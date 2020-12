Al cumplirse un año de gestión, el presidente Alberto Fernández señaló este jueves 10 de diciembre en una entrevista con el canal C5N que "es posible que algunos todavía no me perdonan no haber roto con Cristina (Kirchner)", pero insistió en que "no hay posibilidad si no estamos todos unidos y Cristina es una pieza central en eso".

El mandatario destacó que en las últimas semanas "pudimos contener la presión sobre los mercados, actuando directamente, hubo una presión mediática y del mercado, pero le pusimos el pecho a las balas y lo fuimos resolviendo", elogió el avance de las negociaciones con el FMI y volvió a considerar a la pandemia como un grave tema de coyuntura que "dio vuelta no solo a la Argentina sino a todo el mundo".

"Dentro de todo lo negativo que tiene la pandemia, estoy satisfecho con lo que hemos hecho. No solo el gobierno sino todos los argentinos', dijo el Presidente en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre.

"Con el FMI estamos discutiendo algunos puntos que son complejos. Por ejemplo, el tema inflacionario, el déficit fiscal, que nos preocupa". agregó Fernández, puntualizando que "no queremos comprometernos a hacer cosas que no podemos cumplir, porque después lo terminan pagando los más débiles".

"Todavía hay una inflación alta", admitió el Presidente, recalcó que quiere bajarla "cinco puntos por año", aunque en la entrevista se vanaglorió de que "en plena pandemia logramos bajar 20 puntos la inflación que dejó Macri".

Fernández no confirmó si habrá bono para los jubilados a fin de año: "estamos viendo", contestó, y sobre las tarifas que comenzarán a ajustarse señaló que "hay un universo de gente que puede pagar una tarifa razonable, que se ajuste razonablemente. No una tarifa dolarizada".

A continuación dejamos un repaso de las principales frases que Alberto Fernández dejó en su entrevista en C5N:

- Cuando me hablan de con que crisis es comparable, es difícil encontrar algo parecido. En 2001 era la Argentina la que estaba en crisis, pero ahora se dio vuelta todo el mundo.

- Gobernar en pandemia es lo contrario a gobernar, porque se debe gobernar lo que se desconoce'.-'Fue un esfuerzo del gobierno nacional, de los intendentes, de los gobernadores, Obvio que hay costos, es una pandemia.

- Debemos aprender de la importancia de trabajar juntos.

- Pudimos poner en píe un sistema de salud, colaboramos con los ATP, la tarjeta alimentar, aumenta el AUH, el IFE. Ahora pareciera ser que estamos sorteando lo peor del temporal ¿No valdría la pena darnos cuenta de la importancia de trabajar en unidad? Nos debe convocar un futuro'.

- Lo de la vacuna es un trabajo que comenzamos hace dos meses. Tenemos un acuerdo con AstraZeneca y Oxford, un acuerdo con COVAX y el acuerdo con Rusia, que a diferencia de los otros da certezas.

- El Centro Gamaleyatiene 5 premio nóbeles. Le pedimos acceder a 5 millones de estructuras más para Marzo, cosa que si no contamos con las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, COBAX,podamos tener las vacunas rusas.

- La fabricación local comenzó pero está supeditada a la de Oxford'.'Pfizer no nos pudo garantizar el número de vacunas.

- El sábado viajan a Rusia Carla Vizzotti, Cecilia Nicolini y cuatro técnicos de ANMAT.

- Hemos propuesto a un embajador de carrera en Rusia, está trabajando en eso la cancillería.

- Quiero darle garantías a los argentinos, por eso voy a ser el primero en vacunarme. No tengo ninguna duda sobre la vacuna rusa.

- Esta noche no voy a ir al congreso. Hay que dejar que allí se debata. Yo quería que antes de fin de año se realice el debate.

- Hay 3 mil mujeres que perdieron la vida por abortos mal practicadas, y cuantas decenas de mujeres quedaron lastimadas por abortos mal practicados.

- Muchas mujeres afrontan embarazos que no quisieron y hay que darles una respuesta.

- Yo he sido muy franco, nunca oculté esta idea. Yo hice campaña con esta idea. Nadie puede verse sorprendido. Si bien soy católico, yo gobierno un país en donde no todos son católicos.

- Es posible que algunos no me perdonen no haber roto con CFK, pero no hay posibilidad si no estamos todos unidos y CFK es una pieza central en eso. No tenemos dudas en la unidad.

- En lo sustancial (con CFK) tenemos plenas coincidencias, claro que puede haber matices, pero yo tengo un respeto infinito por ella. Ha sido dos veces presidentas, ahora es la vice. Es muy querida socialmente.

- Nuestras peleas permitieron que Macri haya gobernador cuatro años este país'. Yo nunca más vuelvo a tener diferencias con CFK porque si lo hago no aprendí nada.

- No hay diferencias en el tema de la justicia. Yo tengo la misma mirada que Cristina. La república funciona a partir de 3 poderes'. 'Lapolitica muchas veces se revisó a si misma, la justicia no.

- Beraldi es un académico y abogado de primer nivel. Nadie estaba molesto por trabajar con él, todo lo que escuché fueron elogios al funcionamiento de la comisión.

- Llamo a la reflexión del conjunto social para que todos tomemos noción. Hace cuatro meses vivimos un estrago jurídico cuando la corte declaró el per saltum por el traslado de tres jueces, y ahíi hay gravedad institucional. Resulta que un ex vice presidente es condenado y no requiere ninguna mirada de la Corte Suprema.

