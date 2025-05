Crisis del Garrahan: Denuncian que el Gobierno tergiversa cifras del hospital para justificar los recortes

Luego de que el gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria por 15 días y las dos partes consensuaran mantener una nueva reunión el próximo martes 3 de junio, en el programa "Soy casta" fue entrevistada Cristina Alonso, Jefa de Laboratorios del Hospital Garrahan. La bioquímica expuso la radiografía de un sistema de salud infantil empujado al límite.

El conflicto en el emblemático hospital pediátrico no cesó, pese al canal de diálogo abierto con el oficialismo durante las últimas horas. Este viernes, el presidente Javier Milei insistió que entre su personal existen empleados "ñoquis", al tiempo que el ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones endureció su postura y anunció que descontará los días no trabajados por el personal.

En diálogo con la conductora Carmela Bárbaro, Alonso desmintió con firmeza que el personal administrativo esté sobredimensionado. El gobierno “mezcla números y confunde tramos. En logística hay técnicos, operarios, gente que repara equipamiento, que traslada reactivos, que da ingreso a las historias clínicas. Sin eso, el hospital no funciona”, relató. También alertó por el impacto de los recortes: “Nos piden justificar cada insumo como si no lo fuéramos a usar. Es miseria, no austeridad”, explicó.

El presupuesto del hospital —según contó— mostró una caída del 30% en términos reales en 2025. “El laboratorio tiene más de 2.000 determinaciones distintas, y ahora debemos explicar una por una”, sostuvo. Alonso también se pronunció sobre el éxodo de profesionales hacia el sector privado, punto que Milei relativizó al mencionar que las dimisiones se enmarcan "dentro del promedio".

“Las renuncias duplican lo que se informa. Entre jubilaciones y cansancio, hay cargos vacíos. El pluriempleo los 'mata'. No se puede trabajar 12 horas con pacientes que son niños”, añadió Alonso, y aseguró que el deterioro ya afecta a los pacientes: “Cada vez hay menos turnos y más espera. Estamos sobrepasados.

Alonso cerró con un mensaje directo: “Nos bastardean, pero seguimos. El Garrahan no está conformado únicamente por médicos sino que es un sistema humano y técnico que sostiene vidas. Si lo recortan más, se cae”.

LB / FPT