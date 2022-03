Cerruti, sobre el acuerdo con el FMI: "Respetamos a quienes se han expresado de otra manera"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, abrió su habitual conferencia de prensa refiriéndose al debate que este jueves a partir de las 14 horas se dará por primera vez en Diputados para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y afirmó que pese a las diferencias entre oficialismo y oposición, es necesario "alcanzar el consenso" y respetar "a quienes se han expresado de otra manera".

"Entendemos que el proyecto que se va a discutir hoy es el mejor proyecto para alcanzar el consenso necesario. Estamos todos y todas comprometidos en resolver este problema. Haber alcanzado un consenso generalizado, o amplio, para que hoy se pueda tratar en el Congreso nos parece que es auspicioso y estas discusiones tienen que darse en el parlamento", sostuvo Cerruti en el inicio de la rueda de preguntas.

La portavoz presidencial se explayó al respecto y aseveró que es preciso que "todas las fuerzas políticas sean parte de una solución, porque este no es el problema de un solo gobierno".

Consultada por esta frase, Cerruti argumentó que "cuando digo que la deuda es un problema que involucra a varios gobiernos, como involucra a varias generaciones, digo que es absolutamente irresponsable tomar una deuda como se tomó en 2018, sin consultar con el parlamento ni el resto de las fuerzas políticas, y de manera casi personal por parte de quien tomó la deuda en ese momento. La solución de la deuda tiene que ser tomada entre todas las partes".

La funcionaria agregó que un gobierno, al tomar una deuda como la que se tomó en 2018, "está comprometiendo a gobiernos siguientes y a las próximas generaciones" y que es por eso que el oficialismo sabe que "es un problema que no generamos pero que estamos dispuestos a solucionarlo".

Qué pasó con el artículo 2 del proyecto de ley

"No se sacó el segundo artículo", manifestó Cerruti, quien afirmó que el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo tenía dos artículos, que ahora están contemplados en un solo artículo. "De hecho, el artículo segundo del proyecto enviado solo decía que a los efectos de lo votado en el artículo 1 se agregaban los anexos", detalló.

"Ahora cómo está redactado este artículo en este acuerdo es que el Congreso de la Nación aprueba las operaciones de crédito público. Y faculta al Poder Ejecutivo las herramientas para los Memorándums, el programa y el resto. Entendemos que esto cumple ampliamente con lo que nosotros habíamos pensado al enviar la ley", añadió la portavoz.

La Cámpora y Juan Grabois: internas en el oficialismo

Consultada por las internas que complejizan la solidez del bloque, que enfrenta la resistencia de La Cámpora y la disidencia del Frente Patria Grande encabezado por el dirigente Juan Grabois, Cerutti expresó: "El gobierno de Alberto Fernández cree en la profundización de la democracia hacia afuera y hacia adentro de las fuerzas políticas, entonces buscamos consensos y respetamos a quien no forma parte de esos acuerdos, que en algunos casos representan minorías, que en otros casos representan a quienes ellos sienten".

Y agregó: "Por lo tanto, nos parece que construir mayoría no implica no respetar a aquellos que no forman parte de esos acuerdos, respetamos absolutamente a todos los que se manifiestan de otra manera".

Luego, refiriéndose a su experiencia personal y a la "biografía" del partido que integra, la vocera aseveró: "Yo me opuse fervientemente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, encabecé campañas contra el acuerdo, soy de una generación que empezó a hacer política en el 83 contra el Fondo".

"Llegamos a enfrentar una deuda que no construimos, que no habríamos contraído de haber sido gobierno en ese momento, venimos de la tradición histórica de un gobierno como el de Néstor Kirchner que canceló la deuda con el Fondo. Y Cristina Kirchner tiene una dimensión histórica que no pone en juego su posición con respecto al Fondo ", enfatizó, respecto a la línea que ha mantenido la vicepresidente durante los meses de negociación y aprobación del proyecto.

Preguntada por la posición que la presidente del Senado puede llegar a tomar en el debate en Cámara Alta, la funcionaria destacó: "Esperamos que con el nivel de acuerdo que han demostrado las fuerzas políticas, que han dejado plasmado en el dictamen que ha salido por unanimidad en el Congreso, esto pueda salir en Diputados y en Senadores después".

