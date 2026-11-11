Alerta en Chaco: el río Paraná podría alcanzar los 8 metros y provocar nuevas evacuaciones

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a la ciudad de Barranqueras, en Chaco, pese a que el nivel del agua comenzó a descender en los últimos días. Las autoridades municipales advirtieron que las precipitaciones registradas en Brasil podrían provocar un nuevo repunte durante las próximas semanas, con la posibilidad de que el río alcance los ocho metros y obligue a realizar nuevas evacuaciones.

La advertencia fue realizada por José Belle, director de Protección Civil y Defensa Civil de Barranqueras, quien explicó en declaraciones a Radio Libertad que el último registro del hidrómetro marcó 6,78 metros, después de superar los siete metros durante octubre. Sin embargo, aclaró que la disminución todavía no permite el regreso de las familias desplazadas. "Está bajando, continúa la baja, pero no es como para perder de vista que esto recién comienza", sostuvo.

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Según el funcionario, los informes recibidos por el municipio anticipan la posibilidad de un aumento del caudal entre mediados de noviembre y principios de diciembre, como consecuencia de las precipitaciones en la cuenca alta del Paraná y del eventual manejo de las compuertas de las represas hidroeléctricas.

En ese escenario, Belle no descartó que el río llegue a los ocho metros, aunque remarcó que se trata de una proyección sujeta a la evolución de las condiciones hidrológicas. "Si llega a ocho metros podemos hablar de más evacuaciones todavía", advirtió.

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Actualmente, 96 familias, integradas por 334 personas, reciben asistencia municipal. A ellas se suman otras diez familias que permanecen en sectores ribereños y son visitadas tres veces al día por equipos de emergencia. El acompañamiento incluye medicamentos, traslados sanitarios, elementos de higiene y otras prestaciones necesarias para afrontar las consecuencias de la inundación.

Reclamos por la asistencia provincial

En medio de la emergencia, Belle también cuestionó la respuesta del Gobierno chaqueño. Aseguró que la Municipalidad de Barranqueras sostiene los operativos con recursos propios y que, hasta el momento, no recibió convocatorias de las autoridades provinciales para evaluar partidas presupuestarias especiales destinadas a las familias afectadas.

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"Barranqueras está trabajando pura y exclusivamente con fondos propios, con todo lo que hace al personal propio de la Municipalidad", afirmó. Además, reclamó una mayor presencia de funcionarios provinciales en los barrios inundados para conocer directamente las necesidades de los damnificados.

Mientras continúa el monitoreo del Paraná, las autoridades también se preparan para enfrentar las lluvias propias de la temporada, que podrían complicar el drenaje en los sectores urbanos de Barranqueras. La eventual combinación de nuevas precipitaciones y un repunte del río mantiene vigente el riesgo de inundaciones, en una región donde cientos de personas todavía no pueden regresar a sus viviendas.