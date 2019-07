Alberto Cormillot tras la muerte de Maxi Oliva: "No fue abandono de persona"

Después del fallecimiento del ganador de la primera edición de Cuestión de Peso, Maximiliano Oliva, su familia denunció en los medios que el Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas Dr. Alberto Cormillot cometió abandono de persona. Las acusaciones fueron negadas por el médico nutricionista a PERFIL.

Maxi murió a los 34 años, con un peso cercano a los 500 kilos. El hombre se había consagrado como el ganador del reality en 2007, tras pasar de 215 kilos a poco más de 100. No obstante, tras dejar el certamen tuvo diversas recaídas.

En 2010, tras alcanzar los 250 kilos, el joven le inició una demanda a la clínica de Alberto Cormillot y a la productora Endemol por "daños y perjuicios, lucro cesante y abandono de persona". Sin embargo, al año siguiente se retractó, pidió disculpas públicas y volvió a participar del ciclo.

En 2013, Oliva volvió a denunciar públicamente al programa en Infama. En 2017, sufrió su recaída más extrema, que lo llevó a superar los 400 kilos. Tras estar dos años postrado en su cama, en su casa de Lomas del Mirador, Maxi fue rescatado por la Policía, Defensa civil, los bomberos y un equipo médico​.

Maxi Oliva tenía 34 años.

En ese entonces Oliva, que tenía problemas para respirar y varias lesiones, fue trasladado al Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas Dr. Alberto Cormillot, en la localidad de Malvinas Argentinas, donde comenzó su recuperación. Sin embargo, su salud se deterioró en el último tiempo. En conversación con PERFIL, Cormillot negó las acusaciones que realizó la familia en contra del centro: “No fue abandono de persona. En 2010 ya se acusó de eso y él mismo lo retiró porque no era cierto”.

Según precisó el especialista, Oliva estuvo en tratamiento en el centro de salud hasta mediados del 2018, cuando perdieron el contacto con él. “Es una situación que no tiene nada que ver con ningún abandono, hacía un año que no lo veíamos. Había comenzado a tener problemas para venir a las consultas y se le contactó muchas veces por WhatsApp. Uno puede seguir un paciente hasta determinado punto pero no es eterno”, indicó Cormillot.

Es una situación que no tiene nada que ver con ningún abandono, hacía un año que no lo veíamos

El profesional explicó que se contactaron con él a la tarde del viernes para explicarle la situación y pedirle asistencia. El nutricionista habló con autoridades de Malvinas Argentinas para conseguir que le dieran una plaza en el centro de salud, pero que el sábado cuando la ambulancia se dirigía a su domicilio Oliva falleció. “No se pidió un traslado de emergencia porque no transmitieron la emergencia”, puntualizó.

En Argentina 6 de cada 10 adultos presentan sobrepeso u obesidad

“Entiendo que el padre pueda estar dolido, y uno puede decir cosas que son más complicadas [por las acusaciones de abandono de persona] pero el tema es que a él se le dieron todas las oportunidades que se pudo pero tenía una obesidad maligna. La comida puede ser como el tabaco o el alcohol, puede alterar al sistema de regulación de peso y del apetito”, señaló Cormillot.

B.D.N. / CP