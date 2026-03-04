Un puma suelto en Hudson: vecinos en alerta y operativo en marcha

La aparición de un puma silvestre en un barrio privado de la localidad bonaerense de Hudson encendió las alertas entre vecinos y autoridades. El animal fue registrado por cámaras de seguridad dentro de un country del partido de Berazategui y, desde entonces, se desplegó un operativo para intentar localizarlo y evitar situaciones de riesgo.

El puma fue captado durante la madrugada en uno de los sectores internos del predio, lo que generó preocupación entre los residentes. Tras el aviso a las autoridades, equipos de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, junto con personal de Seguridad y Defensa Civil, comenzaron tareas de vigilancia y monitoreo en la zona.

Según los especialistas, el felino visto en Hudson se trata de un macho juvenil de Puma concolor en búsqueda de territorio. Señalaron que no es común verlo en esta zona, pero puede suceder, ya que los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día.

En ese sentido pidieron no dejar animales domésticos sueltos en el exterior, ya que podrían ser percibidos por el puma como posibles presas; mantener las luces exteriores encendidas durante la noche para reducir la probabilidad de acercamiento del felino; y evitar cualquier intento de acercamiento o agresión hacia el animal.

En caso de un nuevo avistamiento, también recordaron que se debe dar aviso inmediato a los canales oficiales: el 911 o el 103 de Defensa Civil.

Mientras continúan las guardias en sectores estratégicos, especialmente en la franja costera de Hudson, las autoridades trabajan para ubicar al animal y garantizar tanto la seguridad de los vecinos como la preservación del puma.

