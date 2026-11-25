La economía argentina atraviesa un escenario de creciente incertidumbre, marcado por el estancamiento de la actividad, las dificultades financieras y las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de 2027. A pesar de los buenos indicadores comerciales y de los elevados precios de las exportaciones, las señales de alerta se multiplican y el riesgo país vuelve a poner en cuestión la confianza de los mercados.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista y presidente de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, analizó las perspectivas económicas, las dificultades para conseguir financiamiento y los desafíos que enfrenta la administración de Javier Milei. Además, advirtió que el mejor escenario para el próximo año sería evitar una recesión más profunda.

Ricardo Delgado es licenciado en Economía, graduado por la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con una extensa trayectoria en consultoría macroeconómica, gestión pública y sector privado. En 2008 creó la consultora económica Analytica, de la cual es el actual presidente. Previamente, se desempeñó como director ejecutivo. En Analytica se ha desempeñado como consultor para entidades globales de relevancia, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En la gestión pública ocupó el cargo de subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

¿Cómo le va, Ricardo? Un gusto volver a hablar con usted. Jorge Fontevecchia lo saluda. Desde su informe de Analytica proyectaron que el producto bruto argentino crecerá durante todo 2026 apenas unas décimas. Al mismo tiempo, hay distintas señales negativas de la economía: técnicamente, habían entrado en recesión, a pesar de que en el mes de septiembre la economía se recuperó un poquito. El crecimiento del precio del dólar tiene sus aspectos positivos, pero el de la brecha indica otros problemas más de fondo del sistema cambiario argentino. En líneas generales, es una serie de luces amarillas y rojas en la economía argentina. Me gustaría mucho conocer su opinión en general. Lo escucho con un balance de todas ellas.

Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Bueno, efectivamente, la verdad es que la economía argentina ingresó en una zona de mayor incertidumbre. Lo que hasta ahora el Gobierno venía administrando con un éxito relativo superior, que eran las variables financieras, evidentemente en las últimas semanas empieza a mostrar una situación delicada. En parte, por un contexto internacional que no está siendo todo lo favorable desde lo financiero para la Argentina, pero yo diría que mayoritariamente por cuestiones idiosincráticas, cuestiones locales, que tienen que ver básicamente con la percepción que hay acerca de las dificultades que va a tener la Argentina para afrontar sus vencimientos de deuda del año próximo.Y eso, de alguna manera, ha desacoplado y ha hecho evolucionar de manera bastante distinta el riesgo país de la Argentina, ahora ya por encima de los 1.100 puntos, respecto de otros de sus pares latinoamericanos. Incluso de algunos países, ya no de Uruguay o de Chile, que tienen niveles de riesgo país inferiores a los 100 puntos básicos, sino de otras economías con las cuales en el mes de julio compartíamos una zona de riesgo en torno a los 400 puntos, como Bolivia o Ecuador. Entonces, cuando uno mira esa situación, se empieza a dar cuenta de que, obviamente, cuando las variables financieras empiezan a crujir, también tienen impacto sobre la economía real y generan esta situación generalizada de esperar y ver, de decir: vamos a esperar para ver qué rumbo toma el Gobierno, qué decisiones toma el Gobierno para un crítico año 2027, en el que obviamente se van a realizar las elecciones presidenciales.

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A ver, Ricardo. Viendo los mercados internacionales, que hacen subir y bajar las acciones de Nvidia un 30% en función de que se despida al CEO o se retome al COO, es obvio que los fundamentos de las decisiones que reflejan algunas variables del mercado no necesariamente son racionales ni necesariamente sustentables a lo largo del tiempo. Pero exactamente, ¿qué pasa con el riesgo país? Bueno, el riesgo país mide un aspecto particular de la economía, que no es toda la economía en su conjunto, pero obviamente afecta porque aumenta el costo del crédito privado a la economía real. Al mismo tiempo, podría decirse que una caída de la economía real, una situación que muestra estancamiento, afecta el riesgo país porque se supone que, si hay estancamiento económico, el superávit fiscal va a ir reduciéndose y, por lo tanto, las posibilidades de pagar la deuda van a ser menores. Es decir, hay una interacción entre uno y otro, pero son elementos distintos. A mi juicio, el más importante es el tema del estancamiento económico, más allá de que haya crecido un 1% este mes y los otros cinco meses haya bajado. ¿Qué perspectivas le ve? Así como, por un lado, en el frente financiero está la dificultad de conseguir los dólares para pagar la deuda o refinanciarla, desde el punto de vista interno de la economía cotidiana, ¿qué posibilidades ve de que se recupere la economía y, al mismo tiempo, el Gobierno pueda tener mejores posibilidades electorales el año próximo?

