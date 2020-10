Recomendaciones para la detección temprana del cáncer de mama

“Lo mejor que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos”, explica Tere Gagliardo de Macma, el Movimiento de Ayuda contra el Cáncer de Mama, una organización formada por mujeres que transitaron la enfermedad, que está activa desde 1997. “Existe un tabú frente al cáncer”, dice.

Hay 21 mil casos al año de cáncer de mama y con mayor incidencia en las mujeres, aunque llega al 1% de los hombres. El 75% de las mujeres no tenían antecedentes familiares. La detección se concentra entre los 50 y 70 años. Entre los factores de riesgo están el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, las alteraciones genéticas, la obesidad y la inactividad física.

En el caso de las alteraciones genéticas, se dan en el 5% de los casos. En 2012, el caso de Angelina Jolie, generó una mayor difusión sobre esta variable pero la incidencia es baja. “Se puede hablar con los médicos y si es necesario llegar a un genetista”, agrega Gagliardo en una charla para mujeres y adolescentes organizada junto a Reebok en el marco de la campaña "Pongamos de moda la detección temprana".

Chequeos, ejercicio y alimentación: las tres claves para prevenir el cáncer de mama

“Lo fundamental es la detección temprana”, marcan. Las indicaciones incluyen la visita anual al ginecólogo y las ecografías mamarias o mamografías, recordó María del Carmen Caeiro, otra de las integrantes de Macma, en especial después de los 40 años. El autoexamen mamario “debe hacerse una vez por mes”. En los casos de las mujeres que menstrúan, “conviene hacerlo una semana después”. Para quienes ya entraron en la menopausia, la sugerencia es fijar un día al mes para hacer el autoexamen.

“Enrique” protagoniza una campaña de Macma que logró reconocimiento porque, para evitar la censura en redes sociales, muestra cómo realizar el examen tomando como modelo los pechos de un hombre, ya que en redes se bloquean los femeninos, aunque muestren mujeres amamantando o explicando cómo prevenir enfermedades. El video tiene unos años pero sigue siendo efectivo.

En las mujeres embarazadas o lactantes, “si hay algo en nuestro cuerpo que nos hace ruido, hay que consultar con el médico. No hay que esperar nada. Hay casos que se detectan durante esas etapas”, agregó Gagliardo. “Si el ginecólogo no da una respuesta, hay mastólogas y mastólogos que son los especialistas en mamas”.

Otras señales pueden ser enrojecimiento en la areola, picazón o hinchazón, aunque no necesariamente son siempre indicativos de cáncer de mama. “Hay mucha información falsa en internet sobre el cáncer de mama y por eso no hay que googlear sino que hay que ir al médico”, coincidieron las representantes de Macma.

Pandemia. Entre las recomendaciones para prevenir el cáncer de mama, Gagliardo señaló que es siempre importante tener un plato colorido, variado, con muchas frutas, fibras, consultar a los nutricionistas. “Hay que ponerse las zapatillas y por lo menos salir a caminar”, agrega sobre el contexto de pandemia.

La médica Valeria Cáceres sobre el cáncer de mama: "por la pandemia bajaron un 70% los controles"

“No hay que postergar los exámenes, hay que hacerse los estudios. Hace unos meses la recomendación era no salir pero ahora es no postergar los exámenes, hay protocolos en todas las clínicas”, remarcó Caeiro.

Las actividades de Macma incluyen reuniones para hablar de la enfermedad, talleres de estética y alimentación, para mejorar las defensas. “Los talleres de arte son importantes para desarrollar lo lúdico y sacar lo que hay adentro, donde poner las energías”, explica Caeiro, que agrega que durante la pandemia el contacto se realiza vía zoom. También gestionan mamografías gratuitas para las personas que no pueden acceder a una.

PV