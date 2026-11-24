El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cuestionó el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales buscaba realizar a Mario Santucho y sostuvo que la institución no puede reconocer a una figura que consideraba que la violencia era parte de la vida democrática. En ese sentido, anticipó que el Consejo Superior podía intervenir para impedir que el reconocimiento se concretara de manera institucional y expresó su expectativa de que las autoridades de Sociales dieran marcha atrás con la iniciativa.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Yacobitti distinguió entre la libertad académica para estudiar distintos períodos y organizaciones políticas y la decisión institucional de homenajear a una persona. Además, defendió el valor de la democracia como condición indispensable para alcanzar la igualdad y reivindicó la educación pública como herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades.

Emiliano Yacobitti es contador público y dirigente político ligado a la Unión Cívica Radical. Actualmente se desempeña como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023. Es profesor de la materia Sistemas Contables en la Facultad de Ciencias Económicas. En el ámbito privado, ejerce como asesor tributario y desarrolla actividades de consultoría económica.

Emiliano, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Tuvimos una larga conversación con el hijo de Santucho, con Mario, homónimo, respecto de las discusiones sobre qué era la democracia. Me llama la atención que el papá del abuelo de este Mario, o sea, del Mario que fue el conductor, había sido radical, y el propio Santucho era contador, como vos. Estuvimos discutiendo acerca de la democracia procedimental y la democracia real, y la divergencia que teníamos entre una y otra posición. Para mí, en particular, como lo era para Alfonsín, la democracia procedimental es lo primero y es deseable que luego venga la democracia de acceso a bienes materiales o a bienes simbólicos. Pero lo primero es la democracia procedimental. Vos ya marcaste tu posición respecto de este reconocimiento que se le quería hacer a Mario Santucho, pero me gustaría compartir con tu voz, con nuestra audiencia, tus argumentos más en extenso.

Bueno, mirá, lo primero que me parece es, primero, agradecerte por llamarme y siempre tener un espacio en tu programa. Segundo, creo que es muy importante que toda la audiencia sepa que en la Universidad de Buenos Aires existe la libertad de cátedra y se estudian todos los temas desde distintas visiones. Por lo tanto, cualquier cátedra, así como fue en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, puede realizar un seminario para estudiar cualquier período de la historia de la Argentina, cualquier organización política, cualquier partido político de la Argentina, y eso es parte de la esencia de la universidad. Lo que también es parte de la esencia de la universidad es que, cuando esta universidad formalmente e institucionalmente realiza algún homenaje, lo hace a personalidades destacadas en la academia, en la ciencia, en la cultura o en la vida pública democrática. Y hago hincapié en la vida pública democrática. Nosotros no podemos homenajear a alguien que creía que la violencia era parte de la vida democrática o que se podía recurrir a la violencia en la vida democrática, porque eso va contra los principios de nuestra universidad. Por eso, cuando nos enteramos durante el fin de semana, dejamos en claro que el Consejo Superior, cuando el miércoles se junte, va a sacar una resolución que seguramente va a ser prácticamente unánime para que este homenaje no se lleve adelante de manera institucional en la Facultad de Ciencias Sociales, independientemente de la cátedra de estudios, de que se estudie algún programa o de que haya un seminario particular. Nadie que no respete las reglas democráticas puede ser homenajeado, o debe ser homenajeado, por esta universidad.

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Bien. ¿Y cuál es la verdadera facticidad de eso? O sea, ¿tiene el Consejo Superior la capacidad de impedirlo?

Sí, sí que tiene. De hecho, lo que sabemos es que lo que se iba a hacer era una donación de un cuadro. Bueno, el Consejo Superior es el ámbito de mayor importancia dentro de la universidad, si bien las facultades tienen muchísima autonomía porque tienen sus propios consejos directivos, votados por los profesores, por los estudiantes y por los graduados. Hay reglas básicas que, llegado el caso de que hay una controversia en la facultad, se definen en el Consejo Superior. Igual, recién me enteré de que hoy a las 19 horas está convocado el Consejo Directivo de Sociales en una sesión especial, así que por ahí tenemos alguna novedad. Nosotros estamos esperando que, por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, se reconozca el error y esto haya sido nada, un capítulo que tengamos que olvidar y que nos sirva para aprender.

Emiliano, yendo a la discusión de fondo, ¿qué le podrías decir? Puse todos esos ejemplos: Mario era contador, vos también, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas. Su papá era radical, vos radical. Alfonsín vino a marcar claramente una posición respecto de la democracia procedimental: "Con la democracia se come, se educa, se cura", independientemente de que se tarde décadas para lograrlo. ¿Qué mensaje me podés plantear respecto de esta discusión entre la democracia es solo una democracia burguesa, que simplemente se vota y hay alternancia de conductores, pero no se democratizan los bienes, versus sistemas autoritarios, como el chino, donde sí se democratizan los bienes, tanto el acceso a bienes materiales como eventualmente simbólicos, pero el sistema procedimental no es democrático? ¿La democracia tiene un valor intrínseco en sí mismo, independientemente de los frutos que produzca cuando los produce?

Sí, mirá, para mí es básico. El sistema chino es un sistema comunista, no es un sistema democrático. Yo creo en la igualdad, pero creo en la igualdad con libertad, tampoco en la libertad sin acceso a la igualdad. Por eso siempre me escuchaste defender la principal herramienta que tiene la sociedad para acceder a la igualdad de oportunidades, independientemente de dónde haya nacido, que es la educación pública en todos sus niveles. Pero creo que la reivindicación de la democracia me parece que es algo que en nuestro país ya es como que lo tomamos como una condición adquirida. Digo, me parece que en el 83, y justamente el 10 de diciembre, cuando se pretende hacer este homenaje, el 10 de diciembre de 1983 recuperamos la democracia, y la piedra fundamental para recuperar la democracia fue ese juicio donde se enjuiciaron, en principio, a las cúpulas del terrorismo de Estado, pero también a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que habían cometido delitos y atentados. Me parece que, por eso digo, hay una gran diferencia entre estudiar un tema, entre estudiar la biografía o la vida de una persona y realizar un homenaje. Me parece que hay una diferencia muy grande que no tenemos que confundir.

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Y, en corolario, ya sea por una decisión del Consejo de la propia Facultad de Ciencias Sociales o del Consejo General de la UBA, ¿ese homenaje no se va a hacer?

A ver, yo creo, la verdad, creo que la Facultad de Ciencias Sociales va a ir marcha atrás sobre el error, que es lo mejor que puede pasar. Y ojalá ni siquiera mañana el Consejo Directivo tenga que votar esa resolución, porque me parece que es mucho más sano para la universidad.

Emiliano Yacobitti, somos nosotros los agradecidos por tu predisposición de siempre. Te mandamos un abrazo y esperemos que mañana así sea.

Muchas gracias.

LMM