Comenzó el juicio contra Aníbal Fernández y Capitanich por irregularidades en “Fútbol para todos”

Este lunes 24 de junio a las 10 de la mañana comenzó el juicio que busca esclarecer si hubo defraudación del Estado con "Fútbol para todos", iniciativa lanzada en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner para la televisión pública. En el Tribunal Oral Federal 1 comenzó el debate que tiene entre los acusados a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros.

El presidente del tribunal Ricardo Basílico junto a sus colegas José Michilini y Adrián Grünberg, dieron inicio al debate. Fernández y Mariotto estaban presentes, mientras que Capitanich lo siguió por zoom. Se leyó eldictamen de elevación a juicio y las cuestiones preliminares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Fútbol para Todos" fue un acuerdo entre el Gobierno y la AFA que comenzó en 2009 y en 2014 se inició la causa por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña.

La denuncia tiene dos partes, por un lado, analiza la figura de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y, por otro, el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA que fueron cambiados en cuevas financieras y que incluían movimientos sospechosos.

El fiscal Eduardo Taiano resolvió la elevación a juicio y la jueza María Servini manifestó que: “a lo largo de la instrucción, puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social (masiva difusión del deporte más popular del país en forma gratuita y fortalecimiento de las entidades que debían beneficiarse con los ingresos televisivos), con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa “Fútbol Para Todos” más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la JGM a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras”.

Según publicó Infobae la investigación en instrucción señala que “el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no solo no se verificó, sino que (...) sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente” y, a pesar de ello, no cancelaron las deudas con la AFIP. “Pese a los ingentes esfuerzos presupuestarios aportados por el Estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, no solo porque muchos de esos encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada”.

Parte del dinero pasó por la fundación “El Futbolista”, que “compartió en sus inicios su sede en Agremiados, en la calle Salta 1144 de esta ciudad, y figura en la página web del sindicato de futbolistas argentinos”. Esa fundación “recibió por parte de la AFA hasta esa fecha, proveniente del dinero destinado por el Estado Nacional la suma aproximada $86.646.875, una suma inferior a los cheques allí girados por motivo de cartulares vencidos y/o no cobrados o pendientes de débito, y de una deuda existente de la AFA para con la misma”.

Para la jueza, “los ex dirigentes del fútbol argentino no efectuaban transferencias a las cuentas de los clubes, ni tampoco firmaban cartulares una vez depositados los fondos por parte del estado para con los clubes, sino que manejaban ese dinero -financieramente hablando- a su antojo, recurriendo a un sistema que venía presentándose de vieja data. Adelantos de dinero por TV, diferimiento de cheques de pago diferido, fraccionamiento de cartulares, etc; destinados a los clubes que vale recordar presentaban todo tipo de urgencias para financiar su funcionamiento diario”.

En el juicio quedaron acusados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –en su rol de ex coordinador del programa FPT- y el ex titular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos para el programa Fútbol para Todos (FPT). También están acusados Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco. También se involucró a los directivos de la cooperativa AMIGAL Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante, y Climafin Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario).

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei y puso en duda el Pacto de Mayo: "Si es una foto de marketing, no cuenten conmigo"



Fueron sobreseídos ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.

Dos años atrás los jueces rechazaron un planteo de sobreseimiento que solicitó Capitanich por “prematuro”. La acusación estará a cargo del fiscal Miguel Angel Osorio y Sergio Rodríguez, de la PIA.

En el debate participarán más de 200 testigos para reconstruir la prueba. Por su parte, el periodista Ernesto Cherquis Bialo, que fue vocero de la AFA entre 2008 y 2016 y afirmó que “fue una causa armada”.