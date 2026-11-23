Una comitiva oficial del Gobierno nacional, encabezada por el presidente Javier Milei, arribará el próximo jueves 26 de noviembre a la ciudad de Corrientes para participar del 13° Congreso de Economía Regional, evento organizado por la Fundación Club de la Libertad bajo la consigna "Los desafíos de la transformación económica".

Valdés propuso a Horacio Ortega para el STJ y la Red Mujeres para la Justicia anticipó impugnaciones



La jornada se desarrollará de 8:30 a 20:00 en Espacio Andes y prevé reunir a más de 1.000 asistentes. De acuerdo con el cronograma confirmado por la entidad organizadora, la disertación central del jefe de Estado tendrá lugar a las 19:00 horas, cerrando una programación que incluirá a más de 30 economistas, dirigentes políticos, empresarios y académicos bajo modalidades presencial y virtual.

Expositores nacionales, referentes del NEA y participación internacional

Junto a Javier Milei, formarán parte de la grilla de oradores el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Adrián Ravier. Asimismo, el programa contempla la participación mediante videoconferencia de la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Un empresario advirtió sobre la crisis de las pymes en Corrientes: "No hay reactivación, hay desesperación"



El encuentro también contará con la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, funcionarios provinciales y un panel específico integrado por exportadores de Corrientes y Chaco, además de referentes académicos y empresariales del nordeste argentino.

Entradas generales y medias becas para estudiantes

Desde la Fundación Club de la Libertad detallaron las condiciones de acceso e inscripción para el público general y el sector académico. Además, ratificaron que no habrá transmisión online.

El precio de las entradas es el siguiente: