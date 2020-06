Coronavirus en Argentina: 1282 contagios y 18 muertos en un día

En las últimas 24 horas, Argentina registró 1282 contagios nuevos de coronavirus y 18 muertes producto de la enfermedad. Desde que se desató la pandemia, el Ministerio de Salud contabilizó 31.577 casos de covid-19 positivos. El presidente Alberto Fernández deberá definir en los próximos días cómo seguirá la cuarentena, pero por sus declaraciones todo hace suponer que no sólo se extenderá sino que además podría volver a endurecerse en el área metropolitana.

Contando las de la mañana, las víctimas fatales este 14 de junio ascienden a 18. En las últimas horas se agregaron 14. Once hombres, cinco de 89, 95, 50, 66 y 51, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 73, 62 y 58 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y dos de 71 y 83 años, residentes en la provincia de Chaco; y uno de 66 años, residente en la provincia de Córdoba; y tres mujeres, una de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires; una de 52 años, residente en la ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 32 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 833.

En la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia se concentran más de la mitad de los casos positivos del país, por eso, Fernández analizará si es necesario restringir más el transporte y reducir la movilidad en espacios públicos, a raíz de la polémica que desató la habilitación a los runners.

Este domingo 14 de junio, en diálogo con Radio 10, el presidente contó que le mandó un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno, para hacerle saber que le preocupa la cantidad de gente que circula en la Ciudad. "Esto así no va", le dijo Fernández a Larreta. "Por supuesto vamos a seguir trabajando juntos y entiendo tambien su situación, pero esto que ha hecho de liberar, liberar, liberar se traduce en más y más contagios", pero remarcó que habrá que "tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente", explicó el jefe de Estado en la entrevista.

El reporte incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa, por falta de información oficial, según se explicó en el reporte.

MC