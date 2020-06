"Esto así no funciona", el mensaje de Alberto Fernández a Rodríguez Larreta

El presidente Alberto Fernández habló este domingo con Radio 10, y volvió a mostrarse a favor de endurecer algunas de las variables de la cuarentena en el ámbito porteño, se refirió de manera puntual a los runners y las salidas a correr autorizadas por el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta y contó que le dijo en alguna de las comunicaciones "esto así no funciona". Además, expresó su "preocupación" por el tema del transporte público, señalando que lo considera otro factor importante de contagio, pronunciándose en sintonía con lo que viene reclamando desde La Plata el gobernador bonaerense Axel Kicillof, pidiendo que en la Ciudad de Buenos Aires el aislamiento sufra nuevas restricciones.

Como señalamos, Rodríguez Larreta resiste todavía esas presiones, y aunque los contactos son diarios y se repetirán este domingo, en procura de torcer esa cuestión, que promete nuevos capítulos en los próximos días y en medio de los continuas cifras de récords de nuevos casos.

Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: 'Che, Horacio, esto así no funciona", contó el Presidente en Radio 10. De todos modo, aclaró que "por supuesto vamos a seguir trabajando juntos y entiendo tambien su situación, pero esto que ha hecho de liberar, liberar, liberar se traduce en más y más contagios", pero remarcó que habrá que "tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente".

Consultado nuevamente por su relación con Cristina Kirchner, el Mandatario apuntó contra la oposición al considerar que "buscan instalar la idea que la ella toma las decisiones en el Gobierno para perjudicarla".

"Con Cristina conversamos, la valoro mucho y me ayuda mucho, pero las decisiones las tomo yo", destacó Fernández.

Vicentin fue otro de los temas del reportaje, y Alberto volvió a insistir en que lo que está haciendo es "rescatar a una empresa argentina", negando que se trate de un avance sobre el capital privado que vaya a contramano de los derechos constitucionales. "Si no hubiera hecho nada, Vicentin habría quebrado o caído en manos de alguna empresa internacional, entonces dirían como no hice nada...", indicó.

Además, se refirió a la causa por espionaje ilegal, que se desató por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño, al considerar que "es un método muy perverso. No me resulta lindo ver que el Estado usa ese servicio para ese tipo de cosas. La única conclusión de eso es que hay que cambiarlo porque está funcionando mal".

"Deben haber conversaciones mías porque muchas veces fui a ver a los presos (a Ezeiza) que yo sentía que estaban detenidos injustamente, seguramente a mí también me habrán grabado. es un espanto como práctica", resaltó el Presidente.

Sobre la deuda, Fernández afirmó que "todos queremos evitar el default" y que "Argentina está haciendo un enorme esfuerzo tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores". "Yo quiero ser optimista. Todos queremos evitar el default. La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda el reclamo de los acreedores", agregó.

En ese sentido, reiteró que "el problema central que tenemos es que es una deuda que se tomó muy rápidamente y que se tiene que pagar en muy corto plazo", en referencia al exponencial crecimiento registrado entre 2016 y 2019.

DR/HB