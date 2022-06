En una larga entrevista concedida a Darío Villarruel en su programa Secreto de Sumario, en Radio 10, el presidente Alberto Fernández repasó este sábado numerosos temas de actualidad, y sobre el tema puntual del avión venezolano tripulado por ciudadanos iraníes remarcó que "no hubo ninguna irregularidad" tanto con el 747 de la empresa Emtrasur ni con la tripulación, y apuntó sus críticas a la oposición que "quiso mostrar algo que no es, algún movimiento oscuro".

"Lo concreto es que no hubo ninguna irregularidad, en ese avión había cinco personas iraníes, pero no pesa sobre ellos ningún tipo de restricción, tampoco sobre la carga", señaló Fernández en Radio 10, defendiendo la actuación de la cúpula camporista que dirige la empresa YPF, que se plegó a las empresas Shell y Axion en la decisión de no cargarle combustible al avión venezolano, para "no enfrentar problemas o sanciones de Estados Unidos pueden afectarlas".

Al analizar la polémica generada en torno a la aeronave retenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini", Fernández hizo duras críticas a los dirigentes opositores, que "quisieron mostrar algo que no era, algún movimiento oscuro, pero no había nada de eso, el Gobierno actuó rápidamente" en el tema:





"Como es la oposición, trataron de aprovecharlo, incluso recordando hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA", fustigó el Mandatario, considerando todo "hablaron de terrorismo, es parte de la locura que se vive en parte de la política argentina".

"El programa económico es mi mayor obsesión"

Ya sobre el tema económico, Alberto Fernández reconoció este sábado en Radio 10 que el programa económico "está fallando en la distribución" y afirmó que esos problemas que arrastra la economía constituyen "mi mayor obsesión".

"La producción argentina está volando, tenemos récord de producción industrial. La producción anda bien, el empleo también anda bien, incluido el informal", indicó el Mandatario, pero se preguntó "¿dónde está fallando el programa?" y consideró que es "en la distribución".

"Justamente en la distribución es donde el salario crece y el bolsillo se llena de plata. Esa es nuestra mayor obsesión hoy", precisó Alberto Fernández. En ese sentido, Alberto Fernández admitió que "es cierto que los salarios reales todavía están bajos".

Segmentación

Respecto a la segmentación de tarifas, el Presidente defendió la iniciativa y señaló: "Que los ricos paguen lo que tengan que pagar y démosle a los más vulnerables lo que necesitan. Ése es el sentido de la segmentación. Los que tienen plata van a pagar lo que corresponde".

Renta inesperada y derecha

El tema del proyecto de renta inesperada, consideró que "debe ser aprobado" y recordó que "en la Cumbre de las Américas Biden me dijo que él la está impulsando. El mundo está caminando hacia ese lado".

Por otra parte, el Presidente analizó el crecimiento de los espacios de derecha en el mundo y afirmó que "como consecuencia de la pandemia hay un estado de conmoción social en la gente muy serio".

"Muchos explotan eso y lo multiplican para generar desánimo, profundizar el malestar. Por eso existe VOX, (Marine) Le Pen, (Javier) Milei, (Gustavo) Petro está peleando contra un personaje... Está pasando en todo el mundo", señaló Fernández.

"La Argentina no está teniendo un problema institucional, sino que tiene uno de naturaleza económica, política, en parte derivada de la condición interna, que también se ve alterada por la gran crisis mundial que estamos viviendo. No tomamos dimensión de lo que vivimos", agregó el Mandatario.

También habló sobre las elecciones de 2023, indicando que "la gente finalmente va a entender esta conmoción que vivimos, va a pasar, y va a ver quién dijo la verdad y quién mintió. Ahora se dan cuenta de que las vacunas no eran veneno, que a nadie le faltó vacunas, que la economía poco a poco se recupera".

Al ser consultado sobre si buscará un nuevo mandato al frente de la Casa Rosada, el Presidente insistió en que va "a trabajar para que no vuelvan los que hicieron el mayor daño que yo recuerde a la Argentina y también voy a trabajar para que dentro del espacio nacional y popular nos demos un debate racional sobre lo que queremos ser".



.

"Francisquito me tiene perdido"

Finalmente, la nota de Radio 10 fue a temas de familia, y el Presidente señaló que su bebé, Francisco Fernández Yañez, "está fenómeno y me tiene perdido".

En ese sentido, incluso bromeó sobre la cantidad de abrigo que le pone la primera dama, Fabiola Yañez, al pequeño: "La madre piensa que Francisquito está en la Antártida".

Tras destacar que percibe la paternidad "de otro modo" con su segundo hijo, Alberto Fernández dio a conocer algunos detalles de cómo cambió la vida en la Residencia Presidencial desde la llegada del bebé: "Duerme bastante bien. Al mes tenía los famosos cólicos y ahí sí nos volvía locos. Ahí lo pasamos un poco mal, porque lo veíamos mal a él. Ahora duerme 5 horas de corrida".

NA/HB