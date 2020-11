El Gobierno bonaerense aprobó los protocolos para la temporada 2020-2021

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó este martes 24 de noviembre los protocolos de prevención del coronavirus que regirán para la temporada de verano 2020-2021, con eje en el distanciamiento social que deberá respetarse en playas y balnearios, además de otras actividades turísticas.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires publicó los protocolos para quienes visiten los destinos de la costa ante la inminencia del inicio de la temporada, que oficialmente se extenderá desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril.

Son 13 protocolos que buscan prevenir el coronavirus y actuar rápidamente en caso de contraer el virus en pleno viaje. Se aplicará en lugares de alojamiento; playas y balnearios; campings; turismo rural; agencias de viaje; parques temáticos y atracciones y enoturismo, entre otros.

De acuerdo con lo anunciado por la administración de Axel Kicillof, los protocolos para las actividades turísticas se centran en las medidas ya conocidas para prevenir el contagio de Covid-19: distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas. Además, si bien no se menciona en la normativa, el gobierno bonaerense anticipó que no se pedirá test negativo de coronavirus para viajar a los destinos provinciales.

Sin test ni actividades grupales

"Nuestra provincia no va a exigir PCR a quienes ingresen porque es algo ineficiente. Los asintomáticos con PCR les da negativo. Está probado", comentó este martes el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, quien sostuvo que "es inútil" exigir el examen negativo previo. "Nuestra provincia no va a pedir PCR para ingresar. Siete provincias lo están haciendo. La muestra no. El control será sobre contactos estrechos", completó.

El Gobierno bonaerense indicó que no se permitirán las actividades deportivas grupales en los balnearios "en las que no pueda garantizarse la distancia preventiva de dos metros entre personas". En tanto, la misma medida se aplicará "entre sombrillas", ya que la capacidad máxima por sombrilla y por carpa "será determinada por cada municipio".

En las playas públicas se sumarán a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas, la desinfección periódica de sanitarios públicos que deberá ser garantizada por los gobiernos municipales, así como la disponibilidad de lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón y alcohol.

En hoteles y lugares de alojamiento, no se habilitarán los espacios comunes como sala de estar y salones o de juegos, y que los desayunos y comidas incluidas en la tarifa "deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad para llevar".

Las comidas podrán consumirse en el desayunador o comedor del hotel "siempre y cuando se cumpla con el aforo del 30%, distanciamiento social y condiciones de higiene y desinfección", según indicó el Gobierno bonaerense.

Por otra parte, las piletas de los hoteles podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice su funcionamiento al 30% de la capacidad, mientras que en los campings se habilitará un aforo del 50%, con acampe parcela de por medio.

En esos espacios, las mesas, piletas de lavado, parrillas y fogones se podrán utilizar respetando la distancia de dos metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo conviviente, mientras que el uso de baños y vestuarios funcionará con turnos.

