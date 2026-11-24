El senador nacional por Tierra del Fuego y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto, anticipó que el proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las PASO tendrá el acompañamiento necesario para obtener media sanción. Además, consideró que la iniciativa también contará con los votos para avanzar en la Cámara de Diputados y destacó la incorporación de Ficha Limpia y la digitalización de los avales partidarios.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el legislador de La Libertad Avanza analizó la agenda parlamentaria de los próximos días, que incluye el debate sobre ludopatía y el tratamiento del Presupuesto 2027. También se refirió a la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias y consideró que la aprobación de algunas de estas iniciativas podría representar triunfos compartidos entre los distintos sectores políticos.

Agustín Coto es dirigente político y doctor en Historia por la Universidad del Salvador, con un posgrado en Gestión de Patrimonio por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, en representación de La Libertad Avanza, con mandato hasta diciembre de 2031. Preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y participa como vocal en diversas comisiones, incluyendo Acuerdos, Industria y Comercio, y la Bicameral de Inteligencia. Previamente ejerció como convencional constituyente de Ushuaia en 2022, participando de la reforma de la Carta Orgánica Municipal, y también fue legislador provincial de Tierra del Fuego, donde presidió la Comisión de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida.

Agustín, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. Muchísimas gracias por estar allí. Usted estuvo, pudiéramos decir, en el centro de la discusión la semana pasada y todavía le quedó como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Estamos probablemente en la semana más intensa, o los 15 días más intensos del Congreso, con leyes de todo tipo: las PASO, ludopatía, presupuesto. Así que me gustaría que usted comience por la que le parezca y vamos avanzando una por una. Lo escuchamos.

¿Cómo no? Primero, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buen día. Buenas tardes, por la hora.Sí, coincido con vos. Esta va a ser una semana intensa en el Senado. Entiendo que en el Congreso en general, pero en el Senado en particular. El jueves, como bien dijiste, tenemos reforma política. Creo que es bueno el tema que se llevó la semana pasada a la agenda legislativa. Tal cual como bien nombraste vos, se va a tratar este jueves también ludopatía en la Cámara. Tuvo una moción de preferencia sin dictamen. Eso quiere decir que el asunto se tiene que tratar por mayoría simple en la próxima sesión, que es la que se viene este mismo jueves. Así que sí, va a ser un jueves largo. Además, como sucede siempre a fines de año, muchos proyectos que venían retrasados, que quizás son de resoluciones, por llamarlos así, temas menores o temas de no tan alta trascendencia, se acumulan todos en la última sesión del año, que va a ser esta.

¿Y cuál es el pronóstico? ¿Cómo imagina que va a terminar saliendo cada una de esas votaciones, por lo menos en la Cámara del Senado?

Eso te iba a decir: yo te puedo hablar por el Senado, hablo de lo que sé. Mirá, la verdad es que creo que la reforma política va a tener el acompañamiento necesario. Creo que se le va a dar la media sanción este jueves. Es más, el acompañamiento definitivo que tuvo el dictamen, al final de cuentas, fue de 11 firmas; necesitaba 10 para poder prosperar. Así que me parece que lo que hace a la reforma política, que incluye la suspensión de las primarias, la incorporación de Ficha Limpia, la digitalización de avales y un poco una actualización de lo que, desde el 83 para acá, era la ley en lo que hace a la organización de los partidos políticos, va a tener el acompañamiento necesario. Creo que va a salir bien. Luego será trabajo de la Cámara de Diputados seguir trabajándolo. Entiendo que nosotros haremos lo propio con el presupuesto, en extraordinarias, ya en diciembre. Y luego, en lo que hace a ludopatía, mirá, nosotros estamos trabajando en un texto para poder tratar en comisión el día de mañana. Va a haber una plenaria de comisiones para tratar el asunto, en la búsqueda de dictaminar, naturalmente. De cualquier manera, creo que lo que se va a tratar en el recinto, sea ese dictamen o sea la media sanción que viene de Diputados, para mí es un tema central. Creo que es necesario dar una respuesta a la falta de regulación en lo que hace especialmente a la publicidad del juego en general y, en particular, la orientada al público infantil y adolescente. Sobre una base que no es solamente cuando la publicidad es estrictamente para los jóvenes, sino que hoy es muy vidrioso distinguir si una publicidad es para un adulto o si es para un niño. Y ante la duda, me parece que lo que tenemos que hacer es tutelar el derecho de los niños a no ser bombardeados por información que los puede llevar a una de las adicciones más destructivas que hoy tiene la sociedad. Me parece que es un tema que está bueno que se haya puesto en el tapete de nuevo, porque el dictamen tiene dos años. Esa discusión la dieron oportunamente en Diputados, así que van a ser casi dos años. Pero que se esté discutiendo y se esté discutiendo bien, a mí, a título personal, me alegra mucho, porque creo que es una necesidad. Independientemente de estos últimos días, en los que todos lo sabemos, la Conferencia Episcopal hizo sus planteos de que es necesario que se trate el tema, etcétera. Pero yo te puedo garantizar que, hasta de diferentes sectores políticos, hay senadores que vienen trabajando el tema desde hace más tiempo que estos últimos 15 días.

