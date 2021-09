Carlos Ares: “No pensé que iba a ser tanta la diferencia a favor de la oposición, pero no me sorprende”

El periodista y columnista de PERFIL, Carlos Ares, habló sobre su visión frente a los resultados de las PASO 2021, y se mostró poco sorprendido, aunque reconoció que no pensó “que iba a ser tanta la diferencia a favor de la oposición”.

“Mi primera impresión es en parte sorpresa; no pensé que iba a ser tanta la diferencia a favor de la oposición, no solo en Buenos Aires sino en todo el país. Pero por otro lado no me sorprende”, dijo Ares en diálogo con este medio, luego de que se dieran a conocer los resultados de los comicios legislativos, en donde se constató una amplia victoria de Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos.

Seguidamente, el periodista recordó una canción del grupo de rock argentino Bersuit Vergarabat, que dice “veo al futuro repetir el pasado”. “De algún modo creo que estos son los mensajes que da la sociedad, que ya viene repitiendo en cada elección. “Es como (si dijeran) ´tomen conciencia, estamos mal y ustedes siguen ahí girando en la suya´”, opinó.

Frente a esta situación, advirtió que los dirigentes políticos “no se dan cuenta de lo que está pasando, que la gente perdió el trabajo, que cerraron empresas, que estamos desesperados”. “No salen a la calle, no toman un bondi, no van al conurbano ni salen a las provincias”, reprochó. En tal sentido, aseguró que no cree en la justificación de la pandemia, dado que “otros países tuvieron pandemia y no pasó esto”.

“Hay algo que es propio nuestro y que viene sucediendo hace mucho tiempo, que es que venimos en decadencia y aparecen voces muy extremas entre los gritos de desesperación, como la de (Javier) Milei, por ejemplo”, resaltó el periodista en referencia al economista liberal que obtuvo casi un 14% en estos comicios.

CFT

Orlando Ferreres: "Si el gobierno acuerda con el FMI, podría recuperar parte de los votos"

Sin embargo, Ares argumentó que “por otro lado, uno ya escuchó lo de Milei”. “¿O en este país no se votó a (Antonio) Bussi?, se preguntó. “Siempre aparecen esos grupos extremos, que, si siguen creciendo, pueden llegar a tener un descontrolado, como el caso de (Jair) Bolsonaro o (Pedro) Castillo”, explicó.

Al concluir, de cara a las elecciones generales en noviembre, Ares señaló que estas elecciones PASO “te dan una tendencia, es como una encuesta muy seria”. “Hay que ver cómo reacciona el Gobierno, el mercado y la sociedad. Hay que ver si la gente lo siente como un impulso de esperanza”, analizó. “Sin embargo, cuando se dan este tipo de tendencias tan fuertes, no creo que sean muy significativos los cambios”, cerró.