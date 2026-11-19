En esta entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190),Yamil Santoro repasa su recorrido político y de gestión —desde su paso por la Legislatura porteña hasta la conducción ejecutiva del Parque de Innovación— mientras analiza las tensiones internas dentro del PRO a partir de las declaraciones de Fernando de Andreis, el vínculo de Jorge Macri con el Gobierno nacional y con Mauricio Macri, el debate por las PASO y el futuro de la centroderecha en la Ciudad y el país.

Yamil Santoro es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella y cursó un doctorado en Administración de Empresas por ESEADE. Es fundador y director de la Fundación Apolo, una organización enfocada en políticas públicas, transparencia y denuncias judiciales en casos de presunta corrupción estatal. También ejerció como diputado de la Legislatura porteña entre noviembre de 2023 y diciembre del año 2025, mandato al que accedió en reemplazo de Roberto García Moritán tras su renuncia. Tras finalizar su etapa parlamentaria, asumió la conducción ejecutiva del Parque de Innovación porteño, un proyecto dedicado a articular el ecosistema emprendedor, académico y tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires.

Hola, Yamil. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?

Muchas gracias. Muy bien.

¿La Ciudad de Buenos Aires qué escenario tiene, teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel nacional? Digo la instancia entre Jorge Macri y el Gobierno, entre Jorge Macri y su primo Mauricio, y dentro de ese espacio, lo que ocurre con algunos personajes. Hubo declaraciones de De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, en torno a las posibles candidaturas y las condiciones para ser candidato dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que presentar algo superador. ¿Hay algo superador para eso? ¿Es así?

Bueno, de base lo planteé en el mensaje de respuesta a esta declaración de De Andreis, de esta intención de ser candidato, que es: Jorge representa en su gestión, Jorge Macri, una versión superadora de lo que fue el PRO anteriormente. Digo, baja de impuestos, baja de regulaciones, mejora de la seguridad, mejora del espacio público; digo, en términos de no más trapitos, no más okupas. Todo eso eran deudas pendientes del PRO y que en esta gestión se pudieron llevar adelante. Y la verdad es que este tipo de declaración de intenciones electorales —que está perfecto, cada uno puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera—, pero en un momento donde hay una gestión que está sólida, que está enfrentando desafíos gubernamentales complejos, como esto de la articulación con el Gobierno nacional, que requiere una sintonía fina cotidiana, salir con este tipo de declaraciones no ayuda. Me parece que es ponerse a uno por delante de contexto, de los porteños, de las necesidades de la ciudad y del espacio político que integra, porque De Andreis es un dirigente del PRO. Jorge es el presidente en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es, como mínimo, desafortunada la declaración y extemporánea.

¿Lo dijo de manera autónoma o lo mandó Mauricio Macri a decirlo?

No tengo pruebas, pero no se caracteriza por ser un librepensador y un jugador libre. Entonces, en ese marco, creo que este tipo de cosas son las que llevaron al fracaso del 2023. Este tipo de internas, de estocadas innecesarias. Espero que en lugar de estar en pequeñeces o en mediciones de fuerza, pongamos el foco en la construcción de un partido político en condiciones de ofrecer candidaturas no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y después, en todo caso, discutiremos alianzas o no con La Libertad Avanza o con quien sea.

Y eso con La Libertad Avanza, ¿cómo va? Porque parece que ahora hay mejor clima.

No, hay mejor clima, hay mejor clima. Efectivamente, eso se ve en la Legislatura, se ve en el Congreso, se vio en la visita del Papa, que hubo un nivel de convivencia muy, muy, muy civilizado y además con una buena gestión coordinada. Y ahí creo que, si bien hubo un aprendizaje de las dos partes de cómo articular mejor, hubo una evolución por parte del Gobierno nacional en su manera de relacionarse, te diría, con la mayoría de los actores del sistema político, y en eso la Ciudad de Buenos Aires no está exenta.

