Bonafini se enojó con la vocera de Alberto: "Cerrutti, en las Madres no tenemos oficina de reclamos"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, arremetió una vez más contra el Gobierno de Alberto Fernández y lanzó una dura respuesta contra la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

“Cerruti, en las Madres no hay oficina de reclamos...”, manifestó de Bonafini durante una entrevista radial con AM 530. De esta manera, la dirigente fue aún más severa contra la funcionaria y la definió como “esa que manda el Presidente a decir que hoy lo queremos a Putin y mañana no lo queremos”.

"Después de mi carta pidiendo paro general a los compañeros trabajadores me habló la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Vino a la Casa de las Madres y trató de convencerme, en 45 años las Madres forjamos nuestros principios con lucha", señaló Bonafini desde la cuenta de las Madres. "Me dijo que yo estaba equivocada, que nada va a aumentar y que todo está bien", agregó, para señalar que "ella, en calidad de funcionaria, vino a la Casa de las Madres y trató de convencerme, pero yo no digo cualquier cosa, leo antes, consulto con mis compañeras, con mis compañeros. Personas que saben más que yo en economía, por ejemplo".

Las declaraciones de Bonafini se dan tiempo después de que haya mantenido un encuentro con Cerruti que no tuvo el resultado esperado por parte del Ejecutivo. “La gente entendió para el diablo lo que dijimos del paro general para mostrar quienes somos los que hacemos el país y la Patria, que somos los trabajadores que cada vez van a estar peor". "Yasky siempre entiende mal y dijo que va a ser una marcha en apoyo al Gobierno, pero yo no hablo de eso, cada uno quiere su propio destino, está atado por algo, pero cuando ella (por Cerrutti) vino a decirme que estaba equivocada, al final me calenté y la eché”, afirmó Hebe.

Cerruti fue la primera funcionaria del Gobierno en pronunciarse respecto a la guerra en Europa.

En ese sentido, Hebe de Bonafini aprovechó la oportunidad y disparó contra toda la administración de Alberto Fernández y lo comparó con Menem: “No es una comparación excesiva, Menem bailaba con odaliscas, y este como anda con el Fondo...".

"No saben lo que es la política (…) No conocen, no están, no estudiaron, nunca vieron”, agregó la dirigente."Nazi": Waldo Wolff y Javier Milei repudiaron los dichos de Hebe de Bonafini contra Macri.

Las definiciones de Hebe de Bonafini sobre Alberto Fernández

La titular de Madres de Plaza de Mayo fue aún más dura contra el jefe de Estado y lo comparó con un cuestionado expresidente de la Nación. “Alberto Fernández es como Menem”, lanzó Hebe de Bonafini.

La dirigente acusó a Fernández de “engañar, como hacía Menem con las odaliscas, con el Fondo”, por lo que destacó: “No me gustan los discursos del presidente. No le creo". “Para mí, Cristina es lo mejor que tenemos, el discurso que dio en Honduras fue muy claro”, concluyó Hebe.

El FMI, otro punto de conflicto

Luego de que el presidente anunciara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Hebe de Bonafini se convirtió en una de las personalidades más críticas contra el entendimiento. Por esto mismo, indicó que el Gobierno nacional “tira para donde lo empuja el Fondo”.

Así, la dirigente comparó al FMI con la “marea”, ya que explicó: “Primero te lleva la playa y después te ahoga. Te va empujando de a poco”. La titular de Madres de Plaza de Mayo acusó al Gobierno de “repetir lo que el Fondo le dice, que casi siempre está mal”.

Hebe de Bonafini a Fernanda Raverta: "¿Tiene idea de lo que ganamos los jubilados esa chica?"

El llamado a paro general de las Madres de Plaza de Mayo

Con respecto al llamado a un paro general por parte de las Madres, Hebe de Bonafini aclaró que el objetivo de la organización es “parar el país para demostrar quiénes somos los que hacen el país y la patria”.

La dirigente destacó que lo que ganan os trabajadores “no les alcanza” para vivir. “Las Madres no vamos a cambiar por lo que mande la vocera presidencial o el presidente”, disparó la titular de la institución.

RdC/HB