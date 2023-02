Convocan a una movilización contra la entrega de tierras a mapuches en Mendoza

La decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de entregar miles de hectáreas a tres grupos de mapuches en Mendoza generó que un empresario, molesto por la decisión que "afecta la propiedad privada", convocara a una movilización protestando contra el presidente Alberto Fernández.

"Quiero organizar una caravana desde Pareditas ( San Carlos) hasta el centro de Malargue. Pacífica, sin banderas políticas, solo los colores de Argentina, para pedirle a @alferdez que retrotraiga la entrega de tierra a falsos Mapuches. Quien se suma? Sábado 18/2 a las 10 am", escribió en su cuenta de Twitter el empresario pyme Andrés Vavrik.

El posteo lo realizó el 5 de febrero, pero ayer 6 confirmó que tendría amplia concurrencia de mendocinos de toda la provincia, incluidos veteranos de la guerra de Malvinas. "Ya hay participantes de todos los departamentos de Mendoza alistados. La caravana la encabezan los veteranos de Malvinas, portando nuestra bandera. @alferdez CON MENDOZA NO!", escribió.

En una entrevista con Diario UNO, Vavrik afirmó que todo comenzó recordando lo que hizo en la cuarentena a causa del coronavirus. "No nos dejaban cruzar a San Luis a ver nuestros campos, en aquel momento, y entonces decidimos hacer una protesta en Desaguadero. Ahora, amigos me escribieron y me marcaron que hay que dar una mano a los malargüinos. Por eso lancé el tuit el domingo a la tarde, convocando. Es impresionante la cantidad de personas que ya me escribieron para sumarse", manifestó.

Luego cuestionó a los grupos que fueron beneficiados con tierras y dijo que "no son originarios". "Yo no soy especialista en historia, por eso no me siento capacitado para expresar una opinión concreta acerca de si esa gente habitó o no la provincia. Lo que sí puedo hacer es hablar es a partir de lo que uno escucha y lee. En ese caso sí a historiadores y profesionales formados en la materia. Y de acuerdo a esas precisiones, la verdad es que, que un mapuche reclame tierras acá es lo mismo a que reclame un azteca o un indio sioux", criticó.

Polémica por las tierras para mapuches en Mendoza

A través de un relevamiento que realizó el INAI en la provincia cuyana se decidió vía Boletín Oficial entregar 21.500 hectáreas para las lof El Sosneado y Lof Suyai Levfu, primero, y 4.477 a la lof Limay Kurref.

Dicha decisión se enmarca en el rol que el estado otorga a sus políticas públicas indígenas alegando que "cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas".

Rodolfo Suárez, el gobernador mendocino, puso el grito en el cielo. "Esta nueva decisión del gobierno del Frente de Todos demuestra una intencionalidad política sobre nuestras tierras para continuar perjudicando a Mendoza. Además deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches", expresó.

Jones Huala sigue en huelga de hambre mientras avanza el pedido de extradición en la justicia de Chile

Luego develó que la cesión de tierras perjudica "una zona llena de activos provinciales", en referencia a la ubicación de diversos pozos de crudo no convencional en el territorio mendocino de Vaca Muerta. "En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF", añadió Suárez.

En simultáneo, el estado provincial presentará un recurso para declarar la medida inconstitucional. Si es rechazado, irá a la Corte Suprema de Justicia para dirimir el conflicto.

GI/fl