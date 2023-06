Gabriel Mariotto, referente del partido Sobernanxs, sostuvo que apoya tanto la candidatura de Daniel Scioli como la de Wado de Pedro, pero que le preocupan las reglas de juego. “Las PASO tienen que servir para integrar, no pueden ser una excusa de atomización”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Daniel Scioli lanzó oficialmente su candidatura. Fuiste su vicegobernador y empezaste con una relación tensa que luego terminó en una amistosa. ¿Cuál es tu visión de lo que es el campo político actual del oficialismo con las candidaturas de Wado de Pedro y de Daniel Scioli?

Tengo las mejores de las referencias con Daniel Scioli, es un animal político, un hombre con mucha sensibilidad, y con esa moderación que no le quita decisión para llevar adelante los objetivos, es un gran candidato.

También lo es Wado de Pedro, un compañero con mucha convicción, con toda su historia y perspectiva.

A mí me preocupa, en las PASO, que no se han resuelto bien las reglas de juego, lo que puede dar unas PASO más duras, de disputa de orden personal. Las reglas del juego son malas, estas del 30% de integración de las minorías.

Nosotros proponemos, desde siempre, un piso bajo para que el sistema D´Hondt, de integración de ambas listas que disputan esas PASO, puedan integrarse de forma racional y no atomizar después de la elección.

Porque si el que gana se lleva todo y el que pierde queda reducido al cuarto o noven puesto, se pierde entusiasmo y no se pone todo el corazón para ganar las generales.

Las PASO tienen que servir para integrar, no pueden ser una excusa de atomización, entonces creo que el reglamento promueve más la atomización que la integración, y no está bien. Dependerá de la capacidad y racionalidad de los candidatos para saber que hay que integrarse a pesar de esos pisos elevados.

¿A qué atribuís que, el peronismo de la Provincia, colocara ese nivel de exigencia? ¿Miedo? ¿Rivalidad excesiva? ¿Cierto encono?

Mucha mezquindad, no veo ni miedo ni encono, veo mezquindad. Las elecciones del frente nacional y popular necesitan ser de integración, pero si no hubiese elecciones y hubiese dedo, se pierde la elección. En la metodología está el triunfo o la derrota.

Si hay dedo o tuit, por más que recaiga en alguien que nosotros queremos, no podemos conquistar a quienes están en otros niveles. Y si cae en alguien que no queremos, no nos vamos a sentir interpelados. Entonces, es imprescindible que haya elecciones pero tienen que tener la certeza de que el que participa se integra.

Si alguien saca 51% y gana, y otro saca 49%, se integra. Y si alguien saca 29 puntos en esta elección, se va a su casa, los 29 quedan cruzados de brazos y después perdemos con libertarios o Cambiemos por un punto y medio. Eso también es una torpeza.

La mezquindad de querer poner todo, querer atropellar, no querer discutir y no querer llevar adelante una mesa política, me parece que es una torpeza. Habrá que seguir predicando para que se entienda, en próximas elecciones, que esta metodología es expulsiva y no integradora.

¿Cuál es tu visión del futuro de La Cámpora y la actuación de Máximo Kirchner como presidente del partido peronista del distrito bonaerense?

Las autoridades del Partido Justicialista que estaban antes que Máximo tampoco fueron producto de elecciones. Entonces, ahí estaban el compañero intendente de Merlo y el de Esteban Echeverría. Después vino una suerte de "corrimiento", alguno forzado y otro no, y quedó Máximo Kirchner.

Lo que no hay es participación, ni elecciones, tampoco en el PJ nacional. Porque Alberto Fernández, presidente del PJ nacional, además de ser presidente de la Nación, con lista única que presentó 22 mil avales, dejó afuera una lista opositora que había presentado 66 mil avales.

Entonces, hay una suerte de falta de estilo a la hora de la legitimación de los cargos partidarios, y eso hay que resolverlo con mesas políticas, con discusión, con diálogo, con posiciones firmes, y las reglas de juego deben ser imprescindibles porque eso da la legitimidad que necesita cualquier espacio.

