La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sumó un nuevo capítulo con la intervención del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, quien anticipó que las autoridades de esa casa de estudios podrían adoptar medidas para impedir que la actividad se realice de manera institucional.

El acto está previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales, una fecha que coincide con el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina. En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente radical cuestionó tanto el homenaje como la decisión de organizarlo desde una unidad académica de la universidad. “Nunca vi que en la universidad se pretenda homenajear a alguien que entendía que el uso de la violencia política era una herramienta aceptada en tiempos de democracia”, sostuvo. Y agregó que “la violencia como práctica política no tiene lugar en la universidad”, ni corresponde rendir homenaje a quienes recurrieron a ella.

Yacobitti, quien asumirá como rector de la UBA el próximo 11 de diciembre, en reemplazo de Ricardo Gelpi, afirmó que existe una mayoría “muy, pero muy significativa” del Consejo Superior que no está involucrada con la iniciativa y que la repudia. En ese marco, expresó su expectativa de que la Facultad de Ciencias Sociales revise la resolución que habilitó la actividad.

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La posibilidad de intervenir para frenar el homenaje

“Quiero pensar que la Facultad de Ciencias Sociales va a recapacitar sobre la situación”, expresó el vicerrector, quien manifestó su confianza en que se revierta la decisión adoptada por el Consejo Directivo de esa unidad académica.

Consultado sobre las atribuciones de las máximas autoridades de la UBA para intervenir en la controversia, Yacobitti dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas concretas. “Se puede tomar cualquier tipo de medida para evitar que este homenaje se haga o por lo menos que se haga de manera institucional”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la fecha elegida para el acto, por coincidir con el aniversario del retorno de la democracia, aunque aclaró que desconoce si esa coincidencia fue deliberada. Para el vicerrector, la universidad debe establecer una diferencia entre una actividad institucional y las iniciativas que puedan impulsar agrupaciones universitarias por su cuenta.

En ese sentido, defendió la libertad de cátedra y la posibilidad de estudiar los distintos períodos de la historia argentina, pero marcó su rechazo a que la institución otorgue un reconocimiento a una figura vinculada con la lucha armada.

El cruce con el Gobierno

La controversia también abrió un frente de discusión entre las autoridades universitarias y el Gobierno nacional, que expresó su repudio al homenaje y solicitó informes a la UBA. Yacobitti consideró que la Facultad de Ciencias Sociales dejó expuesta a la universidad con la decisión y que el oficialismo aprovechó políticamente la situación. “La Facultad de Sociales se la dejó picando y el Gobierno lo aprovechó”, afirmó.

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De todos modos, aseguró que la universidad resolverá el conflicto. “La UBA va a resolver este problema”, sostuvo, y planteó que las autoridades académicas asumirán la responsabilidad que les corresponde.

Al mismo tiempo, aprovechó el intercambio para reclamarle al Ejecutivo nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Su planteo fue que, así como las autoridades de la UBA deberán hacerse cargo de la controversia por el homenaje, el Gobierno también debe cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

Yacobitti asumirá como rector el 11 de diciembre, luego de haberse desempeñado como vicerrector durante el período 2022-2026. La disputa por el homenaje a Santucho será uno de los primeros conflictos institucionales que deberá atravesar la conducción de la universidad.