El reconocido director de cine y guionista, Juan José Campanella, se refirió a la situación actual de la cultura y lamentó que “en el discurso público siempre se la tire para abajo”. Además, en conversación con Viviana Canosa, habló de “la grieta” como un “fenómeno mundial” y señaló: “No tenemos líder que nos represente”.

En un contexto donde la política interfiere en forma directa con la situación artística a nivel nacional, Campanella consideró que "la cultura termina por rescatar a Argentina porque, a pesar de la situación económica, sigue siendo un semillero enorme. Seguimos siendo el centro del teatro y la literatura".

"Lamento que en el discurso público la cultura siempre se tire para abajo como que no es importante invertir en eso. El fútbol y la cultura siempre nos trajeron buenas noticias, es algo que la gente lo hace aunque no tenga ningún apoyo y eso no lo van a tirar nunca", agregó en referencia a la desfinanciación cultural que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei bajo el lema de “no hay plata”.

Milei contra la cultura

Desde Estados Unidos, el guionista también calificó a “la grieta” como "una especie de fenómeno mundial”. "En EE.UU. hay una grieta por primera vez. Es la primera vez que veo gente discutiendo -de política- en el trabajo y hace más de 20 años que conozco el país", señaló en el programa Viviana630 por Radio Rivadavia.

En este sentido, añadió: "No tenemos líder, no hay nadie que nos represente y no hay nadie que a nivel mundial uno diga ‘qué bueno, como habla este tipo’".

Además, opinó sobre las futuras elecciones presidenciales norteamericanas y apuntó a Donald Trump y Kamala Harris: "De los dos candidatos presidenciales uno está como pirado y la otra lo ligó de rebote, como si lo hubiera sacado de la lotería. Todo se fue un poco de control".

Campanella y su cita a Roca: “En Argentina, el que habla pierde”

El icónico director de cine aseguró que dejó de hablar de política. Sin embargo, citó al expresidente Julio Argentino Roca: "En Argentina, el que habla pierde". Y agregó: "Pasaron 350 años y sigue igual".

Campanella remarcó que su intención de mantenerse al margen de los temas políticos, proviene de que "uno cree que es influyente y la sociedad hace lo que quiere”. “Me di cuenta en las elecciones generales que, lo que uno dice o defiende, no tiene importancia", comentó.

“Por decir mi opinión me voy a pelear con gente que no tengo ganas y son personas que sufren lo mismo que yo. Muchachos, peleamos por 20 años con algo por lo que estuvimos todos decepcionados. ¿Valía la pena pelearnos tanto por esta gente? para mí, no", remarcó.

¿La cultura está muerta?

En la misma línea, aseveró: "Ojalá se recapacite y se piense porque es un sistema de gobierno que se concentra en el enemigo para radicalizar a los propios y no se aguanta, es invivible, insoportable y ojalá que eso cambie. Es una decisión política que no se bajen más líneas de pelea. Uno necesita construir para que se construya el país".

Campanella sobre la cultura popular y humorística: “Ahora te cancelan”

A sus 65 años, explicó que "extraña la Argentina donde teníamos decenas de cómicos" y explayó su nostalgia por el recuerdo de Tato Bores, Pepe Biondi y Carlitos Balá. Asimismo detalló: "Teníamos una cultura popular muy fuerte que nos unía a todos. Ahora la mayoría de las cosas son de nicho, entonces no hay una frase de unión".

El director de galardonadas películas como Metegol, El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, señaló que "podría unirnos el humor, que era muy fuerte, nos habíamos acostumbrado a reírnos de nosotros mismos. Ahora te cancelan, el humor era ofender porque nació de una cosa transgresora para reírse de uno mismo".

Finalmente, Campanella mencionó que está “trabajando y preparando cosas para Buenos Aires”. “Estaré en noviembre con obras de teatro", anunció.