Bueno, en el contexto en el que estamos hoy, creo que el mejor escenario es que la actividad económica no caiga, que no entremos en una recesión más profunda. Si la actividad económica del año que viene se mantiene en los niveles actuales, digo, no crece, crece uno o baja medio punto, creo que ese es el escenario más favorable. En este contexto, insisto en que yo le pongo el énfasis a la cuestión financiera. ¿Por qué? Porque el canal de transmisión más obvio es el impacto sobre la brecha y sobre el tipo de cambio. Y el tipo de cambio después afecta todas las decisiones de la economía real porque acelera más incertidumbre, acelera importaciones preventivamente, aletarga el ingreso de capitales y, obviamente, la liquidación de exportaciones. En fin, tiene toda una serie de efectos y, obviamente, acelera los precios. Con lo cual, en un escenario en el que las variables financieras y el dólar en particular están desequilibrados, de alguna manera la economía real va a crujir. Por eso digo que me parece que el mejor escenario es que el Gobierno dé cierta sensación de conducción, de que va a poder afrontar los vencimientos del año que viene. En términos técnicos, es un reseteo profundo del programa financiero. Hay una gran duda acerca del programa financiero, que ya fue de alguna manera cuestionado cuando se presentó en el mes de julio de este año, cuando el riesgo país estaba en 400 puntos. Fue coincidente con la presentación del programa financiero, que es básicamente para que la gente entienda cómo va a hacer el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de este año y del año próximo. Allí desaparecieron algunas fuentes importantes, por ejemplo, la colocación de deuda en dólares en el mercado local, los famosos bonar: 800 millones este año que no se colocan y nada más ni nada menos que 5.000 millones de dólares el año próximo. Con lo cual, a ver, para ponerlo en términos claros, la economía, finalmente, la actividad económica depende de la credibilidad y de las expectativas. Al final del camino, si esto es así, las decisiones de inversión y de gasto de consumo tienen que ver con eso. Si alguien dice: bueno, la Argentina está en esta situación porque, además, tenemos una situación que suena paradójica. Tenemos los mejores términos del intercambio de las últimas décadas, precios de exportaciones elevados para los bienes que produce y exporta la Argentina, récord de exportaciones este año, más de 100.000 millones de dólares, y un saldo comercial récord, en moneda constante, en los últimos 30 años. Tenemos problemas de dólares y hay una aritmética que vamos a entender todos. Estos 100.000 millones van a servir para pagar, por ejemplo, 30.000 millones de dólares este año de dolarización de todos nosotros, que compramos dólares a través del home banking todos los días, el famoso dólar oficial y el dólar MEP. Sí, esa es una operación de 30.000 millones. O sea, un tercio de eso ya se va, o casi un tercio, en esa operación. Y 70.000 millones de importaciones. Bueno, ya tenemos 100.000. La pregunta es: ¿de dónde salen los 17.000 o 18.000 millones de vencimientos que hay que pagar el año que viene? ¿De las reservas del Banco Central? Bueno, entonces esa es la cuenta básica que, al final del camino, el Gobierno tiene que clarificar. Tiene que decir: señores, nosotros vamos a pagar con el bazuca, no con 75.000 millones que a la semana siguiente se convirtieron en 25.000 millones de dólares, o cuestiones por el estilo. Y no me parece que el secretario de Finanzas esté discutiendo si hay recesión o si estamos o no en recesión. El secretario de Finanzas tiene que estar en Nueva York discutiendo opciones de financiamiento en términos concretos, porque, si no, el riesgo país va a seguir subiendo y ese es el problema de fondo. Si el riesgo país sube, la economía argentina se va a complicar cada vez más.

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Usted mismo nos decía que no ve ninguna posibilidad de que el Gobierno tenga una economía mejor en la elección que lo que la aspiración de máxima es que no empeore. Yo podría decir, bueno, además, en el tema financiero es imposible que la Argentina pueda salir al mercado voluntario de deuda el año pasado.

Obviamente. Hay soluciones que pasarán eventualmente por los organismos multilaterales, por el propio Fondo Monetario, que hay que cancelarlo en términos netos: casi 6.000 millones de dólares, 5.800 millones.

¿Usted en los 17.000 incluye al Fondo?

Sí, sí, claro, exactamente. Con lo cual, ahí hay un número...

Porque hay otros números que indican 24.000 o 25.000 millones de dólares de deuda externa, que incluyen evidentemente otras cosas.

Sí, digamos, depende de cómo se tomen los Bopreal. En fin, hay cuestiones técnicas que aburrirían a nuestros oyentes, pero básicamente la deuda que arranca en el mes de enero es de casi 4.400 millones de dólares de bonistas privados. Enero, Jorge, está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuidado. Me parece que, de vuelta, más allá de doctorear en los medios de comunicación acerca de qué es la recesión, de que no estamos ya en recesión o de que son datos viejos, me parece que hay que ocuparse de los temas de los que hay que ocuparse. Cada uno a lo suyo. Tratar de conseguir, ya solamente la gestualidad de estar en el lugar en donde uno puede conseguir financiamiento, ayudaría. Me parece que hay que recrear eso: la comunicación, la expectativa. La comunicación y la política económica son importantes. Una buena comunicación es importante. No modificar números al azar en atriles públicos, porque eso no suma. Finalmente, el acreedor dice: bueno, no te estoy creyendo. Ese es el dato de los 1.100 puntos de riesgo que tenés ahora.

Ricardo, muchísimas gracias. Lamento que nuestra conversación deje a la audiencia tan angustiada, pero bueno, mejor saberlo. Mejor saberlo.

Es así. Un abrazo grande.



LMM