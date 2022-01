Axel Kicillof se metió en la interna de Juntos por el Cambio: "Veo un liderazgo muy claro de la línea de Macri"

Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se metió en la interna de Juntos por el Cambio y aseveró que "los halcones se "morfaron" a las palomas" porque a los dirigentes que intentan apoyar al oficialismo los "corren diciéndoles 'sos cómplice, te hiciste kirchnerista'". Además, se refirió a la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta en la reunión para tratar el acuerdo con el FMI y sostuvo que hoy ve un liderazgo de la línea de Mauricio Macri.

En diálogo con C5N, Kicillof aseguró: "Los halcones se 'morfaron' a las palomas. En una oposición fragmentada, dividida, en esta situación pareciera que el que lleva la batuta es el que más golpea al Gobierno. Porque si alguien toma una decisión de contribuir, de colaborar, de ayudar, de pensar en algo que no sea simplemente alimentar un discurso opositor salvaje lo vienen a correr con 'sos cómplice, ahora te hiciste kirchnerista'".

"Hoy yo veo un liderazgo muy claro de la línea de Macri. Me parece que esa cuestión tiene que ver con que cada vez que un dirigente de 'Juntos' se pone en otro lugar, va a 'desaparecer' como dijo Macri sin filtro", agregó.

El exministro de Economía se refirió al actual rol de la oposición en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional, luego de que en la última reunión dirigida por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, no se presentaran: "Es importante que esté la oposición, los invitamos varias veces (...) Estamos en un juego complicado donde necesitamos que los que contrajeron la deuda, ya que lo han hecho, ayuden a buscar un camino para salir de esto sin que se ahogue a la economía argentina".

Fernando Iglesias y Waldo Wolff, duros con Gerardo Morales por la deuda: "Estudiá, ignorante"

Mauricio Macri y el FMI, un informe "lapidario"

Asimismo, el gobernador bonaerense señaló que, durante el gobierno del exmandatario Mauricio Macri, "tuvo más en cuenta a la gente del FMI que a la oposición".

Además, agregó que el propio expresidente había narrado en su libro el destino del dinero recibido por el Fondo: "Hace poco Macri contó para qué se usó toda esa plata: para dársela a los bancos privados 'porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo'".

Y añadió: "Acababan de ganar la elección, pensaban que se quedaban 30 años, en ese momento le baja la persiana Wall Street, y ahí van al Fondo Monetario y toman la deuda más grande de la historia, 50 mil millones. Con eso, permiten que la 'bicicleta' termine su pedaleada y se lleven toda la guita. Entonces. después de eso, mínimamente por decoro tendrían que estar sentados contribuyendo".

"Ellos dijeron que habría que haber hecho controles de capitales y reperfilado la deuda, que lo hicieron después de las elecciones, o sea que fue un crédito político para bancar al gobierno de Macri. Guzmán planteó que hay algunos dentro del Fondo que dijeron que esa autocrítica no era tan así. El miedo es que si el Fondo no comprende lo que fracasó en el programa de Macri, le exijan a nuestro gobierno un programa parecido a ese, que acaba de fracasar hace 15 minutos", añadió, subrayando que el informe publicado por el FMI sobre el acuerdo económico hecho con Mauricio Macri es "lapidario".

La "trampa" y el gesto a los "halcones": las razones de Horacio Rodríguez Larreta para evitar la cumbre de ayer por el FMI

Horacio Rodríguez Larreta, el gran ausente

Consultado por la ausencia previamente anunciada del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la reunión para tratar el tema del acuerdo sobre la deuda, Kicillof destacó: "Hubo algún momento en el que se estaba viendo si podía haber una línea de halcones-palomas, blandos-duros, oposición salvaje versus oposición que acompaña. En algún momento estuvo esa cuestión. Hoy yo veo un liderazgo muy claro de la línea de Macri".

El titular del Ejecutivo bonaerense volvió a centrar sus palabras en Rodríguez Larreta y disparó que, a pesar de que no existe ninguna cuestión personal, "tiene absoluta responsabilidad de haber formado parte del gobierno que endeudó a la Argentina, como la tiene María Eugenia Vidal. Y estas cuestiones las tienen todos los dirigentes, todos tienen que dar explicaciones por esto".

Sobre las declaraciones que hizo la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en relación a los videos grabados por la AFI en que funcionarios de su administración hablan de armar causas judiciales contra sindicalistas, Kicillof apuntó: "Entre la Gestapo y la República hay un abismo. Nosotros no somos iguales, no vamos a perseguir. Pero se necesita una explicación clara, porque es aberrante".

