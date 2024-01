Las espadas del oficialismo, representadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, salieron a criticar la medida de fuerza impulsada por la central obrera contra la política del gobierno.

A través de sus cuentas en X, ambas funcionarias salieron con dureza a criticar el Paro Nacional, haciendo foco en los gremialistas que convocaron a la movilización.

Bullrrich fue muy categórica al afirmar que "NO HAY PARO QUE NOS DETENGA Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".

En tanto, Diana Mondino sostuvo que: "El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo".

