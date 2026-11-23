El diputado nacional por Chaco Guillermo Agüero defendió al gobierno de Leandro Zdero frente a la denuncia penal presentada por legisladores del Partido Justicialista por presuntas irregularidades en el endeudamiento provincial. El ex subsecretario de Finanzas chaqueño sostuvo que las operaciones de refinanciación tienen respaldo legal y acusó a los denunciantes de actuar “de mala fe o por desconocimiento”.

“Estamos frente a un planteo absolutamente insólito, improcedente e inentendible, que solamente se explica en el marco de la recurrente chicana política que utilizan sectores de la oposición”, afirmó Agüero en declaraciones periodísticas. Su respuesta se conoció en medio de la controversia por los acuerdos financieros entre la Provincia y la Nación, que el PJ llevó a la Justicia a pocos días del tratamiento del Presupuesto 2027.

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Los argumentos de Agüero para defender la refinanciación

Según el legislador, los anticipos de coparticipación y su posterior refinanciación formaron parte de una estrategia para afrontar obligaciones heredadas de la gestión anterior y mejorar las condiciones de pago. Aseguró que el esquema permitió atender vencimientos, sostener los salarios de los trabajadores estatales y garantizar los servicios públicos ante la caída de los recursos que recibe la provincia.

Agüero también sostuvo que las operaciones contaron con intervención previa y dictámenes favorables de la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno. Con ese argumento, rechazó el planteo opositor sobre la falta de sustento legal de las decisiones del Ejecutivo.

Como fundamento normativo, invocó el artículo 90 de la Ley 1092-A de Administración Financiera, que faculta al Ejecutivo provincial a reestructurar deuda mediante mecanismos como la refinanciación o la renegociación. La disposición establece como condiciones que mejoren los montos, los plazos o los intereses y que las operaciones originales hayan sido autorizadas oportunamente por ley.

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“Acá hubo una decisión de administrar responsablemente los recursos de la provincia, cumplir con las obligaciones y evitar que el Chaco cayera en una situación de incumplimiento”, sostuvo el diputado.

Qué cuestiona el PJ en la denuncia contra Zdero y Caputo

La presentación de los diputados provinciales del Partido Justicialista alcanza a Zdero, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al ministro de Hacienda y Finanzas chaqueño, Alejandro Abraam. Los denunciantes sostienen que el Gobierno convirtió asistencias financieras transitorias en deuda pública con pagos que se extienden hasta 2028, sin obtener la autorización legislativa que consideran obligatoria.

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De acuerdo con la denuncia, las operaciones involucraron anticipos nacionales por $120.000 millones en 2025 y $400.000 millones en 2026. El cuestionamiento se apoya en el artículo 63 de la Constitución provincial, que exige una ley aprobada por los dos tercios de la Legislatura para autorizar operaciones de crédito público. Para el PJ, la extensión de los vencimientos más allá del ejercicio fiscal modificó la naturaleza de esos fondos; Agüero, en cambio, defendió el encuadre de las operaciones como refinanciaciones previstas por la legislación vigente.

En la presentación federal, los legisladores también pidieron investigar una eventual hipótesis de lavado de activos y reconstruir el destino de los recursos. Ese planteo fue formulado por los denunciantes como una posibilidad que deberá ser confirmada o descartada, mientras que la respuesta de Agüero se concentró en defender la legalidad y la finalidad financiera de las operaciones.