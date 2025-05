En una entrevista radial, Magalí Rebollo, jefa de Clínica de una sala de internación del Hospital Garrahan, describió con precisión la crítica situación que atraviesan los profesionales de uno de los centros pediátricos más importantes de América Latina. La artista Lali Espósito cuestionó que desde el Gobierno Nacional se diera entidad a la frase de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas y Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación, cuestionó los dichos del presidente Javier Milei.

"Un médico pediatra especialista con 42 horas semanales puede cobrar $1.800.000. Y la hora de guardia, que es clave para sostener el sistema, se paga $6.000. En otros hospitales públicos o privados se paga entre $18.000 y $30.000. Esa diferencia es insostenible", explicó Rebollo. "Esto no se trata solo de residentes. Somos médicos de planta, muchos con años de formación y trayectoria", agregó.

Más allá de las cifras, Rebollo describió la crisis del Garrahan desde el plano humano. "Trabajo en una sala polivalente donde tengo pacientes oncológicos inmunosuprimidos. Son chicos de uno, dos, tres años. Algunos están internados hace meses. Cada paciente es un universo. A uno solo lo atienden enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, oncólogos, nutricionistas, camilleros, extraccionistas. Hay que sostener eso todos los días. Esto no se hace solo con voluntad, se hace con recursos", dijo.

"A esos nenes, que apenas te ven creen que vas a lastimarlos, hay que convencerlos, contenerlos, curarlos. No se puede improvisar. Cada decisión se discute entre profesionales, se revisa con cuidado. La exigencia es enorme y merecemos un sueldo acorde, una guardia paga con justicia", sostuvo en Radio Rivadavia.

Denuncian que el Gobierno tergiversa cifras del hospital Garrahan para justificar los recortes

Protesta de trabajadores del Hospital Garrahan

La médica también recordó su propia historia personal como paciente: "A los 16 años me diagnosticaron una malformación pulmonar. Estuve internada mucho tiempo. La medicina me salvó la vida y me dio una vocación. Yo sé lo que significa estar de ese lado. Por eso estoy acá. Pero hoy nos cuesta cada vez más sostenerlo".

Consultada sobre los datos difundidos por el Gobierno Nacional, que minimizaban la cantidad de profesionales asistenciales frente al personal administrativo, Rebollo fue tajante: "Es falso. El 68% del personal del Garrahan tiene contacto directo con pacientes. Esto no es una cuestión de planillas, es una realidad viva. Cada número representa a un niño, a una familia", expresó la profesional.

Adolfo Rubinstein cuestionó los dichos de Milei sobre el Garrahan

El médico y exministro de Salud de la Nación analizó este sábado la crítica situación del Garrahan, en medio de la polémica por las declaraciones del Presidente y la crisis presupuestaria que atraviesa la salud pública.

Rubinstein, en diálogo con Rivadavia, desmintió las cifras oficiales difundidas por el Gobierno nacional sobre la cantidad de personal no médico del Garrahan. "Se han manipulado estadísticas. Dicen que hay más administrativos que médicos, pero en realidad hay alrededor de 1.500 enfermeros, 1.500 residentes y 500 médicos. Además, bioquímicos, auxiliares y técnicos, que cumplen funciones fundamentales en el hospital", explicó, desmintiendo así la versión de un exceso de personal administrativo.

Javier Milei repartió culpas por la crisis del Garrahan: "Es la situación que generaron los psicópatas kirchneristas"

Adolfo Rubinstein

Frente a las declaraciones de Milei (quien sostuvo que se atacan "curros kirchneristas" y se filtran recursos a "empleados dibujados"), Rubinstein fue categórico: "Manipulan las cifras para dar a entender que el problema del Garrahan es otro, y no lo es. Estamos ante un emergente de la crisis estructural de la salud pública en la Argentina".

También remarcó la importancia estratégica del Garrahan como hospital-escuela y centro de referencia nacional: "Es un hospital que atiende a chicos de todo el país, incluso de familias con obras sociales que no cubren ciertas prestaciones. La gente aún no dimensiona su importancia", lamentó.

Además, cuestionó la decisión del gobierno nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS): "No he identificado ningún beneficio en esa decisión. Salir de la OMS implica quedar fuera de la conversación sanitaria global, en un mundo amenazado por futuras pandemias, cambio climático y desarrollos como la inteligencia artificial".

En ese sentido, advirtió que Argentina se está alejando de los acuerdos internacionales, como el Tratado Pandémico Global: "No creo que esa decisión sea gratis. Nos aísla y debilita nuestra posición frente a desafíos sanitarios globales", concluyó.

"¡Ay Milei! ¿Con los niños enfermos también?": Cristina Kirchner se metió en la polémica por el conflicto en el Garrahan

Rubinstein cerró con una advertencia sobre los contratos temporarios de profesionales de la salud y la creciente falta de pediatras: "Se está desarmando un sistema sin tener con qué reemplazarlo". E insistió en la necesidad de abordar estos problemas estructurales con seriedad y planificación.

Qué dijo Lali Espósito sobre el Garrahan

La cantante, blanco de críticas habituales de Javier Milei y los libertarios, señaló que en presencia de cuestiones relevantes como la crisis en el Hospital Garrahan, se hace foco en el precio que Ricardo Darín abona de una docena de empanadas. "Está buenísimo pegarle a Darín", dijo con sarcasmo.

En el eje del conflicto mediático quedó Ricardo Darín que, en una fuerte crítica al Gobierno, sostuvo que la docena de empanadas cuesta $48 mil. Luego de ese mensaje, recibió fuertes críticas y generó una importante repercusión. Al respecto, la cantante calificó como "bizarro" el enfoque de las críticas y añadió: "Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo. Lo que pasa es que estamos en una época tan corta y chata en las conversaciones que son poco importantes".

"Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano sobre que pagó algo caro y lo vamos a saltar a matar porque está buenísimo -sarcástica- pegarle a Darín en este momento, que es el foco y después será otro", remarcó.

"He sido el foco de atención en algún momento. Creo que hay cosas que importan mucho más como el Garrahan. Sin embargo, estamos hablando de una empanada", sentenció con énfasis en la crisis financiera y salarial que vive el nosocomio a causa de los recortes implementados por ela administración nacional.