Soy de la vieja escuela de que cualquier peronista es mejor que un opositor. Creo que en ambas listas hay compañeros y compañeras muy valiosos y valiosas, y que tiene que haber racionalidad, porque la Argentina hoy está en una situación de crisis durísima y necesita modificaciones, cambios y reformas de carácter estructural.

El frente nacional y popular tiene que ganar, pero también llevar adelante la transformación, porque ganar para administrar este estatus quo me parece que es una pérdida de tiempo y una tragedia.

Los niveles de pobreza estructural e indigencia necesitan de un peronismo que tienda puentes, que discuta el rumbo del país y que soberanice nuestra economía, el comercio exterior, los servicios públicos, la deuda externa, y con un cambio de Constitución.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón del país, y allí es el kirchnerismo quien tiene el control, la posibilidad de que Hugo Moyano sea quien encabece la lista de diputados de la Provincia, ¿le da a Scioli estructura de control de garantizarse que esté en las boletas y que haya fiscales? ¿O controlar el aparato es algo que no tiene las consecuencias que, a priori, se le asignan?

Es imprescindible tener fiscales en cada mesa. Cuando hay una vocación de querer conducir la Argentina tiene que haber un acompañamiento, sectores comprometidos, militantes, compañeros y compañeras que vocacionalmente asuman el cuidado de las boletas en las mesas y el resultado en las urnas.

Una estructura gremial siempre aporta esa capacidad de fiscalización, pero yo aspiro a que ambas listas tengan la participación de los sectores de la ciudadanía.

En la interna Menem-Cafiero, quien tenía el aparato de la Provincia de Buenos Aires (Cafiero), habilitó afiliaciones hasta último momento y se votó con gran concurrencia. Ahí estaba una frase maravillosa de Vicente Saadi, quien decía que “el interior vota al interior”.

Entonces, si bien los votos en Buenos Aires favorecieron a Menem, Cafiero hizo una gran elección, pero en el interior fue aluvional la cantidad de votos que sacó la lista de federalismo y liberación del doctor Menem.

Hoy la candidatura de Scioli y la presencia de Hugo Moyano le pone la cuota del peronismo que no se contrapone con el kirchnerismo. Daniel fue vicepresidente de Néstor y e daría un matiz de un poco más de solidez a las posiciones clásicas del peronismo, aceptado el desafío de los tiempos y todos los aspectos de la actualidad.

Pero le daría una matriz más profunda desde el peronismo, que también aporta Juan Manzur a la candidatura de Wado.

Claudio Mardones (CM): ¿Cuál es su evaluación de que Massa, hasta ahora, haya quedado afuera?

Como no hay información, es todo una aproximación de distancia, frente a este hecho que estás planteando. Massa está en la órbita del Instituto Patria, en una alianza estructural con Máximo Kirchner, y bajo la atenta mirada de Cristina, lo que a priori parecía imposible.

No por las agresiones de Massa al kirchnerismo, sino por el rumbo ideológico político de sus acciones. Estaba medio en las antípodas, pero ahora aparece en el sector del Instituto Patria y de Máximo Kirchner.

Creo, interpretar a la distancia, que esa fórmula que se presentó ayer de Wado con Juan Manzur, a Massa no le causa ninguna simpatía. Habrá una etapa de intentar convencerlo, desde el sector del Instituto Patria y La Cámpora, que integre otro rol, pero era evidente la vocación de Sergio Massa de ser candidato a presidente, incluso con lista única.

Entonces, me parece que habrá diálogos y discusiones acerca de si se consolida esa fórmula o puede salir con la suya la expectativa de Sergio Massa de ser el candidato de ese sector.

CM: Antes de la gira de Sergio Massa a China, se lo vio en una foto con Axel Kicillof y Malena Galmarini, quien sonó como destinataria del ofrecimiento para que fuera precandidata a vicegobernadora.

¿Qué pasará en la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo será la convivencia con el Frente Renovador? ¿Cree que el armado de las listas para la Provincia podría contener parte de esta situación?