Pero es cierto que cada tanto Milei, como se dice en el barrio, "se desata la cadena" y ahí va en otra dirección.

Yo creo que es un desafío que tiene, si querés, la centroderecha a nivel nacional y los liderazgos, que tienen que poder convivir a pesar de sus particularidades. Y justamente por ese tipo de, llamémoslos, "salidas de cadena", es que aparecen algunos actores, por ejemplo, empujando o proponiendo o sugiriendo candidaturas alternativas como la de Patricia Bullrich. Y eso, amén de si hay o no vocación de Patricia para hacerlo, responde a que hay personas que creen que el rumbo es el correcto, pero que hay quizás un camino diferente o una forma distinta de transitarlo.

¿No sería bueno que haya una definición entre Patricia y Milei, digamos, a ver quién es el representante de ese proyecto, digamos, para seguir?

A ver, así como critico lo extemporáneo de De Andreis con su planteo, aplicaría lo mismo en caso de que Patricia o cualquier otro dirigente del espectro estuviera ahora tratando de obtener una definición. Falta mucho. A los que nos gusta la política, estos temas nos ocupan diariamente, pero la realidad es que hoy por hoy la gente está viendo si llega a fin de mes, cómo llega a fin de año, si tiene laburo; digo, los que están en distritos como provincia de Buenos Aires, si los matan cuando van o vuelven del laburo. Entonces, en ese marco, creo que hoy las preocupaciones pasan por otro lado y está bueno que la política no se pase de rosca y exteriorice este tipo de deseos políticos que son todos legítimos. Y eso también está bueno plantearlo: digo, Javier no es el dueño de la centroderecha, de la misma manera que ningún otro lo es. Y está bueno que quienes crean que puedan representar una mirada alternativa puedan expresarlo electoralmente, y por eso, particularmente, no creo que quitar las PASO sea una buena idea.

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Quizás hubiese permitido, digo, hubiese casi por tiempo pasado, ¿no?, porque parece que se suspenden más allá de la idea original de quitarlas. Digo, la definición de las PASO en este contexto por ahí hubiese servido para definir quién es el que comanda, digamos, ¿no?

Totalmente. Y el rellano se expone a un riesgo, y es que aquellos que piensan parecido, si no logran un acuerdo político, terminan llevando adelante candidaturas contradictorias o que compitan entre sí. Y es un riesgo que tiene la centroderecha, como también el peronismo. Digo, por ende, puede darse que el año que viene, en lugar de tener una oferta electoral ordenada —que las PASO un poco cumplían ese rol a falta de democracia en los partidos, porque eso también hay que decirlo—...Otros países lo ordenan de una manera más eficiente.

Quizás no habría que hacer PASO con la formalidad que tenemos nosotros, pero sí una instancia interna como tuvieron partidos, exacto, hasta finales de los 80.

Exacto. Bueno, la verdad que las PASO surgen un poco como la consecuencia de la falta de democracia en los partidos políticos de la Argentina. Quitar las PASO sin atender a ese déficit democrático, uno en realidad lo que termina haciendo es concentrando el poder en las cúpulas partidarias. Pero bueno, son debates que creo que está bueno poder darlos. Lamentablemente, en este contexto, el Gobierno lo planteó estrictamente como una cuestión de costos. Y no hay nada más costoso que una mala democracia.

Entonces sí, obvio. Por supuesto que presupuestariamente uno dice: "Ese dinero si lo voy a destinar a arreglar un colegio, quizás es mejor", pero también es un poco demagogia y no se soluciona totalmente el problema de fondo,

Y hay formas de achicar los gastos; por ejemplo, evitando que los partidos que no llevan candidaturas que compitan entre sí estén en esa instancia. Entonces, si hubiera vocación real de optimizar costos, hay maneras.

Vos dirías que está más cerca el espacio de Jorge Macri —digo, no hablo del PRO solamente, de Jorge Macri con lo que representa— con Milei que Jorge Macri con otros sectores dentro del PRO u otros sectores que pueden ir a competir por el mismo espacio ideológico.

