Cabandie suma denuncias | Un periodista afirmó que pidió que lo "rajaran"

El periodista y conductor radial Rodolfo Herrera le pidió la renuncia al ministro de Ambiente, Juan Cabandie, y le recordó una antigua demanda que el entonces diputado hizo a las autoridades de C5N para que los despidieran por una entrevista. Ambos protagonistas dialogaron con PERFIL sobre el nudo del conflicto y ofrecieron versiones contrapuestas.

Los incendios que ya se devoraron el 9% de la superficie de Corrientes y produjeron perdidas de hasta 26.000 millones de pesos en el sistema productivo de la provincia pusieron el ojo nuevamente en la gestión del Gobierno Nacional y específicamente en la del titular de la cartera de Ambiente, apuntado como uno de los mayores responsables de la inacción estatal.

En redes sociales, Herrera aprovechó para cuestionar el rol de Cabandie por los incendios en la provincia mesopotámica y además le recordó su pedido a las autoridades de C5N, algo que el ministro negó conocer.

"Querido Juan Cabandie, si tenés dignidad renuncia. Yo te lo pido directo, no como vos que llamaste al canal para que me rajaran, solo porque te sentiste incomodo en una entrevista. Abrazo y suerte, la vas a necesitar", fue el mensaje que el periodista le dejó al funcionario.

Qué dijeron Juan Cabandié y Rodolfo Herrera sobre el pedido de renuncia al periodista

En diálogo con este medio, Herrera recordó el hecho y dijo que jamás en su carrera le había sucedido algo similar. Cabandie, por su parte, dijo que nunca había escuchado la versión.

"Pasó en el año 2019, en un programa que tenía los viernes en C5N y que realizamos con motivo del 24 de marzo", comienza relatando Herrera a C5N. Para aquella emisión se convocó a Cabandie, al periodista y co autor del libro Setentistas Fernando Amato, y a la actual diputada de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, que entonces ya integraba la asociación civil que defiende a las Víctimas del Terrorismo de Estado.

"La verdad es que no hubo agresiones y salió bien, pero al salir del canal me empiezan a llamar los directores para decirme que Juan decía que lo habíamos engañado, que no le habíamos dicho quien iba a ir y que no hubiese participado. También dijo que intenté instalar la teoría de los dos demonios y que me echen", develó Herrera.

Desde la parte ejecutiva del canal volvieron a ver el debate y decidieron negarse a ese pedido. "El me acusaba de que le había hecho una emboscada. Yo lo llamé luego del programa, porque me pareció deshonesto, pero nunca me atendió el teléfono", cerró Herrera, que reconoció que nunca le había sucedido algo similar.

PERFIL también se comunicó con Juan Cabandié para conocer su mirada sobre esta acusación. "Es la primera vez que escucho eso", fue la respuesta del Ministro de Ambiente.

La palabra de Cabandie sobre los incendios en Corrientes

El Ministro de Ambiente habló esta mañana en AM 750 y manifestó que el 95% de los fuegos son "por acción humana mayormente por intencionalidad".

Además, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por sus dichos sobre la ayuda estatal en Corrientes. "Macri dijo que no había existido ayuda de Nación, es raro. Nosotros ya dijimos varias veces que sí ocurrió. Hay datos objetivos. Siempre estamos en todos los fuegos, cada vez que la provincia lo solicite. Incluso anticipándonos a los pedidos. Tenemos despliegue en todo el país", expresó Cabandie.

Como contrapartida, esta mañana en Radio Mitre el gobernador Gustavo Valdés afirmó que el funcionario nacional se comunicó con él y le hizo un pedido político. “No sé cómo se filtró eso, pero estaba preocupado por el posicionamiento político. Yo puedo controlar mi cuenta de Twitter, no la de los demás. Nosotros teníamos que trabajar para sofocar el fuego”, dijo el mandatario radical ante la pregunta sobre si Cabandie le dijo que llame a Macri para que deje de criticarlo en las redes.

Por su parte, el Ministro afirmó que a través de la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero se solicitó ayuda a Rusia, Estados Unidos y Francia, además de privados chilenos que podrían aportar aviones de porte grande.