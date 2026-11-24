La posibilidad de construir un peronismo con menos kirchnerismo empieza a ganar espacio en la conversación política digital. En ese escenario se inscriben los movimientos de Sergio Massa, que busca visibilizar una identidad más cercana a la tradición del Partido Justicialista y menos atada al sello que dominó al espacio durante las últimas dos décadas. Un informe de Monitor Digital ofrece datos para observar esa reconfiguración y medir sus alcances.

El relevamiento muestra que, dentro del universo PJ/K, las referencias a “Perón” reúnen el 54,7%, mientras que las vinculadas a “Kirchner” alcanzan el 33,3%. El 12% restante corresponde a menciones del espacio político. La distribución permite advertir un desplazamiento en la identidad discursiva del peronismo: la tradición justicialista vuelve a tener mayor presencia que la identificación directa con el kirchnerismo.

Sin embargo, esa recuperación identitaria no significa que el PJ haya encontrado una nueva conducción ni que haya resuelto sus tensiones internas. El estudio registra una modificación en la conversación digital, pero no demuestra por sí mismo que exista una estructura política consolidada detrás de ese movimiento. La pregunta es si Massa puede aprovechar ese escenario para ocupar un lugar en la reconstrucción opositora.

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El retroceso de Milei

El otro dato central del informe es la pérdida de peso relativo de La Libertad Avanza en las redes. El promedio de apoyos normalizados al oficialismo pasó del 56,6% en 2025 al 43,9% en 2026. En octubre, el espacio libertario registró el 45,3%, todavía en el primer lugar, pero lejos de la hegemonía que había alcanzado durante los años anteriores.

En la misma medición, el PJ/K obtuvo el 22,7% de las referencias, mientras que la categoría “Otros” llegó al 12,4%. Más atrás aparecen el PRO, con el 9,3%, y la izquierda, con el 8,2%. El informe interpreta que la caída libertaria abrió una competencia más amplia, pero no produjo un crecimiento equivalente del peronismo.

La novedad, entonces, no es un aluvión opositor, sino una redistribución de la conversación política. La Libertad Avanza conserva el liderazgo digital, aunque ya no concentra la proporción extraordinaria de apoyos que había conseguido entre 2023 y 2025. Al mismo tiempo, el peronismo recupera referencias identitarias sin convertirse todavía en una alternativa dominante.

Para Massa, ese escenario puede representar una oportunidad. La posibilidad de construir un espacio que dialogue con sectores del peronismo tradicional, gobernadores e intendentes aparece como una vía para diferenciarse del kirchnerismo. Pero los números también muestran que esa estrategia enfrenta un desafío: transformar la recuperación de una identidad histórica en una propuesta política capaz de ampliar su convocatoria.

Más identidad, pero sin una mejora de reputación

El informe incorpora otro indicador que complejiza el panorama. En octubre, tanto La Libertad Avanza como el PJ/K registraron apenas un 3,6% de conversación favorable. En el caso del peronismo, el 32,6% de las referencias fueron negativas y el 63,8% neutrales. Para el oficialismo, las menciones negativas llegaron al 30,3% y las neutrales al 66,1%.

La conclusión es que el peronismo puede estar recuperando una identidad diferenciada del kirchnerismo, pero ese movimiento todavía no se traduce en una mejora de su imagen pública. La discusión sobre quién representa al espacio y qué tradición debe recuperar no alcanza, por ahora, para generar una adhesión positiva significativa en las redes. También persiste una dificultad para construir una narrativa autónoma.

En el análisis temático de noviembre, Javier Milei aparece como eje de confrontación tanto en la conversación libertaria como en la vinculada al PJ/K. En el universo peronista, además, conviven las referencias a las elecciones de 2027, la centralidad de Cristina Kirchner y los problemas judiciales del kirchnerismo. Esa centralidad del presidente marca uno de los límites de la reconstrucción opositora: incluso cuando el peronismo intenta discutir su identidad y proyectar una nueva etapa, buena parte de su conversación sigue organizada alrededor de Milei.