Yo prefiero ver los hechos, que los hechos son más elocuentes que cualquier declaración. Y uno mira: baja de impuestos, baja de regulaciones, achicamiento de la burocracia, ponerse firme con las cuestiones de seguridad, trapitos, okupas —como te decía—, cobrarle a los extranjeros que vienen a hacer turismo sanitario y otras tantas cuestiones. Tiene mucha coincidencia con el Gobierno nacional y es una agenda liberal. De hecho, es una agenda que yo, como diputado en su momento liberal, sostenía, y por eso ahora decidí afiliarme al PRO, porque veo una gran coincidencia de esa agenda ideológica con lo que hoy está pasando. Pero eso también hace que actores que históricamente han pertenecido al PRO más socialdemócratas o quizás con una mirada más intervencionista de la economía hoy se sientan un poco incómodos; inclusive algunos de ellos, como Larreta, prácticamente han abandonado el PRO.

Sí, Larreta, ¿qué es? ¿es peronista desde el PRO?

Ahora se quiere juntar con los radicales y los peronistas para armar algo. Así que es lo que le convenga, me parece.

Vimos para ver lo que puso como video. Larreta en estas horas, en esta teoría de que hay que irrumpir e impactar, y sobre todo de lo que a veces las redes permiten, pero no necesariamente siempre da un buen resultado.

¿Qué quiso demostrar? No vamos a ser intérpretes.

O sea, yo vi a un tipo demoliendo la General Paz. O sea, la verdad que las autopistas...

Alguien que se presenta desde el, llamémosle, centro dialoguista y pacificador... No sé, la atención.

Tiene la necesidad de llamar la atención. Pasan estas cosas.

Pasa esto, ¿no? O sea, que está la teoría que dice que en la política de este tiempo hay que impactar con algo para entrar en la conversación.

No, mira, está bueno porque me permite traer una anécdota a colación. Cuando nosotros en su momento habíamos presentado el video con la propuesta de demoler el edificio de Desarrollo Social que está en el medio de la 9 de Julio —que la verdad que es una aberración urbanística, porque no sé si sabías que en realidad iban a ser edificios gemelos y que pasaba la 9 de Julio por el medio; cuando se cambió la traza quedó el edificio en el medio de la 9 de Julio—...

La historia de la 9 de Julio es fantástica, alucinante. Hay que leerla. Gente que no sabe que había edificios y que había manzanas, se entera de que un día se tiró todo abajo.

Bueno, esas decisiones de planificación urbana y demás que son osadas admiten un montón de debates. La verdad que no se entendió nada de lo que publicó Larreta, pero imagino que iba más por el debate de la discusión del área metropolitana, que eso es algo que, de hecho, el Gobierno de la Ciudad ahora está haciendo efectivamente, convocando a los municipios vecinos para empezar a pensar políticas públicas integradas. Ahí el desafío real que hoy tenemos a nivel ciudad —y esto lo puedo plantear— es que el Gobierno nacional, que también es parte necesaria de ese debate de articulación interprovincial, lamentablemente muchas veces está ausente, por ejemplo, en la Autoridad Metropolitana de Transporte. Y eso lo que termina haciendo es que se complique la posibilidad de pensar soluciones que ayuden a pensar no a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires como dos mundos separados, sino por lo menos en aquellos lugares donde tenemos... O sea, para ser prácticos, digo, Vicente López tiene más en común con Saavedra que Saavedra con Bahía Blanca.

O Barracas.

También, pero en ese marco tiene sentido que empecemos a dar las discusiones en corte metropolitano también.

Bueno, pero fíjate que la Provincia de Buenos Aires acaba de decir que cambia las reglas de tránsito sobre la derecha, la izquierda, quién tiene paso y demás. La verdad que no sé si está bien o está mal eso, pero lo que no me parece bien es que en cosas que son universales tengamos esas diferencias también por una cuestión política.

