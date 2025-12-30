martes 30 de diciembre de 2025
Canal 26 será el primer canal de noticias de Latinoamérica en transmitir vía 4K

Con esta inversión la señal informativa de Alberto Pierri optimizará la calidad en la imagen.

A partir del 31 de diciembre de 2025, Canal 26 comenzará a transmitir en calidad 4K, lo que posicionará a la señal informativa de noticias de Latinoamérica en la primera en ofrecer esta tecnología.

“Este avance constituye un hito para el canal y para la televisión de toda la región. Apostar al 4K es apostar por una forma de informar más clara, más cercana y más competitiva”, indicó la dirección de Canal 26.

De acuerdo a lo informado por la compañía, "este salto tecnológico forma parte de un plan de modernización más amplio que incluye la renovación de estudios, equipamiento de producción y arquitectura digital, consolidando a Canal 26 como uno de los medios más innovadores del país".

NOTICIA EN DESARROLLO

