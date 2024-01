Pocas horas antes del primer paro general de la CGT contra la gestión de Javier Milei, el vocero Manuel Adorni cargó contra la oposición y remarcó que se trata de un "absoluto sinsentido". Además, enfatizó en que la Justicia, la política y las fuerzas de seguridad deberían acompañar las medidas del gobierno.

"Lo cierto es que el paro es un absoluto sinsentido. La justificación del paro todavía estamos tratando de entenderla, esta justificación de lo hacemos para 'voltear el DNU y voltear la ley' es infantil", sostuvo el portavoz presidencial en la noche de este martes 23 de enero, durante una entrevista en el programa Somos Buenos por Todo Noticias (TN).

"Vamos a ver la Argentina que no funciona versus la Argentina que funciona, vamos a ver un grupo de gente que quiere quedarse en el 9 de diciembre y hay que preguntarse por qué, qué le vieron de fabuloso a lo que pasó hasta acá", señaló Adorni y criticó que el paro haya sido anunciado "a los poquitos días de haber asumido el presidente Milei".

En esta misma línea, el funcionario cuestionó: "¿Qué fue fabuloso, el 200% de inflación, el nivel de inseguridad, aislarnos del mundo? O por ahí les parece fabuloso que un trabajador cobre en promedio en blanco 300 dólares por mes, o que haya un 43% de informalidad, o que haya niveles de desocupación por arriba del 15%".

Adorni defendió los cambios planteados por el gobierno, dando por hecho que "ni siquiera han leído la ley" e indicó que "hay que preguntarse por qué quieren quedarse ahí cuando no hay nadie que haya perdido más que a los que ellos dicen representar, no hay nadie que haya perdido más que el trabajador".

El primer paro general contra la gestión de Milei, minuto a minuto

"Cuando la lean van a entender que es una ley que va a favor de los argentinos y que quiere una Argentina distinta, quiere terminar con la decadencia", subrayó el vocero presidencial y remarcó: "Si quieren quedarse en la decadencia nosotros no estamos dispuestos, y tiene que quedar en claro que el norte no lo negociamos".

De todas formas, el portavoz reiteró que, a pesar de no estar de acuerdo con la movilización de la central sindical, desde el gobierno respetarán "el derecho a manifestarse, a quejarse y a la huelga", aunque aclaró que el protocolo anti-piquetes se activará en caso de que se produzca un corte de tránsito.

"La gente de bien quiere otra Argentina, no quiere más inseguridad, no más negocios de la política, no más cortes en la calle, quiere vivir tranquila y, por sobre todo, quiere que el día de mañana sus hijos no se vayan del país", manifestó Adorni y subrayó que "la Justicia tiene que apoyar, la política tiene que estar a la altura de las circunstancias y las fuerzas de seguridad se tienen que sentir respaldadas".

"Si creen que en lo que pasa hoy en la Argentina, en todos los temas y en todos los ámbitos, no hay responsabilidad absoluta del gobierno anterior, viven en otra Argentina", expresó luego el vocero y aseveró: "Nos han dejado una Argentina absolutamente devastada, y en términos de cuentas fiscales el descalabro es histórico".

En este contexto, explicó que "hay que comprender que estamos en un proceso de estabilización de la macroeconomía y de corrección de todo el desbarajuste " y "se vienen meses muy complicados, especialmente en materia inflacionaria".

"Nosotros no estamos dispuestos a mentir, y dentro de eso no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Vamos a terminar con la inflación, vamos a sacar a la Argentina adelante y vamos a pasar también unos meses muy difíciles", enfatizó.

Paro general de la CGT: qué entidades apoyan y rechazan la medida de fuerza

"Es irracional pensar que en 40 días todo iba a quedar solucionado. No va a pasar", aseveró Adorni y agregó: "Queremos un país normal. Que yo te diga que con dos medidas populistas te puedo solucionar el problema que han engendrado en la Argentina durante tantos años, no va a pasar".

Luego, el portavoz presidencial hizo referencia a sus declaraciones donde señaló que "si no pasa la aprobación de la ley ' Bases', el ajuste va a ser mayor" y concluyó: "No fue ni una amenaza ni una advertencia, fue una verdad. Entendemos que el sentido común y la racionalidad van a primar, pero el norte no se negocia. Si no pasa la aprobación de la Ley Bases es claro que el ajuste va a ser mayor y se van a revisar las partidas que se transfieren a las provincias".

AS/ff