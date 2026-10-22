Juicio por Loan: un vidente, un cura y siete testigos declaran sobre las horas clave de la desaparición

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes con la declaración de siete testigos, entre ellos un vidente, un sacerdote de 9 de Julio y personas que mantuvieron contacto con algunos de los acusados durante los primeros días de búsqueda del niño, cuyo paradero todavía se desconoce.

Sin lugar a dudas, uno de los testimonios más esperados es el de Fernando Ariel Gálvez, el vidente que puso su teléfono celular a disposición de los investigadores para que analizaran los mensajes que intercambió con el acusado Daniel “Fierrito” Ramírez el mismo día en que desapareció Loan.

Acorde con la información incorporada a la investigación, Ramírez se comunicó con Gálvez el 13 de junio de 2024 para pedirle ayuda en la búsqueda del niño. Ese día, el acusado había estado en el naranjal junto con la acusada Mónica Millapi y otros menores, después del almuerzo familiar en el que Loan fue visto por última vez.

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Por su parte, el miércoles declaró la curandera Gladys Raquel Pross, quien contó que Ramírez también la había contactado para pedirle alguna pista sobre el paradero de Loan. Según su testimonio, le aclaró que no era vidente y que no podía brindarle esa información. Esa consulta también había sido mencionada por Mónica Millapi, pareja de Ramírez, quien explicó: “Llamamos a una curandera para buscarlo. Son creencias del campo”.

Loan Danilo Peña tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal

Otro de los testigos convocados es Cristian González, el sacerdote de 9 de Julio, quien deberá contar lo que escuchó en la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan, durante los días posteriores a la desaparición.

Según el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, el cura recordó una situación en la que algunos familiares no querían que hablara el primo de Loan, hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez, quien había estado en el naranjal junto al niño. Frente a esa situación, González aseguró que intervino: “Déjenlo que hable”.

Laudelina se habría opuesto a que interrogaran a su hijo, que también estaba presente durante los hechos

Esta audiencia llega después de una jornada marcada por el testimonio del exintendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, quien reconoció que el municipio destinó entre $2,5 millones y $2,8 millones a integrantes de un grupo que se presentó como parte de la Fundación Lucio Dupuy. Entre los gastos mencionó alojamiento, alimentos, ropa y elementos de higiene, además de una factura presentada por la abogada Elizabeth Cutaia.

Sobre esa documentación, Ynsaurralde explicó: “Fueron enviados directamente a Cutaia. Ella facturó y se especificaban los honorarios profesionales, pericias e informes de pericia”.

Acerca de su vínculo con el grupo, sostuvo: “Me envió un mensaje el periodista Alejandro Pueblas diciéndome que venían amigos suyos de la Asociación Lucio Dupuy, que eran buenas personas, que los reciba”. Además, admitió que nunca tuvo acceso a los informes de las supuestas pericias que se facturaron: “Yo nunca vi los informes”.

Por su parte, Ramón Dupuy, presidente de la Asociación Civil Lucio Dupuy, negó que los investigados representaran a la organización. “No, señor”, respondió cuando le preguntaron si los acusados pertenecían a la asociación, y expresó su indignación por lo ocurrido: “A mí me volvieron a destrozar”.

María Belén Russo Cornara, representante de los padres de Loan, se refirió al impacto que tuvo: “Para nosotros, la declaración de Dupuy fue una de esas declaraciones que exceden lo estrictamente jurídico. Porque detrás del presidente de una asociación apareció, antes que nada, un abuelo”, en diálogo con Gabriella Danieri, periodista en PERFIL.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y presidente de la Fundación Lucio Dupuy

Diez personas están acusadas en una causa conexa por presuntas maniobras para entorpecer la investigación.

La falsa noticia sobre la aparición de Loan

En esta misma audiencia, declarará María Quintina Blanco, amiga de Laudelina Peña, quien mantuvo una conversación con ella para consultar si había novedades sobre la búsqueda durante la madrugada del 14 de junio de 2024, cuando circuló la versión de que Loan había aparecido. La mujer le respondió que el niño había sido encontrado.

Sin embargo, la noticia resultó falsa. El episodio provocó confusión entre las personas que participaban del operativo y llevó a que algunas se trasladaran hacia la casa de Catalina Peña.

Acerca de ese episodio deberá también declarar Vicente Gustavo Martínez, un policía que participó de las primeras tareas de búsqueda, quien relató que el personal había regresado a la vivienda sin conocer el motivo y que, de pronto, escuchó a personas gritar que habían encontrado al niño.

Martínez ubicó el episodio alrededor de las 2.55 de la madrugada.

Loan: el niño desapareció, las mentiras todavía están entre nosotros

La lista de testigos se completa con Ramona Noelia Sotelo y Juan Martín Ledesma Santinón, quienes también fueron convocados para aportar información ante el tribunal.