Canal 26 será el primer canal de noticias de Latinoamérica en transmitir vía 4K

A partir del 31 de diciembre de 2025, Canal 26 comenzará a transmitir en calidad 4K, lo que posicionará a la señal informativa de noticias de Latinoamérica en la primera en ofrecer esta tecnología.

“Este avance constituye un hito para el canal y para la televisión de toda la región. Apostar al 4K es apostar por una forma de informar más clara, más cercana y más competitiva”, indicó la dirección de Canal 26.

De acuerdo a lo informado por la compañía, "este salto tecnológico forma parte de un plan de modernización más amplio que incluye la renovación de estudios, equipamiento de producción y arquitectura digital, consolidando a Canal 26 como uno de los medios más innovadores del país".

NOTICIA EN DESARROLLO