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Agustín, las extraordinarias del período anterior, que incluyeron parte de este año, fueron un éxito para el Gobierno. Se aprobaron prácticamente todas aquellas leyes importantes que tenía como expectativa. Por lo que veo, bueno, primero descarta que va a haber extraordinarias en diciembre. ¿Cuál es su pálpito de cómo termina el año legislativo, con triunfos del Gobierno tanto en presupuesto como en PASO y con triunfos compartidos en lo que fue discapacidad y lo que sería ludopatía?

A mí me parece que yo no sé qué va a hacer el Ejecutivo en lo que respecta a cómo va a ser la extensión del período. Sí creo que en diciembre se va a extender, obviamente, porque tenemos que tratar el presupuesto. Eso es una cuestión central. Argentina necesita un presupuesto. Acá hablo yo a título personal: cualquier país tiene que tener un presupuesto aprobado, en lo que hace a expectativas, y mucho más en un año como el que se nos viene, que es un año electoral. Me parece sano que lo tengamos y es un tema que no se puede tratar en febrero o marzo. Sí o sí tiene que estar aprobado para el 31 de diciembre. Esa es la diferencia que quizás tiene la ley de presupuesto con otras leyes. Como bien decías, en febrero aprobamos la reforma laboral, aprobamos la reforma de la Ley de Glaciares. Eso se pudo hacer en febrero, aunque se empezó a trabajar en diciembre. En el caso del presupuesto, debe ser hasta el 31 de diciembre. No sé cuáles son los planes, digámoslo así, del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que nos pide a las cámaras el tratamiento de una serie de asuntos en extraordinarias. Así funciona esto. Yo creo que no deja de ser un éxito para el Gobierno lograr la aprobación del presupuesto y cerrar un año legislativo que creo que fue positivo para el Gobierno nacional. Y en lo que hace a estos temas, tanto el de discapacidad, que fue la semana pasada en el Senado, como estos que se vienen, además de ludopatía, creo que son triunfos compartidos. Creo que son triunfos de todos. Creo que es bueno en la Argentina poder decir que tengamos leyes que son triunfos de todos. Me parece sano, me parece que hasta debiese ser más normal, pero estamos acostumbrados en nuestro país a que eso no sea normal. Y no es de ahora, es de toda la vida. Así que creo que serían triunfos compartidos y espero que así lo sean. Creo que lo van a ser.

Agustín, en el caso específico, además de que usted preside la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde comenzó el tema de la suspensión de las PASO, independientemente de que, como usted nos dice, puede hablar por el Senado, pero no por Diputados, ¿su idea es que va a terminar siendo aprobado en Diputados también, además del Senado?

Yo, por lo que creo, sí. La verdad que creo que va a haber acompañamiento en las dos cámaras. No te puedo hacer un pronóstico porque es una irresponsabilidad de mi parte, pero sí creo que sí. Creo que va a tener un acompañamiento similar, proporcionalmente hablando, al que va a tener en el Senado. Entiendo que, por llamarlo así, las fuerzas políticas que están de acuerdo en acompañarlo tienen una equivalencia en las dos cámaras, así que entiendo que sí, que no va a tener mayores inconvenientes.

Agustín Coto, muchísimas gracias. Le agradecemos doblemente su predisposición.



LMM