirchner, iba a decirle que no al peronismo y Macri iba a ganar, a pesar de que el programa económico no estaba dando los resultados que se esperaban para ese momento del Gobierno. Bueno, no fue así. Yo creo que a veces hay un sesgo entre periodistas y analistas, incluso, por supuesto, porque estamos en contacto con una mayoría de la sociedad que sí es profundamente antiperonista, clases medias para arriba, por decirlo de alguna forma. Ahora, si vos y yo nos trasladamos de la Ciudad de Buenos Aires, donde el peronismo tiene nulas chances de ganar una elección, y nos vamos a La Matanza, donde el peronismo te gana elecciones 60-20, 50-25, vamos a ver que la situación es inversa. Lo que pasa por ahí es más silencioso, menos activo en redes, es menos potente en términos comunicacionales. Entonces, bueno, yo lo que digo es: ojo con la sobreestimación del sentimiento antiperonista. Yo creo que es muy fuerte en una parte de la sociedad. Es el 40% o 41% que sacó Macri, es el 40% o 41% que sacó Milei el año pasado en las elecciones legislativas, pero también hay otra parte de la sociedad: es el 37% que sacó Massa, que era ministro de Economía, tenía muchísimas dificultades para controlar la inflación y casi gana en primera vuelta en la elección presidencial. Y después hay una parte de la sociedad, Jorge, que llamamos los que juegan siempre a ganador. No son pobres, es decir, los que siempre votan al que gana y después les termina yendo mal. Los que votaron a Macri, a Alberto, a Cristina, a Milei. Esos son votos fluctuantes. No son antinada. Es un tipo que te vota hoy y dice: estoy podrido de esto, voy a lo que viene. Bueno, me aferro a lo que viene. Entonces, si es Kicillof, lo va a ver más lindo. Si es Massa, se va a olvidar de que fue ministro de Economía y va a tratar de construirse una realidad que le permita decir: bueno, esta alternativa de cambio es la mejor posible en este contexto. Yo me acerco más a este tipo de análisis.

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De hecho, sumándome a lo que contás, recordarle a la audiencia que el día previo a las PASO en las que Macri perdió frente a Alberto Fernández, con 20 puntos de diferencia, el día viernes hubo una suba de los bonos argentinos porque había una encuesta que daba que Macri ganaba. O sea que esta cuestión que marcás, de que hay una verdadera Argentina subterránea que a lo mejor no aparece en las redes, no aparece en aquellos constructores de subjetividad en el debate público, me parece muy, muy atinada. Bueno, yo comparto tu visión, Facundo.

Te agrego un elemento Jorge, si tenés un minuto más. Nosotros, por ejemplo, en las mediciones, es cierto que hoy el peronismo se ha hecho muy provincia de Buenos Aires-céntrico. Es decir, hoy tiene su potencia electoral muy concentrada en ese lugar y es menos potente en otros lugares del país donde antes solía serlo. Pero cuando uno va y mira las mediciones de encuestas en esos lugares, los lugares que uno tiene muy medidos y a los que les toma el aceite permanentemente, uno ve que hoy la tasa de aprobación de los referentes del peronismo y la tasa de intención de voto del peronismo son similares a las que había en 2018 y 2019. Es decir, para darte un ejemplo, un municipio clásico: Almirante Brown, tercera sección electoral del conurbano bonaerense, es el tercer distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires, después de La Matanza y Lomas de Zamora. Cuando al peronismo le va mal, se acerca a los 40 puntos y el no peronismo se acerca a 30, 32 o 35 en ese lugar. Cuando al peronismo le va bien, la diferencia se amplía: el peronismo se acerca a 50 o 55 puntos y el no peronismo, Juntos por el Cambio en su momento, ahora La Libertad Avanza, se acerca a 20. Esos son los números hoy, en este momento: 45 o 50 puntos contra 20. Entonces, me parece que ahí se está reflejando un estado de cosas que no podemos negar. Ahora, si después el Gobierno tiene una capacidad de movilización de un voto que hoy está muy alejado de su adherencia de otro momento, logra revertirlo y el año que viene las cosas mejoran, bueno, eso puede cambiarle su perspectiva electoral. Yo no digo que no.