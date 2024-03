Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, con posible caída de granizo, para la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y gran parte del interior bonaerense.

Luego de algunos días sin lluvias el mal clima volverá a Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Tucumán, Jujuy, Chaco, Corrientes y Entre Ríos donde se espera que haya tormentas de variada intensidad. La crítica situación meteorológica continúa para algunos distritos, con inundaciones y evacuados, tras varios días de tormentas.

En las zonas afectada por el temporal se espera que haya tormentas acompañadas por ráfagas intensas, una importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Mientras que se estiman que los valores de precipitación acumulada se ubique entre los 30 y 60 milímetros; valores que pueden ser superados de manera puntual en algunas localidades.

📲 Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/XACdN2xdQ2 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 18, 2024

Recomendaciones a tener en cuenta durante una alerta amarilla por tormentas



-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar hacer actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Mantenerse atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades.

-Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,documentos y teléfono.

Granizo: localidades en alerta

-Bolívar

-Coronel Suárez

-Daireaux

-General Lamadrid

-Hipólito Yrigoyen

-Olavarría

