El Gobierno de Chaco confirmó este martes el cronograma de pago de los salarios correspondientes a noviembre de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública provincial y los jubilados y pensionados del Estado.

De acuerdo con el calendario oficial, los jubilados y pensionados cobrarán el martes 1 de diciembre, mientras que los trabajadores estatales activos percibirán sus haberes el miércoles 2 de diciembre. En ambos casos, el dinero estará disponible para su extracción en cajeros automáticos a partir de las 21 horas.

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Cuándo cobran los estatales y jubilados de Chaco

El cronograma anunciado por el Ejecutivo provincial establece las siguientes fechas:

• Martes 1 de diciembre: jubilados y pensionados provinciales, con acreditación disponible desde las 21. • Miércoles 2 de diciembre: trabajadores activos de la Administración Pública provincial, también a partir de las 21.

Con este esquema, la administración de Zdero confirmó el pago de los haberes correspondientes al penúltimo mes del año, que se concretará durante los primeros días de diciembre.