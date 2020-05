Comerciantes que cerraron por la cuarentena recibieron costosas facturas de luz

Pese a que en medio de la pandemia de coronavirus la mayor parte de los negocios se vieron obligados a cerrar, dueños de comercios y pymes denunciaron que recibieron facturas de luz con montos muy elevados, que no reflejan la parálisis del consumo en energía.

Sucede que para las tarifas del periodo que abarca el mes de abril, las empresas Edenor y Edesur emitieron facturas con una “proyección estimada de consumo”, que no tomaron el consumo real de los medidores, sino una estimación comparada con el mismo consumo del año 2019.

Desde Edesur explicaron a PERFIL que esto se debe a que el personal que se encarga de constatar el consumo de los medidores de energía no se encuentra exceptuado entre las actividades esenciales del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno por la pandemia. Por ese motivo, desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se reglamentó que que los costos sean estimados con los del mismo mes del año pasado.

“Entre el personal exceptuado no figura el personal que se encarga de evaluar los medidores, por lo que no se pudo constatar lo consumido. Esto no se decidió desde las empresas, sino que está reglamentado por el ENRE, que determinó la forma y de qué manera se realiza la proyección de consumo”, dijeron ante la consulta de este medio.

En esa línea, detallaron que cuando se reactiven las mediciones “se va a constatar la medición real con lo que se facturó y se ajustará lo que corresponda”. “Dada la situación, damos la posibilidad a los clientes a que planteen cada caso en particular para modificarlo en caso de que corresponda”, agregaron.

Según consignó TN, el ENRE informó que existe la posibilidad de "reclamar e impugnar automáticamente una facturación presuntamente errónea" para todas las categorías de usuarios, y que "pueden dejar sin efecto esa factura informando la diferencia que ese cliente observa con lo que refleja su medidor".

Mediante la resolución 27/2020, el ENRE instruyó a esas empresas distribuidoras a que "realicen la estimación del consumo de usuarios y usuarias residenciales utilizando el menor registro de consumo correspondiente al mismo periodo de estimación de los últimos tres años" Aclaró que "tendrá vigencia hasta que se normalicen las tareas de lectura de medidores".

En tanto, se dispuso que "las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios y usuarias, serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos y posibilidades de los usuarios y usuarias".

El cese de la actividad económica por la pandemia afectó a todos los sectores y más aún a aquellos comercios y pequeñas y medianas empresas que, por no realizar actividades esenciales, no pudieron abrir sus puertas desde hace seis semanas, por lo que el pago de tarifas con locales cerrados resulta sumamente difícil.

En el caso de clientes residenciales, explicaron desde Edesur, puede que las tarifas resulten inferiores al consumo que se tuvo en las últimas semanas. “En muchos casos, sobre todo en los residenciales, están con consumos de toda la familia en la casa y sin embargo se está midiendo con una proyección del año pasado”, detallaron. En esos casos se prevé que también se ajustará una vez que se reanuden las actividades del personal.

“Estamos mandando newsletters a los usuarios para actualizarlos sobre la situación, y desde nuestra web y desde todos los canales de contacto, tanto digitales como el call center estamos atentos a si surgen diferencias o si se tiene una problemática especial para constatar cada caso en particular”, recalcaron desde la empresa.

