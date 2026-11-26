Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) dejó firme la condena a 14 años de prisión contra Adán Godoy, uno de los hijos de Nancy Estela Godoy —la docente asesinada en Esquina—, tras hallarlo penalmente responsable del abuso sexual cometido contra dos de sus hijastras.

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A través de la Sentencia N.º 275, firmada el 20 de noviembre de 2026, los cinco ministros del máximo tribunal provincial desestimaron el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado y ratificaron en todos sus términos el fallo condenatorio que había sido dictado originalmente en julio de 2025 por el Tribunal de Juicio de Goya.

La resolución unánime llevó las rúbricas de los jueces Luis Eduardo Rey Vázquez, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín.

Los hechos y la calificación legal

De acuerdo con lo acreditado durante el debate oral y confirmado ahora por el STJ, los ataques sexuales tuvieron lugar en la ciudad de Esquina y comenzaron cuando las dos niñas —hijas de la entonces pareja del condenado— tenían alrededor de 8 y 9 años de edad.

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Adán Godoy fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple (bajo la modalidad de delito continuado) y abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por la situación de guarda y la convivencia preexistente, en concurso real.

El rechazo al planteo de la defensa

Al analizar los agravios presentados por los abogados del condenado, los magistrados del Superior Tribunal de Justicia descartaron de plano el argumento vinculado con un pedido de retiro de la denuncia por parte de las víctimas.

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En sus fundamentos, los jueces aclararon que dicha solicitud no equivale en modo alguno a negar la existencia de los abusos sufridos y subrayaron la solidez y contundencia del plexo probatorio reunido en la causa, el cual respaldó plenamente la veracidad de los testimonios incorporados al expediente.