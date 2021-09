PASO 2021: votaron el Covid-19, un carpincho y otros hechos insólitos

Desde detenidos al momento de votar hasta electores disfrazados de carpincho y del Covid-19. Las PASO de este 2021 serán recordadas no solo por acontecer en medio de la pandemia sino por los hechos insólitos que protagonizaron la jornada. A lo largo y ancho del país distintos hechos asociados a la votación llamaron la atención y se viralizaron en los medios y las redes sociales.

”El hombre carpincho” fue sin dudas el protagonista de este domingo electoral, al menos desde en tanto curiosidades del día, en el que un hombre vestido del roedor asistió al centro de votación en el partido bonaerense de Tigre.

El hombre hizo fila para sufragar y ante el pedido de las autoridades de mesa para sacarse la máscara para corroborar su identidad, el hombre se negó. “Yo voto sí o sí”, dijo indignado y pidió por la “liberación de los carpinchos” de Nordelta. Al no querer sacarse el disfraz, terminó retirándose.

En Tigre, el "hombre carpincho" se negó a sacarse la máscara ante las autoridades de mesa por lo que no pudo votar.

PASO 2021: el voto del "bicho jujeño" y el payaso candidato

Por su lado, otro elector que llamó la atención de más de un curioso fue el “Bicho jujeño”, un hombre con una máscara de coronavirus vestido con un poncho que despertó la risa de las autoridades de mesa.

También fue el caso del “Payaso Marulito”, Mario Adrián Gabaglio, candidato a diputado por el Partido Renovador Federal que asistió a votar a una escuela del barrio porteño de Barracas disfrazado de payaso.

"Basta de payasos en la Ciudad de Buenos Aires", publicó el economista, quien buscará una banca en el congreso para "sacarle la careta a todos los payasos que están en la política".

PASO 2021: qué se juegan oficialismo y oposición

Curiosidades de la votación de los políticos

En vistas de la emergencia sanitaria, los protocolos establecidos para evitar la escalada de contagios de Covid-19 provocaron demoras en los centros de votación de todo el país, tal como le pasó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien esperó un largo rato para votar en La Plata sentado en la vereda.

A su vez, Alberto Fernández votó en la sede de Puerto Madero de la UCA y se sacó selfies con las autoridades de mesa, incluso con una fiscal de Juntos por el Cambio que también quiso tener el recuerdo del Presidente. En las redes, hubo comentarios por la supuesta falta de seguridad de la urna correspondiente a su mesa, que en las fotos aparecía mal sellada.

El usuario "bicho jujeño" fue viral en las redes y aprovechó para incentivar a la población a que se ejerza su derecho al voto.

A horas de las PASO 2021, el Gobierno lanzó una aplicación para seguir los resultados

Por otro lado, una respuesta de la precandidata de Juntos, María Eugenia Vidal fue viral en las redes sociales tras ser consultada sobre si había hablado con el expresidente Mauricio Macri.

“Todavía no, porque arrancamos muy temprano, no quise llamarlo a las 8 de la mañana”, contestó la ex gobernadora bonaerense, algo que fue interpretado con ironía por los internautas que recordaron las numerosas ocasiones de descanso del ex Presidente.

Cristina Kirchner se mostró muy rigurosa con el cumplimiento del protocolo sanitario establecido por la Justicia Electoral, a tal punto que llevó su propio adhesivo para cerrar el sobre ante las autoridades de mesa y firmó el acta con su propia lapicera. Al momento de depositar el sobre, hizo una curiosa demostración captada por las cámaras en la Escuela N°19 Luis Piedrabuena, de Río Gallegos.

Además, no todos los dirigentes cumplieron con el mandato del barbijo obligatorio al momento de hacer declaraciones a la prensa, tal como Mauricio Macri, Florencio Randazzo y la misma Victoria Tolosa Paz, por lo que fueron señalados en las redes sociales.

