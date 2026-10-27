Chaco: encontraron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una represa

Tres nenes de 4 y 5 años fueron hallados muertos en una represa de la provincia de Chaco. Se trata de dos hermanos y un primo, que eran intensamente buscados desde la tarde del domingo, luego de que sus familiares advirtieran que se habían ausentado de la casa y no lograran encontrarlos.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4, y su primo Josué Cáceres, también de 4.

Según se informó, el padre de los hermanos había dejado a los tres chicos al cuidado de su suegra mientras viajaba a Las Breñas para asistir a un familiar enfermo. Al regresar, se enteró de que los nenes habían salido de la vivienda y que no se sabía dónde estaban.

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Ante esa situación, el hombre radicó la denuncia y se organizó un operativo de búsqueda en el que participaron agentes de las fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios.

En el transcurso de los rastrillajes, vecinos de la zona indicaron que habían visto a los tres menores cerca de una represa. A partir de ese testimonio, los rescatistas centraron los trabajos en el lugar y finalmente localizaron los cuerpos de los niños en el espejo de agua.

La causa quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3 de Chaco, conducido por la fiscal Gabriela Rafart Anton, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, se dispusieron las autopsias para determinar las causas y la data de muerte de los chicos.

“Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir, así que en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona”, explicó Rafart Anton en diálogo con Diario Chaco.

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La fiscal también se refirió a las características del lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Ante las versiones de que uno de los nenes podría haber caído en un pozo, señaló que “hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua”.

La represa está cercada y no se está habilitada para actividades recreativas ni para bañarse. Además, la profundidad representa un riesgo para quienes ingresan.

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió desde que los chicos salieron de la casa hasta que fueron encontrados sin vida. Por el momento, la fiscal indicó que todavía quedan pruebas por realizar y testimonios por recibir para reconstruir la secuencia de los hechos.

RM/ff