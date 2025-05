La visita a Buenos Aires del "primer ministro" de la isla Annobón: con quiénes se juntó y cuál fue el pedido

En una visita poco difundida pero significativa, el "primer ministro" en el exilio de la isla africana de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, mantuvo una serie de encuentros con diputados y legisladores argentinos para visibilizar la situación humanitaria que atraviesa ese territorio, hoy bajo control de la dictadura de Guinea Ecuatorial. La comitiva busca lograr el reconocimiento internacional de la declaración de independencia firmada en 2022.

Tras esa declaración, ese año una asamblea de cientos de annobonenses en el exilio designó a Orlando Cartagena Lagar, como “primer ministro” de la isla, en un acto simbólico sin reconocimiento oficial.

Durante abril, una delegación encabezada por Lagar, llegó a Buenos Aires en el marco de una gira que busca respaldo internacional para la independencia de la isla de Annobón, que está ubicada en el Golfo de Guinea (al sur del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, a unos 335 kilómetros de la costa de Gabón, en África) con una población que debería ser de 11 mil personas, de acuerdo a todos los nacidos que están con vida, pero que en realidad se redujo a 5 mil por las difíciles condiciones de vida. En ese plano, reclamó ayuda humanitaria y diplomática urgente.

Aunque circularon versiones erróneas sobre un supuesto pedido de anexión a la Argentina, Cartagena desmintió esa intención: el objetivo de su paso por el país fue estrictamente diplomático. “No pedimos ser anexados. Pedimos el apoyo político de Argentina y querríamos ser parte de ese país, pero no pensado como anexado”, aclaró Lagar.

Si bien se autoconsideran una “República” desde 2022, hoy sigue siendo una de las 8 provincias de Guinea Ecuatorial. Los esfuerzos por independizarse de ese país no se pudieron concretar aún, como tampoco lograron alejarse del fantasma de la represión de la dictadura que gobierna a aquel país desde 1979. En ese intento de romper lazos con aquella nación africana, las autoridades locales de la isla han lanzado una campaña de concientización a nivel mundial pero con eje especial en la Argentina.

A través de reuniones con diputados, senadores, historiadores y académicos, el dirigente annobonés expuso las violaciones a los derechos humanos que, afirma, sufren los habitantes de la isla: militarización, falta de agua potable y electricidad, y el uso del territorio como basurero electrónico.

Annobón: un vínculo colonial como punto de partida

Apelando a un vínculo histórico compartido durante la época del Virreinato del Río de la Plata, los impulsores del recorrido definieron la visita a Buenos Aires como parte de una gira internacional de relevancia "histórica".

EEspaña decidió separarla de sus dominios en América del Sur a finales del siglo XVIII. Ese Virreinato, creado en 1776, originalmente estaba conformado por las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, el corregimiento de Cuyo y los corregimientos de la provincia de Charcas. Y, en 1777, se incorporaron las islas africanas de Fernando Poo, hoy Bioko, y Annobón, en la actual República Guinea Ecuatorial, cedidas por Portugal a España.

En este contexto, la gira incluyó un encuentro en el Círculo de Legisladores con representantes de diferentes partidos. Participaron los diputados nacionales Alberto Asseff (Unir), Fabio Quetglas (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), así como la legisladora bonaerense Romina Braga y la exembajadora venezolana Elisa Trotta.

“Fue una larga charla de más de una hora en la que hablamos sobre la situación de la isla y las violaciones a los derechos humanos que sufren los habitantes”, dijo Ferraro.

Por su lado, Quetglas tomó un café con Cartagena y durante una hora y media hablaron sobre la situación humanitaria de la isla. “La comunidad internacional puede hacer mucho, ellos quieren autogobernarse, no anexarse. Hay que buscar alternativas en el derecho internacional”, indicó el diputado

El líder annobonés también fue recibido en el Congreso por diputados como Juan Fernando Brügge (Demócrata Cristiano) y Jorge Ricardo Herrera (Unión por la Patria), quien expresó su respaldo en redes sociales. "Recibí al primer ministro de la república de Annobón y comprometí el apoyo a la lucha por la visibilización de las violaciones de los derechos humanos que sufre el pueblo annobonés a manos de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo", escribió en su cuenta de X.

La comitiva también visitó la sede del Círculo de Legisladores de la Nación y fue recibida por los exdiputados Domingo Vitale, Miguel Saredi y Jorge Orozco.

"Somos hermanos, fuimos parte del mismo territorio, y hoy volvemos a pedir auxilio a la Argentina, nuestro país hermano”, dijo el primer ministro de la isla que está exiliado en España hace 40 años.

Cuando sus dichos sobre la hermandad que une a Annobón con Argentina se hicieron públicos, se generó una enorme confusión porque muchos entendieron que Lagar estaba pidiendo que su isla pase a integrar el territorio argentino como “Estado Asociado” (algo similar a lo que ocurre con Puerto Rico y EE.UU.). Y a partir de allí comenzaron todo tipo de especulaciones y análisis.

Cartagena Lagar contó que la intención, de momento, es que a nivel parlamentario se apruebe una declaración de apoyo a la independencia de Annobon y que se eleve el pedido a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para avanzar en la autonomía y salir del control dictatorial de Guinea Ecuatorial.

El propio Lagar afirmó: “El dictador nos está matando lentamente de hambre y contaminando nuestras tierras”, pero la comunidad internacional, hasta ahora, guarda silencio frente a las denuncias presentadas por Annobón ante la ONU.

La postura cautelosa del Gobierno nacional

El gobierno argentino, por su parte, no bloqueó ni impidió los encuentros, aunque observa el caso con cautela. Desde Cancillería, que encabeza Gerardo Werthein, aclararon que la Argentina no recibió ningún pedido formal de apoyo ni sobre una posible asociación. “No hay posibilidades”, señalaron, al tiempo que reiteraron el respeto por la soberanía de Guinea Ecuatorial, país gobernado desde 1979 por el dictador militar Teodoro Obiang.

Al mismo tiempo, Cartagena fue por otra vía. Aseguró que le mandó un mensaje de Whatsapp a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

Según contó, el texto -enviado a principios de abril mientras Cartagena estaba en Buenos Aires- decía lo siguiente: “Señora secretaria general de la Presidencia, mi nombre es Orlando Cartagena, soy el primer ministro de la República de Annobon, la isla hermana africana de la Argentina. Le escribo solicitando su ayuda para nuestro pueblo que lucha por su libertad. Muchas gracias”. No hubo respuesta pública a ese mensaje.

Según Orlando Cartagena Lagar: “nuestro pueblo es el pueblo olvidado (…) Estamos hablando de una isla donde no hay luz, no hay agua potable, y donde la educación y la sanidad prácticamente no existen”.

