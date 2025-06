Las frases más contundentes y polémicas de Cristina Kirchner en su discurso en Corrientes

Cristina Kirchner volvió al centro de la escena política con un encendido discurso en Paso de los Libres, Corrientes, donde respaldó la candidatura a gobernador del intendente Martín “Tincho” Ascúa. A una semana de anunciar que será candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense, la expresidenta alzó la voz contra la Justicia, envió mensajes a la interna del PJ y apuntó contra el modelo económico actual.

Durante más de 30 minutos, la exmandataria combinó anécdotas históricas, referencias personales y definiciones políticas, en una puesta en escena que sirvió tanto como relanzamiento electoral como mensaje hacia el interior del peronismo. Frente a una militancia movilizada, Cristina desplegó su estilo característico y dejó varias frases que resonaron con fuerza.

“Comenzaron a pedir que me metan presa”

Kirchner vinculó su candidatura con una ofensiva judicial: "Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir que me metan presa". Fue su primera mención directa al posible fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que podría inhabilitarla si confirma la condena dictada por Casación.

La exvicepresidenta advirtió que detrás de las presiones judiciales hay una intención política. "Lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo, que tiene una identidad y una historia en la Argentina", sostuvo.

“¿Por qué no me derrotan políticamente?”

En uno de los momentos más encendidos del acto, Cristina desafió: "Si estoy tan acabada, como dicen, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? A ver, dale, mirá cómo tiemblo". La frase fue celebrada por la militancia y apuntó directamente al frente judicial y mediático.

También hizo referencia a las críticas por su candidatura legislativa: "Para los más jóvenes, en el ‘62 Perón fue candidato a vicegobernador desde el exilio. Esto no es una obra de teatro, cada uno tiene que estar en el lugar donde más sirve".

“Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”

Cristina volvió a mencionar el intento de magnicidio sufrido en 2022, esta vez en clave política: "Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta". Vinculó esa amenaza con lo que considera una estrategia de eliminación política a través del lawfare.

Además, recordó fechas sensibles para el peronismo y anunció un homenaje a los fusilados de José León Suárez: "Junio es un mes tremendo para el peronismo", dijo.

“Esto es una remake ineficiente de la convertibilidad de Cavallo”

La exmandataria también apuntó contra el gobierno de Javier Milei, sin nombrarlo directamente: "Esto es una remake bastante ineficiente de la tablita de Martínez de Hoz y de la convertibilidad de Cavallo". Y agregó: "Pero como el yogurt, tiene fecha de vencimiento. Aunque no se sepa, la tiene".

En ese sentido, recordó los 12 años de gestión kirchnerista: "Vinieron ellos que eran los honestos y desde entonces la gente vive cada vez peor".

“No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe”

En el tramo final del discurso, CFK se refirió al caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes: "No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe. Se lo llevaron, y no hay excusa que valga. La gente necesita que la cuiden, no que la maltraten".

Fue una de las pocas menciones directas a la situación local, pero tuvo un fuerte impacto entre los presentes.

Un mensaje final hacia el interior del peronismo

Si bien no habló directamente de la interna bonaerense, la exmandataria dejó señales claras: "El peronismo no es una obra de teatro donde la estrella ocupa el primer lugar. Es una organización que tiene que devolverle al pueblo la felicidad y el bienestar". La frase pareció dirigida a quienes resisten la negociación por las listas legislativas.

En los últimos días, Kirchner y Axel Kicillof retomaron el diálogo y acordaron conformar una mesa política ampliada para definir candidaturas en la provincia. Sin embargo, sectores del kirchnerismo y del Movimiento Derecho al Futuro siguen marcando diferencias en torno a las reelecciones indefinidas y la conducción partidaria.

DCQ / Gi