No, totalmente. Pero y te agrego un detalle no menor: quizás son discusiones que tienen sentido. O sea, claro que tiene sentido revisar, probable, no tengo idea. Lo que digo es: lamentablemente la política más mezquina o la política más pensada en clave partidaria muchas veces nos impide poder conversar de los temas de política pública que importan. Y eso es algo que nosotros en el Parque de Innovación como idea desde el primer día nos pusimos al hombro, que es: trabajamos con todos los municipios, con todos los gobiernos provinciales. No importa el signo político, no importa la extracción. De hecho, tuvimos a la gente del Partido Comunista Chino ayer en el parque...

¿Contame qué es eso?

El Parque de Innovación es un hub científico-tecnológico que está ubicado al lado de la cancha de River, donde antes estaba el Tiro Federal. Y en un momento la Ciudad de Buenos Aires toma la decisión de cambiar balas por ideas, de un lugar que estaba dedicado al deporte, a la actividad recreativa, pero que no usaba tanta gente, en convertirlo en una ciudad del futuro, inspirado en modelos como MIT, Silicon Valley y demás. Y ahí van a estar ubicadas cuatro universidades: ITBA mueve todo su campus para ahí; UBA, UTN, Di Tella van a tener predio. Hay muchas otras que se están asociando, aunque todavía no tengan terreno propio. Edificios corporativos, edificios de vivienda, hospitales... Va a ser una ciudad dentro de la ciudad para trabajar en frontera tecnológica. Y esto nació en realidad de la necesidad de aprovechar el talento que hay en la Ciudad de Buenos Aires, porque a diferencia del resto de la Argentina, vos hacés un pozo, digo, no te crece algo. No encontrás petróleo, no encontrás litio. Acá hay barro. Entonces lo que tuvimos que hacer es apostar, por un lado, al turismo, que es uno de los lindos diferenciales que tiene la ciudad, y al capital humano, que es probablemente su mayor diferencial. Y lo que se había detectado en su momento es que la academia no dialogaba con el mundo de los negocios. Entonces ahí había un montón de potencial económico que no se estaba aprovechando. Entonces el parque nació para convertir a la ciencia en negocios.

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Igual ahí se están construyendo edificios. Hoy hay una parte urbanística, digamos, desde el punto de vista de la población que...

Vas a tener edificios de vivienda, vas a tener edificios corporativos, como te decía, vas a tener universidades y hasta un hospital. Va a ser una ciudad donde se estima van a pasar por día 35.000 personas, pero con una idea fuerza que atraviesa todo el parque y a toda esa agenda que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con la vinculación del talento argentino con el mundo.

¿Y eso en cuánto tiempo va a estar?

Bueno, hoy si venís ya está funcionando. Yo de hecho trabajo ahí. Tenemos una incubadora y una aceleradora de startups donde tenemos más de 80 startups que van desde un chico de 22 años que armó un sistema de detección de incendios más rápido que la NASA con satélites e inteligencia artificial, o una chica que seguramente la hayan visto en los medios que armó una curita que regenera tejidos, otra que armó una vacuna que permite la regeneración de tejidos cardíacos para que las personas después de infartos o demás puedan recuperar capacidad cardíaca. Y todo ese talento argentino en parte se está incubando en el Parque de Innovación.

¿Cómo tiene que hacer la gente? La chica de la curita, ¿cómo se enteró que podía ir ahí?

Bueno, nos cruzó en algún evento o una entrevista como esta, pero puede entrar a parqueinnovacionba.com. Ahí ve en qué consisten los programas que tenemos, postula, pasa un proceso de evaluación. Eso está bueno aclararlo: no es que venís, golpeás la puerta, pagás y entrás, sino que presentás tu proyecto, lo evalúa un comité de expertos dependiendo de la vertical en la que estás y a partir de eso se te dan las posibilidades de membresía del parque. Eso es importante: no es gratuito o no arancelado, ni es libre ni es gratuito, pero la verdad es que las prestaciones que damos superan a cualquier cosa que hay en el mercado.

