ADEPA celebró su cena anual con directivos de los medios, funcionarios y referentes opositores

Periodistas, directores de diversos medios de comunicación, funcionarios del Gobierno Nacional y dirigentes de distintos signos políticos asistieron este jueves a la cena de camaradería organizada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en el Círculo Italiano. Entre los invitados estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuya presencia fue valorada por el titular de la organización, Martín Etchevers, quien remarcó en su discurso "el valioso e insustituible rol de la prensa en el debate público, en la democracia republicana y en la auditoría del poder".

El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, repasó las severas tensiones que se vienen manifestando entre periodistas y el presidente Javier Milei, quien en sus meses de mandato ha atacado en incontables ocasiones a la prensa. “Pocos se animarían a discutir el papel del periodismo profesional en echar luz sobre episodios que convulsionaron a la sociedad argentina en las últimas semanas, que provocaron contundentes reacciones del Gobierno y posicionamientos de fuerte impacto regional e internacional”, destacó Ectchevers, preguntando “¿Por qué, entonces, denostar al periodismo, que pone al desnudo los atropellos e inmoralidades?”.

El directivo se refirió al debate generado en torno al avance de las redes sociales en las discusiones públicas, y destacó "matizamos y debatimos con esas afirmaciones absolutas que sostienen que las redes sociales, los motores de inteligencia artificial o las plataformas tecnológicas han venido a democratizar la información, a emanciparnos de la manipulación informativa o a posibilitar la participación ciudadana".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Martín Etchevers, titular de ADEPA.

En ese sentido, agregó: "No renegamos del avance tecnológico ni relativizamos las nuevas puertas que se han abierto para la expresión de más ciudadanos, para la aparición de nuevos actores comunicacionales, para el acceso a nuevos puntos de vista, para la conformación de un menú a la carta en el que creemos sentirnos casi como editores individuales".

Etchevers también contrapuso la responsabilidad implícita en toda actividad periodística ejercida profesionalmente, frente al anonimato característico de las redes sociales.

"Medios y periodistas no tenemos la verdad revelada ni estamos exentos de ser confrontados, rebatidos, e incluso desmentidos. Tenemos pecados y cometemos errores. Pero cuando eso sucede, debemos dar cuenta de ellos ante la Justicia y ante la audiencia", explicó Etchevers, que a continuación afirmó que el periodismo "alimenta, desde su pluralidad de miradas, el debate democrático, la transparencia de los actos de gobierno".

Milei recibirá a los jefes de los bloques de diputados dialoguistas tras las últimas derrotas legislativas

"Las redes, muchas veces celebradas sin beneficio de inventario, atraen nuevas audiencias y generan nuevos lenguajes. Pero también favorecen el anonimato, potencian la desinformación, permiten que el escarnio se multiplique de modo exponencial y actúan con efectos intimidatorios en la conversación pública… En definitiva, no garantizan necesariamente más y mejor información. Tampoco más y mejor democracia, o más y mejor capitalismo. Sobran ejemplos de esto alrededor del mundo", advirtió Etchevers.

Con respecto a este punto, el titular de ADEPA concluyó: "Lejos estamos los medios profesionales de pretender el monopolio de la información o de la comunicación pública. Bienvenidas sean las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas. De hecho, estamos presentes en todas ellas. Pero, al mismo tiempo, reivindicamos nuestros estándares profesionales, nuestros parámetros de verificación, de ponderación, de atribución, de responsabilidad".

Francos estuvo presente en la cena de Adepa

Guillermo Francos, presente en la cena de ADEPA.

A su turno, Francos se refirió también al desafío que abrió "la irrupción de la tecnología" y las redes sociales en la discusión de la cosa pública, ante lo cual planteó como prioridad "la necesidad de encontrar la forma de adaptarnos todos sin grandes estridencias y confrontaciones".

El funcionario fue la cara principal del oficialismo en la cena de ADEPA y habló ante directivos de medios de prensa y distintos referentes del arco político.

"Estamos convulsionados por la irrupción de la tecnología", admitió el jefe de Gabinete, precisando que "existen presiones sobre quienes tenemos responsabilidad política y nos vemos sometidos a las presiones del periodismo y la tecnología y bienvenido eso. Pero hay que decir que las redes se manejan mucho desde el anonimato, no conocemos quienes son los que hablan muchas veces", admitió.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.

Además, el funcionaro recogió el reclamo que vienen realizando los medios periodísticos acerca de que las redes "utilizan los contenidos (de la prensa), por lo que es lógico que se reclamen los derechos de propiedad". "Falta encarar un proyecto que contemple los intereses de todos en esto de la tecnología y la información", agregó Francos al respecto.

En ese marco, llamó a todos a "encontrar la forma de adaptarnos todos sin grandes estridencias y confrontaciones", admitiendo que las redes sociales "dividen a la sociedad muchas veces" por lo que es necesario generar "mecanismos para utilizarlas pero para unirla".

Sobre el final de su breve mensaje, Francos se permitió una reflexión sobre los 40 años de democracia en la Argentina: "El único resultado que pudimos ofrecer es la democracia, que no es menor ya que hay países que no la tienen, pero no le pudimos ofrecer a la sociedad una mejor calidad de vida en lo económico".

Acompañaron al jefe de Gabinete, el vocero presidencial, Manuel Adorni y el secretario de Trabajo, Julio Cordero; mientras que por la oposición asistieron al evento de ADEPA los diputados Miguel Ángel Pichetto, Silvana Giudici, Gisela Marziotta y Alejandro Finocchiaro. Desde la vereda oficialista, también estuvo el diputado de LLA Santiago Santurio.

Hubo en la cena emotivos homenajes a José Ignacio López y José Claudio Escribano, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias profesionales.

CA/HB