Por lo pronto, hay dos listas anunciadas, la de Wado con Manzur y la de Daniel Scioli (que todavía no tiene candidato a vice). Pero habrá que ver cómo se vienen las conformaciones de esas listas.

Lo importante es que al haber elecciones, más allá del reglamento restrictivo de pisos altos, empieza la política. Esas alianzas dan cuenta de los perfiles de cada lista, y espero que esos perfiles se evidencien en el programa que cada sector tiene que esgrimir, que no sea todo una cuestión de caras y de amontonamiento, sino que las caras que forman parte de ambas listas le den un sentido y un rumbo al programa.

Y que el pueblo que va a votar sepa que si vota a uno, vota tal cosa. Y si es al otro, es otra cosa. Y que ambos sectores se integren para ir a ganarle a quienes tienen un programa que ya han manifestado.

Tanto Juntos por el Cambio (que dice que será lo mismo que en 2015, pero más rápido), como los sectores de los libertarios, que vienen con propuestas de orden ultra liberales, en un aspecto, y ultra conservadores, en otro.

Alejandro Gomel (AG): Algunos dicen que un error de Cristina Kirchner es haberle dado todo el poder del kirchnerismo a La Cámpora, algo que no hacía Néstor Kirchner. Y, esto lo agrego yo, posiblemente hayan sido descartados algunos sectores del kirchnerismo, como Boudou o el propio Mariotto. ¿Pasó algo de esto?

No, el destrato es peor que el maltrato. Recuerdo que empecé a militar y teníamos algunos matices y diferencias profundas con el sector de Herminio Iglesias, que en la retrospectiva, con sus pros y sus contras, me parece un peronista maravilloso, de corazón abierto. Pero en ese momento, a nosotros, que éramos jóvenes, el herminismo nos maltrataba.

Hay destrato en el peronismo, y no se entiende por qué, si nuestra marcha dice "el amor y la igualdad", y después los dirigentes funcionan con destrato. En estas épocas no se atienden los teléfonos, y mientras tanto los compañeros están todos militando y quieren participar.

El destrato es muy feo, me parece que es algo que no está en el ADN del peronismo, y que se está aplicando por falta de información. Quien destrata compañeros es porque no está formado en la filosofía, y eso es malo.

AG: Se me viene a la mente Máximo Kirchner...

Si nombramos no reparamos el problema, sino que lo agravamos. Lo que hay que hacer es ponerlo en palabras y tratar de resolverlo.

La Argentina necesita entender al otro, tratar y discutir con el otro, incluso sin ponerse de acuerdo. Pero con respeto de atender el teléfono, de contestar, de preocuparse por el otro, de la palabra. Tiene que haber respeto en la política.

Hay destrato total, operaciones burdas, ya sabemos las cosas que están ocurriendo, y el país no está bien, la sociedad no está bien, la economía no está bien: hay marginalidad, pobreza y violencia.

Comenzaste con una relación tensa con Scioli y terminaste con una muy buena, lo que demuestra también una confluencia en esta mirada, respecto de la conciliación de la moderación y del cruce de la grieta que ambos representan.

En ese aspecto que señalás, el principio fue tenso porque yo venía de llevar adelante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y eso me ponía bajo sospecha con el del grupo Clarín. Ningún candidato moderado va a querer un personaje con ese perfil, por lo que había un reparo de Daniel.

En esa distancia inicial ni él ni yo transgredimos lo personal ni lo institucional, y aparte estábamos operados, porque yo hacía un reportaje, me escuchaba Daniel, me llamaba y me agradecía. A los 15 minutos salía un título que nos enfrentaba. Se hace difícil si no ponemos en palabras lo que está sucediendo, operaciones de otro tenor. El mismo reportaje que Daniel en vivo agradecía, el título de la nota nos ponía en confrontación.

Nos costó superar esa situación hasta que pudimos resolverlo, porque no se habían transgredido los temas centrales, que son el respeto personal y los temas institucionales. En el Senado siempre le salieron las leyes que Daniel pedía desde el Ejecutivo.

El concepto de respeto, de trato, de ser amable y firme con las posiciones ideológicas no se contrapone con tener estilo, me parece que es por ahí.

