Alarmante sequía en Formosa: yacarés amontonados en un riachuelo casi seco

A pesar de que en algunas regiones agrícolas de Argentina la sequía parece haber quedado atrás, en Formosa, la escasez de lluvias continúa siendo un problema severo, y pone a la fauna local en una situación crítica. En redes sociales, el exministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, compartió impactantes imágenes de yacarés amontonados en un riachuelo casi seco, evidenciando la gravedad de la situación.

En lo que va del año, la provincia registró solo 120 mm de lluvia, una cifra alarmantemente baja que ha afectado no solo a la agricultura, sino también a la fauna local. “Imaginate con las temperaturas de Formosa”, dimensionó Buryaile, quien también es productor agropecuario, sobre lo que sucede. “Imaginate con las temperaturas de Formosa”, expresó. De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el mapa de deciles que va desde enero a junio refleja que las lluvias del semestre en el centro oeste de la Formosa se ubicaron dentro del 20% y el 10% de los semestres más secos de la historia.

El exministro de Agricultura y exdiputado nacional, compartió en su cuenta de Instagram y X imágenes que se capturaron durante un recorrido por Colonia el Recreo, en el departamento Patiño, en la provincia Formosa, y, según señaló, están “en plena sequía” en esa parte del país.

La escena registrada muestra a una gran cantidad de yacarés amontonados en un riachuelo casi seco, en busca de las escasas reservas de agua que aún quedan. “Esta es toda el agua que quedó en un riacho y así se amontonan los yacarés”, escribió Buryaile, subrayando la extrema sequía que atraviesa la región.

“Las lluvias registradas durante el último semestre resultaron por debajo de los valores históricos en el NOA, Cuyo, sur de Buenos Aires, y áreas de Patagonia. En particular, sobre el NOA los acumulados estuvieron entre los 150 y los 200 m y resultaron comparables al 20% de los semestres más secos. Por el contrario, en áreas de región Pampeana, NEA y Patagonia, las lluvias fueron adecuadas al periodo y resultaron entre normales a superiores a las normales”, explica el último informe.

Los expertos del INTA mencionan en el documento que las lluvias registradas en el último trimestre mostraron valores entre normales a superiores a los valores históricos en gran parte del territorio nacional. Estos acumulados estuvieron principalmente asociados a las lluvias de abril. También se observaron áreas con lluvias trimestrales deficitarias, como es el caso de Formosa.

La Ley de Humedales en Argentina es y fue un tema de gran controversia, con un proceso legislativo largo y lleno de obstáculos. Esta ley es fundamental para proteger los humedales, que cubren aproximadamente el 21,5% del territorio argentino y desempeñan un papel crucial en la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, a pesar de que se logró un dictamen favorable en 2020, el proyecto perdió estado parlamentario sin haber sido tratado en la Cámara de Diputados, lo que ha generado escepticismo entre las organizaciones ambientales.

En este contexto, Ricardo Buryaile, jugó un papel importante en este debate. Durante su gestión y en su rol como legislador, Buryaile expresó su preocupación por el impacto que la ley podría tener en el sector agropecuario, especialmente en la agricultura y la ganadería, que son pilares de la economía en muchas regiones del país. El exfuncionario defendió la necesidad de proteger los humedales, pero también enfatizó que la legislación no debe comprometer la productividad agropecuaria.

Sin embargo, en 2022,​ la convocatoria al plenario de las comisiones por la Ley de Humedales fue desconocida por Juntos por el Cambio, que argumentó que se estaba violando el reglamento. De hecho, el radical Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura en ese entonces, no asistió ni convocó a sus pares, evidenciando la falta de consenso que sigue marcando el tratamiento de esta ley. En ese contexto, Buryaile fue tildado como "patrón de estancia" por Graciela Camaño, quien en ese entonces era diputada y ministra de Trabajo.

Por otra parte, en el plenario, Leonardo Grosso, expresidente de la comisión de Recurso Naturales, había apuntado contra la oposición en las redes sociales: “Los esperamos para discutir el proyecto de Ley de Humedales, salvo que quienes les financien la campaña no los dejen venir”.

“Le pido a Buryaile y a todo JxC, ¿por qué no se sinceran? No es un problema de tiempos, de reglamentos, ni de pluralidad de voces. Es de voluntad. Ni usted ni JxC quieren tratar ningún proyecto de ley de humedales que regule el negocio del ecocidio”, apuntó el ahora ex diputado del Frente de Todos.

