El panorama económico de Misiones suma señales de preocupación. Más de dos de cada diez empresarios consultados por la Confederación Económica de Misiones (CEM) anticipan que deberán reducir personal durante el próximo mes, mientras que apenas el 3,2% proyecta incorporar trabajadores. Los datos surgen de la encuesta provincial de octubre de 2026, que relevó empresas de comercio, servicios, industria, producción y turismo. El informe también refleja un escenario de actividad debilitada y expectativas poco favorables sobre la evolución de la economía.

El 41,6% de los consultados calificó como malo o muy malo el movimiento económico de octubre. Otro 39,8% lo consideró regular y solamente el 18,6% tuvo una percepción positiva. La diferencia entre las evaluaciones negativas y favorables dejó un saldo desfavorable de 23 puntos porcentuales.

Comercio e industria, los más golpeados

El deterioro no impacta de la misma manera en todas las actividades. El comercio aparece entre los rubros más comprometidos: el 49,2% de los empresarios calificó negativamente el movimiento económico, frente a apenas un 10,6% que tuvo una percepción favorable.

En la industria, el 47,5% evaluó negativamente la actividad y solo el 14,8% la consideró buena o muy buena. Producción también mostró dificultades, con la mitad de las respuestas concentradas en las categorías malo o muy malo. Servicios presentó el comportamiento más favorable, mientras que el turismo exhibió una distribución prácticamente equilibrada entre las evaluaciones positivas, regulares y negativas.

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La preocupación por los despidos

Uno de los indicadores más sensibles del relevamiento es el referido al empleo. El 22,1% de los empresarios prevé despedir personal durante el próximo mes, frente al 14,2% que había manifestado esa intención en septiembre. La suba fue de 7,9 puntos porcentuales.

La comparación interanual también refleja el deterioro: en octubre de 2025, quienes anticipaban despidos representaban el 11,9%. En sentido contrario, apenas el 3,2% de los consultados proyecta contratar trabajadores y el 74,7% no prevé cambios en sus plantillas. La encuesta también muestra diferencias según la condición fiscal: entre los responsables inscriptos, el 26,1% anticipa despidos, mientras que entre los monotributistas la proporción alcanza el 10,3%.

Expectativas más negativas para Misiones

Las perspectivas para los próximos seis meses completan un escenario de pesimismo. El 63,2% de los empresarios considera que la economía provincial no crecerá, frente a apenas un 9,5% que espera una evolución positiva. Otro 24,9% manifestó no saber qué sucederá.

La mirada sobre el país es menos negativa: el 39,1% cree que Argentina no crecerá, mientras que el 28,9% espera una mejora. La diferencia entre ambas jurisdicciones expone una preocupación particular por la situación misionera.

Además, el pesimismo sobre la provincia aumentó respecto de septiembre, cuando las respuestas negativas representaban el 58,7%. La nueva medición de la CEM muestra así una combinación de actividad debilitada, menor expectativa de contratación y una creciente intención de reducir personal.