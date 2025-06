A partir de la filtración de un diálogo entre dirigentes kirchneristas sobre un fallo inminente de la Corte Suprema, el senador Oscar Parrilli del partido Unión por la Patria (UxP) convocó a una reunión urgente donde participarán legisladores, dirigentes políticos y sindicales. El objetivo es analizar “la confirmación de la condena por corrupción que enfrenta Cristina Kirchner”, señalaron, y se reunirán este lunes en el Instituto Patria para definir los pasos a seguir.

El rechazo a la recusación presentada por la dirigente política contra el juez Ricardo Lorenzetti completó la integración del máximo tribunal, que ahora debe decidir si confirma la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella. Aunque no hay fecha confirmada para el fallo, se espera que sea pronto.

Si la sentencia se confirma después del 19 de julio, fecha límite para la presentación de listas electorales, la expresidenta —que podría postularse como candidata a legisladora provincial por la Tercera Sección bonaerense— mantendría ese derecho y, no estaría obligada a cumplir la condena de seis años de prisión en la causa Vialidad.

Desde su entorno aseguran que se trata de una “persecución judicial” y alertan sobre un intento de proscripción a través de un fallo sin plazos claros. También circulan rumores sobre una posible movilización popular si la Corte Suprema ratifica la condena.

Aunque el tribunal aún no firmó ninguna resolución definitiva, trascendió que se encamina a ratificar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de 2024, que confirmó las condenas dictadas en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. Esta ratificación se realizaría aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar recursos extraordinarios sin reabrir el caso.

Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner

Durante un acto en Paso de los Libres, Corrientes, donde se presentó oficialmente la candidatura a gobernador de Martín “Tincho” Ascúa, Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a los rumores sobre una posible acordada de la Corte Suprema que, este martes, podría confirmar su condena en la causa Vialidad.

La expresidenta relacionó esa posibilidad con el reciente anuncio de su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral. “Desde ese momento empezaron a pedir por todos lados que me metan presa, eso es lo que se lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos”, afirmó.

También denunció una campaña mediática en su contra: “Todo esto viene acompañado de editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Pero si fuera así, ¿por qué no me dejan competir y me ganan en las urnas? Mirá cómo tiemblo, dale”, desafió.

Sobre ese escenario, criticó al poder económico, al que calificó como “muy inteligente, mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio”.

El Grupo de Puebla lanza una campaña global para frenar la posible detención de Cristina Kirchner

Al terminar, lanzó una frase contundente: “Me quieren presa o muerta, pero nunca van a poder evitar que vuelva el pueblo, que tiene identidad e historia. Porque hay una clase media que quiere vivir mejor”.