¿La prestación entendida como un espacio físico, un espacio de contactos?

Damos networking con espacio de contactos, damos la posibilidad de vinculación con fondos, ayudamos a la startup a evaluar dónde está parada y vincularse con tutores, mentores, empresas que los ayudan a fortalecerse donde sea necesario. Ayudamos a visibilizarlos en medios, en redes y les damos también soporte en ese sentido, vinculación con fondos. La verdad que cualquiera que tenga una startup de base tecnológica se enchufa al parque y no hace falta que esté físicamente en la Ciudad de Buenos Aires. Originalmente sí.

O sea, ¿la podés tener de afuera?

Podemos tener de afuera. De hecho, tenemos varias startups que están o en Mendoza o en Córdoba, en Tucumán, que se conectan al parque porque muchas de nuestras prestaciones las podemos hacer de manera remota. Por supuesto que venir a trabajar al parque es una gran experiencia y está buenísimo porque todo el tiempo aparecen personalidades, figuras, inversores, etcétera. Pero aun no estando ahí, podés aprovecharlo.

¿Y esto qué peligro tiene si cambia la política?

Por suerte, los legisladores que generaron al parque o que legislativamente armaron el parque armaron un mecanismo de gobernanza mixto público-privado, donde la Ciudad de Buenos Aires solamente tiene cuatro de las nueve bancas que lo gobiernan y las decisiones se toman por seis: cuatro de la Ciudad, cuatro el privado y uno gobiernos que no sean de la Ciudad. Entonces la política puede cambiar, pero se van a tener que poner de acuerdo con el sector privado, y estamos trabajando para que las policies, digamos, se sostengan en el tiempo, independientemente de quién gobierna.

Me viene a la mente lo que fue la Corporación Puerto Madero. ¿Puede ser? Digamos, con otro fin en otra época, pero que era una cosa...

Hay algo, digamos, hay un parecido. Es un ente público no estatal con un esquema de gobernanza. Pero quizás lo interesante de acá es que quienes hoy integran el área de gobernanza del parque son protagonistas del parque: son desarrolladores, son la Cámara de Biotecnología, la Cámara de Startups, gente que ya está trabajando en el parque y lo habita y que en algún punto también está defendiendo sus intereses y los de los actores que representan. Así que eso ayuda a que la política no imponga sus decisiones.

¿Qué va a ser de vos el próximo año? Hablábamos un poco al principio de lo que pasa políticamente. Fuiste legislador porteño. Estuviste muy cerca de este, de la propuesta republicana de López Murphy, Ricardo —no me aparecía Ricardo en el nombre— durante mucho tiempo. ¿Cómo estás con él y cómo estás con ese sector?

A ver, Ricardo está retirado de la oferta electoral. El espacio político que nosotros fundamos, Republicanos Unidos, dejó de existir en la práctica. Y la verdad que hoy lo que electoralmente más representa algo similar es el PRO en esta versión jorgista, y por eso decidí afiliarme. Ahora, ¿qué me espera el año que viene? Yo creo que Jorge está haciendo una buena gestión. Quiero trabajar para que reelija, pero estoy también muy interesado en empezar a identificar esos talentos jóvenes que hay en todo el país —y no digo joven en términos etarios, digo joven en términos de renovación política— de gente que quiera traer algo nuevo, de gente que quiera representar algo nuevo y ayudar a que el PRO sea un vehículo idóneo para que esa gente que quiera hacer buena política y quiera discutir políticas públicas en serio y no de manera panfletaria tenga un espacio donde poder trabajar, donde poder vincularse y que podamos desde ese lugar aportar a la política nacional.

¿Y te enoja un poco lo de De Andreis?

Me enoja bastante porque me parece mezquino y me parece que no tiene ningún sentido en este contexto más que para joder. Y eso no está bueno.

Mil gracias por venir.

Gracias a vos.

Ha sido un gusto tenerte acá.









MEG